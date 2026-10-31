¿Qué debe hacer Kylian Mbappé para ganar el Balón de Oro 2027?

Kylian Mbappé y el Balón de Oro. Se trata de una de las historias futbolísticas de este siglo. Comenzó su carrera al primer nivel hace diez años, cuando debutaba en el Mónaco como un extremo velocísimo, capaz de sortear rivales con una sencillez pasmosa jugando a pierna natural.

Su irrupción fue tremenda y, poco a poco, a pasos agigantados, el mundo del fútbol se hizo eco de esta nueva perla francesa que, por aquel entonces, todo apuntaba a que se convertiría en el gran relevo de la generación de Neymar, Messi, Cristiano…

Su buena actuación en la Champions League y en la selección francesa le permitió convertirse en uno de los fichajes más caros de la historia y aterrizar en un PSG repleto de estrellas, destinado a ganarlo todo. El gran éxito de su carrera hasta ahora fue la consecución del Mundial de 2018, pero de eso hace ya ocho años. En París no pudo conquistar más que un puñado de ligas francesas que, sin ánimo de restar importancia a la consecución de la competición doméstica, prácticamente no han tenido rival en la última década.

France v Croatia - 2018 FIFA World Cup Russia Final | NurPhoto/GettyImages

Hace dos veranos, el Real Madrid consiguió hacerse con sus servicios. Un Real Madrid que venía de ganar la Champions League tras la primera temporada de un estelar Jude Bellingham, acompañado de un casi Balón de Oro Vinícius Júnior. Todo parecía señalar la creación de un equipo imparable, pues se unía al mejor equipo del mundo el que, en ese momento, era el mejor futbolista del mundo.

Dos años después, el Barcelona le ha quitado todos los títulos a nivel nacional y el PSG, ya sin Mbappé, ha logrado llevarse a sus vitrinas las dos últimas Champions League.

Este último año, Kylian Mbappé ha quedado segundo en el Balón de Oro, pues, a pesar de no lograr ningún título, ha conseguido ser el máximo goleador de la Liga, de la Champions y del Mundial, convirtiéndose en el máximo goleador histórico de las Copas del Mundo.

A nivel individual, parece que cuenta con todos los requisitos para alzarse con ese prestigioso galardón, pero sabemos que uno de los principales argumentos para llevarse el Balón de Oro es la consecución de éxitos colectivos, una circunstancia que le ha venido faltando a Mbappé durante toda su carrera.

Real Madrid Unveils New Signing Kylian Mbappe | David Ramos/GettyImages

¿Qué debe hacer Kylian Mbappé para llevarse el Balón de Oro 2027?

La respuesta parece más que clara. En los años en los que no hay ni Eurocopa, ni Copa América ni Mundial, el Balón de Oro suele recaer, por lo general, en la gran estrella del equipo que gana la Champions League (véase, por ejemplo, el caso de Ousmane Dembélé en 2025).

Por lo tanto, la respuesta parece bastante clara: Kylian Mbappé debe completar una temporada excelsa a nivel goleador, pero, además, lograr títulos con el Real Madrid y, a poder ser, conquistar la decimosexta Orejona para el club merengue.

Dentro de un año volveremos a revisar esta nota y veremos si se cumplió la profecía. Sin embargo, otras muchas grandes estrellas también sueñan con alcanzar su primer Balón de Oro. Por ejemplo, Lamine Yamal acumula podios consecutivos y, en el propio Real Madrid, Jude Bellingham también sería un candidato más que plausible en caso de que los blancos logren la Champions. Cuidado con esos equipos que tienen varias estrellas porque, cuando consiguen importantes logros colectivos, acaban «quitándose» votos entre ellos…