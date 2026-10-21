Pronósticos de la Jornada 3 de la Champions League: duelo de altura en Múnich, el Real Madrid busca el pleno

Poco a poco se van consumiendo las jornadas en la fase liga de la Champions League. Ayer comenzó la jornada 3 con grandes partidos en los que vimos muchos goles, y hoy entran en acción 18 equipos dispuestos a dar espectáculo.

Este artículo fue publicado originalmente en SI FC

El parón internacional de tres semanas supuso un amplio intervalo entre las jornadas 1 y 2 de la fase de liga de esta temporada, pero ya estamos cogiendo ritmo antes de que las selecciones nacionales se reúnan de nuevo en noviembre.

Tras el emocionante encuentro del martes entre el PSG y el FC Barcelona, dos de los favoritos al título, el miércoles promete otro duelo de titanes entre el Bayern Múnich y el Arsenal. Además, la vuelta de Vinícius a la alineación titular del Real Madrid, tras la suspensión en LaLiga, y la visita del Manchester United al idílico Como, generan gran expectación.

La falta de presión en esta fase inicial parece dar libertad a los participantes, así que cabe esperar otra noche de goleadas frenéticas al concluir la tercera jornada.

A continuación, las predicciones de Sports Illustrated para los partidos de la tercera jornada de este miércoles 21 de octubre.

Como vs Manchester United

Pronóstico: Como 2-1 Manchester United

Ubicación: Como, Italia

Como, Italia Estadio: Estadio Giuseppe Sinigaglia

Estadio Giuseppe Sinigaglia Fecha: miércoles, 21 de octubre

miércoles, 21 de octubre Hora de inicio: 12:45 EE.UU (Este), 10:45 MEX, 18:45 ESP

12:45 EE.UU (Este), 10:45 MEX, 18:45 ESP Árbitro: Sven Jablonski (ALE)

Al Como de Cesc Fàbregas le espera una noche «de ensueño» este miércoles por la tarde, cuando los debutantes en la máxima competición europea de clubes reciban al poderoso Manchester United en el Giuseppe Sinigaglia.

Manchester United Training Session - Carrington Training Centre - Tuesday October 20th | Martin Rickett - PA Images/GettyImages

Los Diablos Rojos de Michael Carrick ya no son la fuerza dominante que fueron en su día, y además tendrán que prescindir de una larga lista de jugadores para este encuentro. Es un partido que el conjunto inglés no puede permitirse perder, dado que llevan seis partidos sin ganar. El técnico describió el empate del domingo ante el Leeds United como un "nuevo comienzo" tras una semana marcada por varios momentos tensos.

Lisandro Martínez, que se mantuvo en el once inicial en Elland Road a pesar de su arrebato público tras la derrota de la semana pasada ante el Atlético de Madrid, es uno de los que probablemente no viajarán a Italia por lesión.

El sorprendente Como parece ser todo lo contrario a sus rivales en cuanto a alineación, y su debut en la Champions League en casa el mes pasado fue todo un acontecimiento.

Lille vs Galatasaray

Pronóstico: Lille 1–1 Galatasaray

Ubicación: Villeneuve d'Ascq, Francia

Villeneuve d'Ascq, Francia Estadio: Stade Pierre Mauroy

Stade Pierre Mauroy Fecha: miércoles, 21 de octubre

miércoles, 21 de octubre Hora de inicio: 12:45 EE.UU (Este), 10:45 MEX, 18:45 ESP

12:45 EE.UU (Este), 10:45 MEX, 18:45 ESP Árbitro: Rade Obrenovič (SVN)

El FC Barcelona tuvo que esforzarse al máximo para conseguir su contundente victoria en Estambul la semana pasada. En un momento dado, parecía que Víctor Osimhen había adelantado al Galatasaray 2-0, pero el gol del delantero fue anulado por fuera de juego. Después llegó la avalancha azulgrana de goles.

Galatasaray completes preparations for UCL clash against Lille | Anadolu/GettyImages

Últimamente, los campeones turcos han dependido exclusivamente de su buen rendimiento en casa para tener éxito en esta competición, y tendrán que encontrar la manera de ser mucho más fiables fuera de su estadio si quieren mostrar algún signo de progreso.

Un viaje a Lille no es precisamente el partido más intimidante fuera de casa, y el equipo de Davide Ancelotti se topó con un par de obstáculos la semana pasada. Tras sucumbir ante un fulminante Arsenal en la segunda jornada, el Lille empató en casa contra el Brest en la Ligue 1 el fin de semana.

Aston Villa vs Viking

Pronóstico: Aston Villa 3-1 Viking

Ubicación: Birmingham, Inglaterra

Birmingham, Inglaterra Estadio: Villa Park

Villa Park Fecha: miércoles, 20 de octubre

miércoles, 20 de octubre Hora de inicio: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP

15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP Árbitro: Sebastian Gishamer (AUT)

El Aston Villa protagonizó una noche histórica en su anterior partido de Champions goleando al Fenerbahçe por 6-0.

Tras un mal comienzo de temporada, el renovado Aston Villa de Unai Emery empieza a encontrar su ritmo. Han ganado dos de sus últimos tres partidos de la Premier League, y los nuevos fichajes están demostrando su valía. Nicolas Jackson marcó dos goles en la goleada de la semana pasada, y Johan Manzambi fue el autor del gol de la victoria del Villa contra el Newcastle United el sábado.

Aston Villa FC - Premier League 2026/27 | Neville Williams/GettyImages

A priori, a los villanos les espera otro partido en casa asequible, aunque el Viking llega al encuentro tras su admirable actuación contra el Bayern Múnich en la segunda jornada. Tras una derrota en Stuttgart, el Viking reaccionó en el Allianz Arena y se puso 0-2 arriba en el marcador. Tras dejar escapar esa ventaja, la expulsión de Michael Olise propició su remontada, y Herman Haugen marcó de cabeza el gol del empate en el minuto 90.

Es poco probable que el Bayern sea el último equipo en sufrir en Stavanger, pero al Viking le resultará difícil sumar puntos fuera de casa durante toda la fase de liga.

Bayern Múnich vs Arsenal

Pronóstico: Bayern Múnich 1-1 Arsenal

Ubicación: Múnich, Alemania

Múnich, Alemania Estadio: Allianz Arena

Allianz Arena Fecha: miércoles, 21 de octubre

miércoles, 21 de octubre Hora de inicio: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP

15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP Árbitro: Davide Massa (ITA)

Sin duda esta es una jornada de grandes partidos en la Champions League.

Tras el enfrentamiento entre el Paris Saint-Germain y el Barcelona el martes, otros dos contendientes se miden en Múnich. El Bayern y el Arsenal se han visto las caras bastante entre sí en las últimas temporadas. Ambos equipos también se enfrentaron en la fase de liga de la temporada pasada en un partido en el que los Gunners se impusieron por 3-1 en el Emirates Stadium en una campaña perfecta, pero solo han ganado una vez a domicilio contra el Bayern en toda su historia.

Arsenal FC v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5 | Richard Heathcote/GettyImages

Los locales no contarán con Olise, pero sí con Harry Kane en ataque. El internacional inglés disputará su penúltimo partido antes de la ceremonia del Balón de Oro 2026 y buscará mantener su excelente racha contra el Arsenal. Solo contra el Leicester (20) y el Everton (16) el máximo goleador histórico del Tottenham Hotspur ha marcado más goles, lleva ya 15 contra los Gunners.

Luis Díaz llega a este encuentro tras anotar un hat-trick el fin de semana, mientras que el potente ataque del Bayern se enfrenta a una defensa del Arsenal muy sólida, que no se inmuta por la ausencia de William Saliba.

Club Brugge vs Lens

Pronóstico: Club Brujas 2-1 Lens

Ubicación: Brujas, Bélgica

Brujas, Bélgica Estadio: Jan Breydelstadion

Jan Breydelstadion Fecha: miércoles, 21 de octubre

miércoles, 21 de octubre Hora de inicio: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP

15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP Árbitro: Luis Godinho (POR)

El Brujas es una apuesta segura para dar un buen susto a más de un equipo importante durante la fase de liga, y el club belga consiguió una gran victoria en San Siro la semana pasada. Nicolò Tresoldi es el nuevo héroe en Brujas, y quienes lo vieron en Milán la semana pasada esperan que el autor del hat-trick del Brujas se comprometa con la selección italiana.

SOCCER CUP 1/16 CLUB BRUGGE VS LOKEREN | BRUNO FAHY/GettyImages

El equipo de Ivan Leko regresa a casa el miércoles tras sorprender al Inter de Milán, y espera aprovechar el impulso para luchar no solo por un puesto en los playoffs, sino también por terminar entre los ocho primeros. Dos de sus tres partidos más difíciles ya están resueltos.

El Lens está teniendo problemas para encontrar la regularidad al comienzo de esta temporada, algo a lo que no ha ayudado la marcha de Dino Toppmöller el mes pasado. No obstante, los franceses han conseguido dos victorias consecutivas en la Ligue 1, intercaladas con la derrota en casa de la semana pasada ante el Sporting CP.

Inter de Milán vs Shakhtar Donetsk

Pronóstico: Inter 3–1 Shakhtar Donetsk

Ubicación: Milán, Italia

Milán, Italia Estadio: San Siro

San Siro Fecha: miércoles, 21 de octubre

miércoles, 21 de octubre Hora de inicio: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP

15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP Árbitro: Harm Osmers (ALE)

Una derrota del Inter de Milán en Champions suele provocar una gran reflexión en todo el país sobre el estado del fútbol italiano, pero aún no cunde el pánico en cuanto a la competitividad de la Serie A frente al resto del continente.

FC Internazionale Milano v Club Brugge KV - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2 | Marco Luzzani/GettyImages

Sin duda, eso cambiará si el actual campeón del Scudetto pierde dos partidos consecutivos de la fase de liga en casa ante rivales de menor nivel. El Shakhtar de Donetsk es el próximo equipo que visitará el emblemático estadio Giuseppe Meazza con la esperanza de conseguir un resultado histórico.

Y este es un Shakhtar divertido. Típicamente brasileño, con los habituales ucranianos apostados en la defensa y en el centro del campo, tiene una vitalidad que al Inter le puede costar frenar. Tras sumar un punto ante el PSV de Eindhoven, el Shakhtar venció al AEK de Atenas por 3-1 en Stamford Bridge la semana pasada.

Real Betis vs Feyenoord

Pronóstico: Real Betis 2–2 Feyenoord

Ubicación: Sevilla, España

Sevilla, España Estadio: La Cartuja de Sevilla

La Cartuja de Sevilla Fecha: miércoles, 21 de octubre

miércoles, 21 de octubre Hora de inicio: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP

15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP Árbitro: Simone Sozza (ITA)

El Feyenoord está decidido a arrebatarle el liderato al PSV en la Eredivisie esta temporada. El equipo de Giovanni van Bronckhorst se mantiene invicto en la liga y lidera la tabla con 23 puntos en nueve partidos, cuatro más que los actuales campeones.

Feyenoord v Como 1907 - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2 | Dean Mouhtaropoulos/GettyImages

Los de Rotterdam también consiguieron un gran resultado en la fase de liga la semana pasada, remontando para derrotar al Como en De Kuip.

En la tercera jornada no contarán con la comodidad de jugar en casa, ya que regresan a España. El Feyenoord, al menos, no tendrá otro encuentro con el Barcelona y se enfrentará al Real Betis en Sevilla. El Betis fue el último equipo en caer derrotado por el conjunto azulgrana de Hansi Flick, tras haber ganado un emocionante partido a cinco goles contra el Porto.

Este encuentro en el Estadio de La Cartuja promete ser otro partido de ida y vuelta, ya que el Betis actualmente juega fuera de casa debido a las obras de renovación del estadio.

Real Madrid vs RB Leipzig

Pronóstico: Real Madrid 4-0 RB Leipzig

Ubicación: Madrid, España

Madrid, España Estadio: Estadio Santiago Bernabéu

Estadio Santiago Bernabéu Fecha: miércoles, 21 de octubre

miércoles, 21 de octubre Hora de inicio: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP

15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP Árbitro: Istvan Kovacs (RUU)

Los tres goles a balón parado en los minutos finales no auguraban un buen resultado para el Real Madrid en Roma, pero a raíz de ello ofrecieron su mejor actuación de la temporada contra el Sevilla.

Real Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27 | Angel Martinez/GettyImages

La ausencia de Vinícius bien podría haber ayudado, ya que Kylian Mbappé, junto con Jude Bellingham y Yan Diomande, volvieron a marcar por segundo partido consecutivo en LaLiga. Sin embargo, Vini está disponible para la visita del RB Leipzig, y José Mourinho ya confirmó que el extremo brasileño será titular.

Es poco probable que los blancos encuentren muchas dificultades en casa contra un Leipzig que encajó seis goles ante el Bayern Múnich por segunda temporada consecutiva. Si bien los visitantes cuentan con una o dos estrellas dinámicas en ataque, no hay forma de que puedan contener a los galácticos del Madrid.

Martín Demichelis, que logró una victoria sobre el Real Madrid cuando dirigía al Mallorca a principios de este año, está a un paso de ser destituido si los resultados no acompañan al equipo.

Sporting CP vs LASK

Pronóstico: Sporting CP 3–0 LASK

Ubicación: Lisboa, Portugal

Lisboa, Portugal Estadio: Estádio José Alvalade

Estádio José Alvalade Fecha: miércoles, 21 de octubre

miércoles, 21 de octubre Hora de inicio: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP

15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP Árbitro: Nicholas Walsh (SCO)

El Sporting CP quiere demostrar que su clasificación a cuartos de final la temporada pasada no fue casualidad. Es uno de los nueve equipos que han ganado sus dos primeros partidos, tras imponerse de forma impresionante a domicilio ante el Lens en la última jornada.

RC Lens v Sporting Club de Portugal - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2 | Franco Arland - UEFA/GettyImages

Luis Suárez no acertó de cara a gol con Colombia en el Mundial, pero sin duda sabe dónde está la portería en Lisboa. El jugador de 28 años suma nueve goles en 10 partidos desde el inicio de la nueva temporada, habiendo marcado en cada una de las victorias del Sporting en la fase de liga.

Los lusos son un equipo difícil de vencer en casa, como ya comprobó el Paris Saint-Germain el año pasado, y el LASK hará bien en no sufrir una derrota aplastante en la capital portuguesa.

Los visitantes están encantados de estar aquí tras su milagrosa victoria en los playoffs contra el Celtic.

Pronósticos Champions League: 21 de octubre

Hora de inicio Partido Pronóstico 12:45 EE.UU (Este), 10:45 MEX, 18:45 ESP Como vs Manchester United 2-1 12:45 EE.UU (Este), 10:45 MEX, 18:45 ESP Lille vs Galatasaray 1-1 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP Aston Villa vs Viking 3-1 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP Bayern Munich vs Arsenal 2-1 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP Club Brujas vs Lens 1-1 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP Inter de Milán vs Shakhtar Donetsk



3-1 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP Real Betis vs Feyenoord 2-2 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP Real Madrid vs Leipzig 4-0 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP Sporting CP vs LASK 3-0

MÁS NOTICIAS SOBRE EL FC 27