¿Qué necesita América para acabar como líder tras empatar 2-2 con los Pumas en el Clásico Capitalino?

Las Águilas del América se han complicado para poder acabar como superlíderes del Apertura 2026, ya que este domingo tuvieron por un momento el triunfo sobre Pumas en el Clásico Capitalino, sin embargo, al final todo terminó en empate 2-2 en el Olímpico Universitario.



Apenas a los tres minutos, el estadounidense Alejandro Zendejas abrió el marcador con un cabezazo tras una asistencia del colombiano Óscar Perea. No obstante, transcurrió solamente un minuto para que César Huerta igualara los cartones a pase de Uriel Antuna. Los felinos le habían dado otro susto al Ave porque el paraguayo Robert Morales marcó, mas el VAR echó para atrás todo. Ya en el complemento, Pablo Bennevendo cometió un penal sobre Henry Martín, quien se encargó de convertir para obtener una vez más la ventaja. Lamentablemente para el técnico uruguayo Guillermo Almada, el argentino Santiago Ramos hizo una infracción sobre el brasileño Nathan Silva, con La Pantera convirtiendo desde el manchón penal para cerrar el 2-2.



Con este resultado, las Águilas arribaron a 30 puntos y han quedado como sublíderes a falta de una fecha, siendo superadas por Cruz Azul, que derrotó 2-3 a Tigres para alcanzar las 33 unidades. Al mismo tiempo, falta ver qué sucede con el Guadalajara, que está en 29 y podría llegar a 33 o 31 o simplemente quedarse sin nada dependiendo de su resultado contra León este domingo en el Bajío. Si el Rebaño Sagrado sale vencedor en el Nou Camp, superara en la tabla general a los azulcremas, pero si empata, estaría por debajo gracias a la diferencia de goles, pues América está en +15 y Chivas en +11, tal como Cruz Azul.

¿Qué necesita América para acabar como líder?

Alejandro Zendejas festeja con sus compañeros | VICTOR CRUZ/GettyImages

El cuadro de Coapa necesita combinaciones. Antes que nada, debe pegarle a los Tigres en el Volcán para así tener 33 puntos. Si eso pasara, tendría que esperar que Cruz Azul pierda con Chivas o simplemente empate, pues así los celestes tendrían 32 o 33, pero con este último resultado la mejor diferencia de los Millonetas les daría el primer lugar sin ningún reparo.



Para que este panorama se cumpla, el Guadalajara debe perder este domingo ante La Fiera, así se mantendría en 29 y aunque venciera a La Máquina cosecharía 32, quedándose un punto por debajo de su odiado rival. Si los tapatíos empatan frente a los Panzas Verdes y ganan a los celestes, los capitalinos saldrían ganones siempre y cuando el Rebaño no golee por cuatro o más.