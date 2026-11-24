Después del parón de selecciones del mes de noviembre, vuelve la Champions League. Este martes arranca la quinta jornada de la fase de liga con 18 equipos buscando escalar puestos en la tabla clasificatoria.

Este artículo fue publicado originalmente en SI FC.

Hasta ahora, las jornadas previas nos han dejado un buen número de goles. Y aunque la clasificación empezará a definirse a medida que nos acerquemos al final de esta fase, es improbable que disminuya el ritmo goleador ya que cada gol cuenta para la clasificación.

Este martes veremos en acción al Real Madrid, que viene de ganarle al Celta de Vigo, y también juegan el Manchester City, el Arsenal y el Aston Villa, tras los empates de la Premier League del sábado.

Maresca no encuentra la fórmula en el City | Molly Darlington/GettyImages

En estos momentos, muy poco separa a los mejores equipos de la clase media, e incluso aquellos cuya andadura en esta Champions aún no ha despegado seguirán sintiendo que el tiempo está de su parte.

Así es como Sports Illustrated prevé que se desarrollarán los partidos de la 5.ª jornada de este martes.

Bodø/Glimt vs. LASK

Pronóstico: Bodø/Glimt 2–1 LASK

Ubicación: Bodø, Noruega

Bodø, Noruega Estadio: Estadio Aspmyra

Estadio Aspmyra Fecha: Martes, 24 de noviembre

Martes, 24 de noviembre Hora de inicio: 12:45 EE.UU (Este), 11:45 MEX, 18:45 ESP

12:45 EE.UU (Este), 11:45 MEX, 18:45 ESP Árbitro: Halil Umut Meler (TUR)

Las dos victorias consecutivas del LASK hacen que su situación en la clasificación de la fase de grupos sea, de repente, mucho más favorable. El equipo austriaco llega a la 5.ª jornada por encima del Bodø/Glimt, a pesar del impresionante historial como local del equipo noruego en esta competición.

El empate con el Lille en la última jornada significa que el Bodø lleva ya cinco partidos sin conocer la derrota en la Liga de Campeones en su propio campo, tras haber derrotado al Borussia Dortmund a principios de la temporada.

El Bodø se ha aupado al liderato de la Eliteserien desde la jornada anterior, tras vencer por 3-2 el 10 de noviembre al Viking, también participante en la Champions y actual campeón de Noruega. Aunque solo han perdido un partido desde principios de octubre, pero recibe a un LASK que bien podría sentir que su lugar está en el mayor escenario de Europa.

Galatasaray vs. Aston Villa

Pronóstico: Galatasaray 1-1 Aston Villa

Ubicación: Estambul, Turquía

Estambul, Turquía Estadio: Ali Sami Yen Spor Kompleksi

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Fecha: Martes, 24 de noviembre

Martes, 24 de noviembre Hora de inicio: 12:45 EE.UU (Este), 11:45 MEX, 18:45 ESP

12:45 EE.UU (Este), 11:45 MEX, 18:45 ESP Árbitro: Daniel Siebert (ALE)

En los últimos años, los partidos que han comenzado temprano en Turquía rara vez han acabado bien para los equipos de la Premier League. El Liverpool, en particular, sabe lo que es pasarlo mal en Estambul.

El Aston Villa es el siguiente en hacer el viaje. El equipo de Unai Emery visita el intimidante estadio del Galatasaray tras una racha de cinco partidos sin conocer la victoria. Los Villanos lograron un empate sin goles contra el Sunderland este fin de semana, tras haber perdido en Barcelona antes del parón.

Sin embargo, ese fue su primer tropiezo. El Villa ya ha goleado por 6-0 al eterno rival del Galatasaray, el Fenerbahçe, en la competición europea esta temporada, aunque fuera en su propio campo.

Los anfitriones se han recuperado de un mal comienzo en la fase de liga, ganando sus dos últimos partidos. Además, parece que han descubierto una joya en el mediapunta ruso de 21 años Aleksey Batrakov, autor de los dos goles en la victoria por 2-0 sobre el Stuttgart en la cuarta jornada.

Arsenal vs. Borussia Dortmund

Pronóstico: Arsenal 2-0 Borussia Dortmund

Ubicación: Londres, Inglaterra

Londres, Inglaterra Estadio: Estadio Emirates

Estadio Emirates Fecha: Martes, 24 de noviembre

Martes, 24 de noviembre Hora de inicio: 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP

15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP Árbitro: Maurizio Mariani (ITA)

El mundo del Arsenal parecía desmoronarse en Tyneside tras unos primeros 45 minutos tan impresionantes, ya que el Newcastle United remontó el marcador desfavorable al descanso en tan solo 17 minutos. Además, David Raya tuvo que abandonar el terreno de juego con lo que parecía ser una grave lesión en el hombro.

Sin embargo, los Gunners se recompusieron para sumar un punto e incluso aumentaron su ventaja sobre el Brighton & Hove Albion, que cayó derrotado ante el Hull City al día siguiente.

Arteta quiere mantenerse en el Top 8 de la Champions | George Wood/GettyImages

No parece haber ningún rival claro que pueda arrebatarle la corona al Arsenal a nivel nacional, y cualquier equipo tendrá que realizar un esfuerzo titánico para superar al sólido conjunto de Mikel Arteta en esta fase de la competición. Los Gunners han ganado 15 de sus últimos 16 partidos de liga y están bien posicionados para volver a terminar entre los ocho primeros.

El Borussia Dortmund se aupó al primer puesto de la tabla de la Bundesliga este fin de semana, pero su complejo de inferioridad, aparentemente innato, suele salir a relucir en ocasiones como estas.

Como vs. AEK Atenas

Pronóstico: Como 4–0 AEK Atenas

Ubicación: Como, Italia

Como, Italia Estadio: Estadio Giuseppe Sinigaglia

Estadio Giuseppe Sinigaglia Fecha: Martes, 24 de noviembre

Martes, 24 de noviembre Hora de inicio: 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP

15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP Árbitro: Javier Alberola Rojas (ESP)

El Como cuajó una actuación absolutamente excepcional en la cuarta jornada, convirtiéndose en el primer equipo de la era de la Champions League en marcar nueve goles en un solo partido fuera de casa al golear al Lens por 9-1.

Fue un resultado asombroso, indicativo del ascenso meteórico del club con Cesc Fábregas al mando. Este equipo no tiene límites, y se espera que se imponga con facilidad en su propio campo ante el AEK de Atenas.

El equipo griego dio una buena imagen ante el Real Madrid en su último partido, cayendo cruelmente con un gol de Federico Valverde desde lejos en el último suspiro, tras haber llegado a tener una ventaja de 2-1 a falta de 15 minutos para el final.

El AEK sigue buscando su primera victoria fuera de casa en esta competición, y es poco probable que los máximos goleadores de la fase de grupos se la pongan fácil.

Feyenoord vs. Porto

Pronóstico: Feyenoord 2–2 Porto

Ubicación: Róterdam, Países Bajos

Róterdam, Países Bajos Estadio: De Kuip

De Kuip Fecha: Martes, 24 de noviembre

Martes, 24 de noviembre Hora de inicio: 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP

15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP Árbitro: Irfan Peljto (BIH)

Se ha restablecido el orden en los Países Bajos, y el PSV Eindhoven se ha aupado al primer puesto de la Eredivisie mientras el Feyenoord atraviesa una mala racha. De hecho, este último ha caído hasta la quinta posición tras encadenar cuatro partidos sin conocer la victoria.

Se espera un partido emocionante en De Kuip cuando el Porto visite la ciudad, sobre todo después de que los visitantes lograran su primera victoria en Europa esta temporada contra el Napoli a principios de este mes.

Cada uno de los últimos ocho partidos del Feyenoord en casa, tanto en la fase de grupos como en la liga, ha deparado al menos tres goles. Mientras el Pporto no ha conseguido empatar ninguno de sus 18 partidos anteriores en esta fase de la competición.

Así pues, cabe esperar un partido emocionante y lleno de giros inesperados en Róterdam este martes, con ambos equipos decididos a colarse entre los 24 primeros.

Manchester City vs. Napoli

Pronóstico: Man City 3-1 Napoli

Ubicación: Manchester, Inglaterra

Manchester, Inglaterra Estadio: Estadio Etihad

Estadio Etihad Fecha: Martes, 24 de noviembre

Martes, 24 de noviembre Hora de inicio: 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP

15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP Árbitro: Istvan Kovacs (ROU)

El regreso de Kevin De Bruyne al Etihad Stadium en septiembre de 2025 fue un fiasco, debido a la tarjeta roja que recibió Giovanni Di Lorenzo en los primeros compases del partido. Antonio Conte sustituyó al gran jugador del Manchester City a los 25 minutos, y el Napoli acabó sufriendo una abatida derrota por 2-0.

Afortunadamente, De Bruyne tiene una segunda oportunidad. Las cosas no han ido sobre ruedas para los napolitanos bajo el mando del sucesor de Conte, Massimiliano Allegri. Si quieren lograr una improbable victoria en Manchester, no es De Bruyne quien está en mejores condiciones de liderar a los visitantes. Scott McTominay sigue siendo el alma de este equipo, y el excentrocampista del Manchester United fue el artífice de la victoria de los suyos este fin de semana.

Kevin De Bruyne vuelve al Etihad Stadium con la camiseta del Napoli | SSC NAPOLI/GettyImages

Por parte del City, Enzo Maresca esperará un respiro. La Champions les ha sonreído hasta ahora, y los locales necesitan urgentemente los tres puntos para recuperar el impulso positivo tras la racha negativa en la Premier que continuó el fin de semana con un empate en casa ante el Fulham.

RB Leipzig vs. Lens

Pronóstico: Leipzig 4-1 Lens

Ubicación: Leipzig, Alemania

Leipzig, Alemania Estadio: Red Bull Arena

Red Bull Arena Fecha: Martes, 24 de noviembre

Martes, 24 de noviembre Hora de inicio: 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP

15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP Árbitro: Ivan Kružliak (SVK)

El RB Leipzig es, sin duda, un equipo que no hay que perderse en estos momentos. Impulsados por el magnífico estado de forma del internacional noruego Antonio Nusa, están superando incluso al Bayern Múnich en la Bundesliga, con 32 goles en 10 partidos, incluidos 10 en los dos últimos.

No es precisamente el tipo de equipo con el que el Lens querría enfrentarse, teniendo en cuenta que fue víctima de la implacable genialidad del Como en la cuarta jornada.

Ambos equipos solo han conseguido una victoria en la fase de liguilla hasta ahora, y cualquier resultado que no sean los tres puntos podría resultar fatal para cualquiera de los dos a la hora de prolongar su permanencia en la competición más allá del próximo enero.

Real Madrid vs. PSV Eindhoven

Pronóstico: Real Madrid 4-2 PSV

Ubicación: Madrid, España

Madrid, España Estadio: Estadio Santiago Bernabéu

Estadio Santiago Bernabéu Fecha: Martes, 24 de noviembre

Martes, 24 de noviembre Hora de inicio: 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP

15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP Árbitro: Espen Eskås (NOR)

El Real Madrid busca su décima victoria consecutiva en todas las competiciones ante el PSV Eindhoven este martes en el Santiago Bernabéu.

Los locales están en racha y, tras superar las dificultades iniciales, derrotaron al Celta de Vigo en LaLiga este fin de semana. José Mourinho se mostró muy satisfecho con la actuación de Vinícius Jr., que salió desde el banquillo el sábado y ayudó a impulsar la remontada del Madrid en la segunda parte.

El Real Madrid ya lleva dos remontadas en esta Champions | Danilo Di Giovanni/GettyImages

Es uno de los dos equipos que mantienen un pleno de victorias en esta competición, tras remontar de forma espectacular para derrotar al AEK y a la Roma a domicilio.

Este es su primer enfrentamiento con el PSV, eterno campeón holandés, desde 1989, cuando se enfrentaron en los cuartos de final de la Copa de Europa. El equipo de Peter Bosz ha vuelto a lo más alto de la Eredivisie desde que cayó derrotado ante el Club Brugge en la cuarta jornada, aunque los visitantes han dado muestras de ser más aparentes que reales en esta fase.

Slavia de Bratislava vs. Real Betis

Slavia de Bratislava 0–3 Real Betis

Ubicación: Bratislava, Eslovaquia

Bratislava, Eslovaquia Estadio: Národný Futbalový Štadion

Národný Futbalový Štadion Fecha: Martes, 24 de noviembre

Martes, 24 de noviembre Hora de inicio: 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP

15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP Árbitro: Jérôme Brisard (FRA)

La primera experiencia de Yaya Touré como entrenador en el fútbol profesional no está saliendo exactamente según lo previsto. El Slavia de Bratislava sigue estando claramente por debajo de sus rivales en esta competición, e incluso parece que va a perder el título nacional por primera vez desde la temporada 2017/18.

El equipo de Touré ya se encuentra a 10 puntos del líder indiscutible, el Dunajská Streda, que nunca antes había ganado el título de liga.

Rara vez los equipos se encuentran con rivales fáciles en la Champions, pero el Real Betis dará gracias a su buena estrella cuando visite la capital eslovaca. Su inicio perfecto en la fase de grupos se vio truncado por el Dortmund en la última jornada. Aun así, debería ser un rival demasiado fuerte para los locales.

Pronósticos de la Champions League: 24 de noviembre

Hora de inicio Partido Pronóstico 12:45 EE.UU (Este), 11:45 MEX, 18:45 ESP Bodø/Glimt vs. LASK 2-1 12:45 EE.UU (Este), 11:45 MEX, 18:45 ESP Galatasaray vs. Aston Villa 1-1 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP Arsenal vs. Borussia Dortmund 2-0 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP Como vs. AEK Athens 4-0 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP Feyenoord vs. Porto

2-2 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP Manchester City vs. Napoli

3-1 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP RB Leipzig vs. Lens 4-1 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP Real Madrid vs. PSV Eindhoven 4-2 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP Slavia de Bratislava vs. Real Betis 3-0

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