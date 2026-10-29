¿Qué necesita Lamine Yamal para ganar el Balón de Oro 2027?

Lamine Yamal tiene un objetivo que todavía se le resiste. Después de quedarse a las puertas de conquistar el Balón de Oro 2026, el futbolista del FC Barcelona volvió a poner la mirada en el futuro y dejó un mensaje que refleja tanto su ambición como su confianza.

Aunque el máximo galardón individual quedó en manos de Harry Kane, Yamal volvió a ser reconocido como el mejor futbolista joven por tercera vez. Lejos de mostrarse frustrado, el delantero compartió varias fotografías de la gala y dejó una reflexión en sus redes sociales: "Sin prisa, con ilusión y con la tranquilidad de que algún día llegará mi momento".

A sus 19 años, el español tendrá una nueva oportunidad en 2027 para respaldar su candidatura con actuaciones individuales y títulos colectivos.

Un comienzo de temporada que alimenta la ilusión

Los primeros números de Lamine en la campaña 2026/27 explican porqué vuelve a aparecer entre los principales candidatos al próximo Balón de Oro. Según las estadísticas, acumula 10 goles y 10 asistencias en 12 partidos con el Barcelona entre LaLiga y la UEFA Champions League; una producción ofensiva que confirma su influencia en el juego del equipo de Hansi Flick.

En el campeonato español, el extremo suma ocho tantos y seis pases de gol en nueve encuentros. A esas cifras se agregan tres goles en la máxima competición europea, dentro de un registro global que lo sitúa entre los futbolistas más determinantes del inicio de temporada.

Sin embargo, sostener ese ritmo durante toda la campaña será uno de sus grandes desafíos. El calendario exige regularidad, adaptación a distintos planteamientos defensivos y una buena gestión física, especialmente para un jugador que todavía atraviesa las primeras etapas de su carrera profesional.

La Champions League, una oportunidad decisiva

La Champions League puede ser uno de los escenarios más importantes para consolidar la candidatura de Lamine. Más allá de sus estadísticas individuales, el delantero deberá demostrar que puede marcar diferencias ante los rivales más exigentes y asumir un papel determinante en las instancias decisivas.

Sus actuaciones en las eliminatorias, especialmente en una eventual semifinal o final, podrían tener un peso significativo en la valoración de los votantes. Por eso, llegar lejos en Europa y competir por el título hasta el final será un desafío tanto para el Barcelona como para el propio Yamal.

Con 28 jornadas todavía por delante, LaLiga también tendrá un papel importante en las aspiraciones del delantero. El azulgrana comenzó el campeonato con nueve victorias consecutivas, aunque la derrota ante el Real Madrid en la décima fecha puso fin a su racha perfecta.

Real Betis Balompie v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27 | Fran Santiago/GettyImages

De igual manera, los de Flick deberán mantener ese nivel competitivo y recuperar la regularidad para seguir en la pelea por el título. A diferencia de las eliminatorias europeas, donde cada partido puede definir el futuro del equipo, el campeonato español exige sostener un alto rendimiento durante varios meses.

El Barcelona, la prioridad antes del premio individual

Después de felicitar a los ganadores del galardón, Lamine cerró su mensaje con una declaración que sitúa los intereses colectivos por delante de sus aspiraciones personales: "Mi enfoque vuelve a estar en lo importante, hacer que el Barcelona vuelva a ganar".

El conjunto blaugrana llegó a la vigente campaña tras conquistar LaLiga 2025/26 y la Supercopa de España 2026, dos antecedentes que refuerzan sus aspiraciones de seguir sumando títulos y ampliar su palmarés.

Con contrato hasta junio de 2031, un valor de mercado estimado en 220 millones de euros y una influencia cada vez mayor en el equipo, el extremo cuenta con condiciones para mantenerse entre las grandes figuras del fútbol mundial.

Su próximo desafío será traducir ese potencial en actuaciones decisivas y resultados que respalden su candidatura.

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