¿Qué necesitan las Chivas para asegurar su lugar en la Liguilla del Apertura 2026?

La recta final del Apertura 2026 se va acercando, ya que solamente quedan 18 puntos en disputa para poder conocer a los ocho invitados a la Liguilla. En estos momentos, las Chivas Rayadas tienen su boleto en mano porque son cuartos de la clasificación con 19 unidades, sin embargo, las cosas se van apretando y prácticamente todos están con vida a excepción del sotanero Juárez.

¿Qué necesita Chivas para asegurar su lugar en la Liguilla?

Normalmente para poder acceder a la Fiesta Grande se necesitan entre 26 y 28 puntos, así que el Guadalajara tiene en sus manos su destino, ya que están en una posición muy favorable para poder acabar entre los ocho primeros. Es decir, el equipo del argentino Gabriel Milito debe conseguir por lo menos tres o dos victorias, así como un par de empates, así que dejar ir unidades podría costar caro si tomamos en cuenta que al octavo sitio se le sacan apenas cuatro puntos.



Uno de los partidos claves podría ser el de este sábado 17 de octubre en el Estadio Akron, cuando el Rebaño reciba la visita de Tigres, que por primera vez está quedando fuera de la Liguilla, lo que podría romper su increíble racha consecutiva de 23. Los tapatíos perdieron su último juego como local y aunque los universitarios no son muy eficaces como visitantes, el duelo apunta a ser complicado porque al ser treceavos de la clasificación, los regios saldrán con todo.

Chivas v Tigres UANL - Playoffs: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

Posteriormente, La Fortaleza abre sus puertas al Necaxa. El equipo hidrocálido es el penúltimo lugar, por lo que es un choque accesible, sin embargo, está el recuerdo del torneo pasado donde Chivas dejó ir el liderato por no poder pasar del cero contra los Rayos en el Estadio Victoria.



Otro duelo que podría complicarse. Rayados recibe al Rebaño para la Jornada 14. Apenas el semestre pasado, los rojiblancos se metieron al Gigante de Acero para pegarle 2-3 a los locales, quienes hasta ahora han tenido un paso irregular bajo el mando del argentino Matías Almeyda.



Chivas y Atlante se reencuentra después de más de una década. El Campeonísimo fungirá de anfitrión para unos Potros que también están quedando fuera al ser el sitio 16. Eso hace pensar que la casa podría sacar el triunfo.

Monterrey v Chivas - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

En la penúltima fecha, León recibe a los pupilos de Milito. Aquí sí podría dificultarse más la cosa porque los Esmeraldas son quintos y las últimas dos veces que los tapatíos han acudido al inmueble esmeralda han caído.



Por último, se enfrentan al actual campeón Cruz Azul, el cual parece tenerles la medida, sin dejar de lado que los eliminaron en las semifinales del Clausura 2026.



Siendo lo más objetivos posibles, Chivas podría sumar al menos siete puntos de los 18 posibles para así llegar a las 26 unidades logrando su clasiicación a la Liguilla: triunfo ante los Rayos y los Potros, empate contra la UANL y posibles derrotas ante La Pandilla, La Máquina y los Panzas Verdes.