¿Qué opciones tiene Erik Lira de fichar por un club de Europa este mercado de invierno?

Erik Lira mantiene intacto su deseo de dar el salto al fútbol de Europa durante el próximo mercado de invierno. El contención quiere concretar una transferencia que estuvo cerca de materializarse durante el pasado verano, aunque las condiciones actuales del mercado parecen complicar sus posibilidades de salir de Cruz Azul.

El futbolista considera que atraviesa un momento importante de su carrera, sin dudar, el más elevado. Su intención es aprovechar el escaparate que representa su rendimiento en la Liga MX, así como su rol de estelar en selección mexicana, para poder partir al viejo continente.

SE PONE DIFÍCIL 😞



El sueño europeo de Erik Lira luce lejano tras enfriarse las opciones de Valencia y Mónaco en el mercado invernal.



Desde TUDN señalan que Valencia no está interesado por Lira, mientras que el Mónaco esperará hasta el siguiente verano para valorar su fichaje. pic.twitter.com/GUptCtu8df — Futbol Total (@futboltotal) November 4, 2026

Sin embargo, el panorama no resulta especialmente alentador para el seleccionado mexicano. A pesar de los acercamientos que existieron durante el mercado anterior, actualmente son mínimas las posibilidades de que alguno de los clubes interesados reactive negociaciones durante enero.

Si bien es cierto que su manejo fue visto en las instalaciones del club, además, la presencia de Javier Aguirre como técnico podría aumentar las opciones, se entiende que el Valencia no atacará por su fichaje, al menos no en el mes de enero.

Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026 | MB Media/GettyImages

Por otra parte, el Mónaco representa un escenario diferente, aunque tampoco demasiado favorable para los intereses del jugador. El conjunto francés estuvo muy cerca de concretar su contratación durante los últimos días de agosto, cuando las conversaciones alcanzaron una etapa avanzada. Sin embargo, temas ajenos a Lira y Cruz Azul tiraron el traspaso.

A diferencia del Valencia, el Mónaco todavía contempla la posibilidad de incorporar al futbolista mexicano en un futuro. No obstante, la intención del club francés sería esperar hasta el siguiente mercado de verano para reactivar las conversaciones. Esto significa que, salvo un cambio inesperado de postura, tampoco habrá una ofensiva durante enero.

De esta manera, Erik Lira enfrenta un escenario complicado para cumplir su objetivo de emigrar inmediatamente al fútbol europeo. Aunque su deseo permanece vigente, la falta de propuestas concretas reduce considerablemente sus altrnativas. Por ahora, todo apunta a que deberá mantenerse en Cruz Azul y esperar nuevas oportunidades durante el verano de 2027.

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