PSG vs Barcelona: previa, predicciones y alineaciones

El PSG recibe al Barcelona este martes 20 de octubre en el Parque de los Príncipes por la tercera fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League. Se trata de una verdadera final anticipada entre el bicampeón vigente y un Barcelona que no detiene su marcha arrasadora.

El Barcelona solo sabe ganar esta temporada: suma once triunfos en once partidos y nueve de nueve en LaLiga. El sábado goleó 5-2 al Betis en La Cartuja, con goles de Lamine Yamal, Rodri, que marcó su primer gol con la camiseta azulgrana, Gabriel Jesus, Eric García y Dani Olmo. En Champions, el goleó 5-1 al Feyenoord y 4-1 al Galatasaray en Estambul, y es líder con nueve goles a favor en dos partidos.

El PSG, por su parte, tuvo un arranque irregular en la Ligue 1, pero poco a poco encontró su mejor versión. En la Champions debutó con un 6-1 ante el Slovan Bratislava y la semana pasada dio el golpe de la fecha al ganar 4-2 en el Etihad Stadium. El sábado volvió a mostrar su fortaleza en Estrasburgo: perdía a falta de un cuarto de hora y lo dio vuelta 3-1 con el ingreso de Dembélé, autor de un gol y una asistencia. Con ese triunfo, quedó provisoriamente como líder de la Ligue 1.

A continuación, toda la información sobre este partidazo de Champions League.

Pronóstico SI

Se enfrentan dos de las delanteras más letales del continente. El PSG de Luis Enrique es intenso en la presión y muy vertical con Dembélé, Doué y Kvaratskhelia, mientras que el Barcelona domina con la pelota y tiene en Lamine Yamal a su factor desequilibrante. La localía y el historial reciente favorecen a los franceses, pero las dudas físicas de ambos lados, sobre todo en defensa, pueden abrir el partido.

Todo indica que será un duelo de ida y vuelta, con goles en los dos arcos y sin un claro favorito.

Pronóstico: PSG 2-2 Barcelona

Historial de enfrentamientos directos entre el PSG y el Barcelona (últimos cinco partidos)

PSG : 3

: 3 Empates : 1

: 1 Barcelona: 1

Último partido entre ambos: 01/10/2025 - Barcelona 1-2 PSG - Champions League 25/26, Fase de Liga

FC Barcelona v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2 | David Ramos/GettyImages

Últimos 5 partidos

PSG Barcelona Estrasburgo 1-3 PSG 17/10/26 Betis 2-5 Barcelona 17/10/26 Manchester City 2-4 PSG 14/10/26 Galatasaray 1-4 Barcelona 13/10/26 PSG 3-1 Le Mans 10/10/2026 Barcelona 3-0 Getafe 10/10/26 Marsella 1-2 PSG 20/09/26 Sevilla 1-3 Barcelona 19/09/26 Brest 0-1 PSG 13/09/26 Barcelona 7-2 Racing 16/09/26

¿Cómo ver el PSG vs Barcelona por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias del PSG

La victoria en Estrasburgo tuvo un costo para Luis Enrique. Nuno Mendes salió lesionado en el final del partido y el PSG terminó con nueve hombres, porque ya había hecho los cinco cambios y Akliouche también quedó tocado. El entrenador dijo que espera que lo de Mendes sea algo menor, pero ambos son duda para el martes y se esperaban estudios médicos el domingo.

Más allá de las lesiones, el gran tema en París son los penales. Ya falló tres en la temporada, incluido uno en el final del partido ante el City, y Luis Enrique reconoció que al equipo le falta un especialista.

Racing Club de Strasbourg Alsace v Paris Saint-Germain - Ligue 1 McDonald's 2026/27 | Xavier Laine/GettyImages

Posible alineación del PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

Últimas noticias del Barcelona

Raphinha volvió a jugar ante el Betis tras perderse los partidos ante Getafe y Galatasaray, y Frenkie de Jong regresó a la convocatoria después de su lesión de rodilla, aunque no sumó minutos. Sin embargo, Flick confirmó que Jules Koundé, Eric García y Gerard Martín terminaron con molestias en La Cartuja, por lo que la defensa es la gran duda.

El calendario también obliga al entrenador a administrar esfuerzos, sobre todo los de Lamine Yamal, ya que el domingo 25 el Barça recibe al Real Madrid en el Clásico. El antecedente no es favorable: el PSG le ganó los últimos dos cruces, en los cuartos de final de 2024 y en la fase de liga de la temporada pasada.

Real Betis Balompie v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27 | Quality Sport Images/GettyImages

Posible alineación del Barcelona (4-2-3-1): Joan García; Koundé, Cubarsí, Eric García, Cancelo; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Fermín López, Raphinha; Gabriel Jesus.