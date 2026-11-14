¿Qué equipo necesita más a Pedro Porro: FC Barcelona, Real Madrid o Atlético de Madrid?

El mercado de fichajes de invierno suele ser mucho menos movido que el de verano, pero eso no quita que los clubes no vayan a buscar jugadores de primer nivel para intentar reforzar sus plantillas de la mejor manera de cara a la segunda mitad de la temporada. El caso de Pedro Porro parece ser uno de ellos, ya que aparece como una de las prioridades de los tres más grandes del fútbol español para la próxima ventana.

FC Barcelona y Real Madrid acostumbran pujar por los mismos futbolistas en varios mercados para medirse el poder entre ellos, y rara vez sucede que el Atlético de Madrid se meta en ese asunto. Eso si, cuando fue la novela de Julián Álvarez, el Colchonero mostró los dientes de manera feroz y terminó reteniendo al internacional argentino.

Reforzar el lateral derecho es una ¿necesidad? para estos tres clubes, aunque la situación del puesto en cada una de las plantillas es totalmente distinto uno del otro. A continuación, repasamos uno por uno el momento del lateral derecho en estas instituciones.

3. FC Barcelona

Xavi Espart es la gran irrupción del Barça en el lateral derecho | Alex Caparros/GettyImages

Como colista de este trinomio aparece el FC Barcelona, que no tiene ningún drama en el puesto más allá de las lesiones. Además de Jules Koundé, el equipo de Hansi Flick cuenta con João Cancelo y está disfrutando de la irrupción de Xavi Espart, que le da al entrenador alemán un lindo dolor de cabeza para armar su defensa.



Traer a Pedro Porro a este Barcelona sería cortarle la posibilidad de crecimiento no solo a Espart sino también a Brian Fariñas, algo que el FCB no suele hacer para cuidar el producto de La Masía. Incorporar al campeón del mundo no parecería ser la idea más avispada de su parte en este contexto, aún si se marchara Koundé.

2. Real Madrid

Denzel Dumfries llegó en el verano para reforzar el lateral derecho del Real Madrid | DANIEL YOVKOV/GettyImages

En este caso ya hay más necesidad, ya que Denzel Dumfries todavía no está 100% adaptado y parecería que José Mourinho prefiere mover a Federico Valverde al lateral derecho antes que poner a Trent Alexander-Arnold, que a esta altura de los acontecimientos ya valora una salida del Merengue.



Raúl Asencio y Éder Militão también pueden oficiar en esa posición, aunque sin el expertís de un carrilero nato como lo es Pedro Porro. Incorporar al futbolista del Tottenham abarrotaría un poco la posición y pondría al ex Liverpool en la rampa de salida, aunque liberaría a Valverde para que, salvo un caso particular, pueda volver de manera definitiva al mediocampo, su lugar en el mundo.

1. Atlético de Madrid

Marcos Llorente es la gran opción del Cholo en ese puesto | NurPhoto/GettyImages

La conclusión del artículo radica aquí: el Atlético de Madrid definitivamente necesita un lateral derecho que pueda competir con Marcos Llorente. Incorporar a Pedro Porro sería replicar la lucha por el puesto que tuvo el equipo campeón del mundo de Luis de la Fuente, algo que sería realmente valioso para el Colchonero.



Además de Llorente, Diego Simeone tiene como opción B a Marc Pubill, aunque su oficio es más de defensor central que de lateral por la derecha. Puede hacerlo sin problemas y ha resuelto con solvencia cuando le tocó, pero sin dudas sumar un carrilero de oficio podría darle un salto de calidad grande al Atleti de cara al resto de la competencia.