El Real Madrid vuelve a los campos este sábado tras el parón internacional, que encontró a sus figuras defendiendo los colores de sus respectivas selecciones nacionales por última vez en el 2026. Su rival será el Celta de Vigo en el Bernabéu por la fecha 13 de LaLiga, con el objetivo claro de ganar para igualar al FC Barcelona en la cima y meterles presión.

La gran novedad para este encuentro es que Vinicius Jr. vuelve a estar disponible al haber cumplido la sanción de cuatro partidos por la roja y posterior desplante en el partido frente al Villarreal. En ese entonces, el brasileño le tiró del pelo a un rival en plena jugada, la misma terminó en gol suyo y a instancias del VAR fue anulado.

Sin confirmar su suplencia, el propio José Mourinho se refirió a la autocrítica de Vinicius en rueda de prensa: "El inicio de la temporada ha pasado. El inicio de la temporada era verano; ahora es invierno. Otoño-invierno. Y es este periodo lo que nos interesa. El periodo de verano ha pasado y, por lo tanto, tengo poco que decir a las declaraciones de Vini".

El 7 arrancaría desde el banquillo | OSCAR DEL POZO/GettyImages

Tratando de no polemizar, Mou señaló: "Es una cosa extraña, porque hace un par de semanas se hablaba de Vinicius como si fuera el problema gigante que el Real Madrid tenía. Y después de meter goles contra Singapur y Japón, ya se habla de Vinicius y no paramos de hablar de si juega o no, de por qué tiene que jugar o no. Yo creo que es demasiado. Lo que digo de Vinicius hoy, es lo que he dicho una, dos, tres, cuatro o cinco semanas atrás: es un jugador increíble, lo queremos y lo necesitamos".

Por último, cerró: "Aquí no tenemos jugadores con privilegios. Aquí no tenemos jugadores que tienen que jugar por decreto. Aquí tenemos un grupo de gente que trabaja para el equipo, para el Real Madrid.".

¿Qué había dicho Vinicius Jr?

Vinicius Jr. se reencontró con el gol en los amistosos | Sports Press Photo/GettyImages

“Creo que no me preparé mejor después del Mundial porque el impacto de este torneo es muy significativo para todos los brasileños (...) Así que aproveché las vacaciones para disfrutar, descansar, relajarme y pasar más tiempo con mi familia. Terminé entrenando menos que en los últimos años”, declaró el brasileño en la previa del encuentro entre Brasil y Singapur.