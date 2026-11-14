¿Qué pasará con Cade Cowell una vez que culmine su préstamo con el NY Red Bulls?

El mercado de invierno será determinante para el futuro de Cade Cowell. El extremo estadounidense está por finalizar su préstamo con el NY RedBulls y, de momento, no existe certeza alguna sobre dónde continuará su carrera profesional.

Una vez concluido su préstamo dentro de la MLS, el atacante deberá reportar con el Guadalajara, institución que sigue siendo dueña de su carta. El futbolista tendrá que ponerse a disposición del cuerpo técnico mientras la directiva analiza posibles destinos para resolver su situación contractual.

¿DE VUELTA AL REBAÑO?



Cade Cowell termina su préstamo en la MLS y no sabe si volverá a Chivashttps://t.co/5HBKuiKagF — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) November 12, 2026

El panorama para Cowell dentro de Chivas no parece demasiado alentador. Gabriel Milito no es particularmente partidario de las condiciones futbolísticas del extremo, circunstancia que reduce considerablemente sus posibilidades de encontrar un espacio dentro en la plantilla.

Cade tiene características físicas interesantes, especialmente por su velocidad, potencia y capacidad para atacar espacios abiertos. No obstante, dichas virtudes no necesariamente encajan con las exigencias tácticas y técnicas del entrenador argentino, quien apela a tipos más virtuosos que potentes.

Red Bull New York v New England Revolution | Burt Granofsky/ISI Photos/GettyImages

Ante este escenario, una nueva cesión durante el mercado de invierno representa una alternativa razonable para todas las partes involucradas. Chivas podría conservar los derechos federativos del futbolista mientras este encuentra un destino donde tenga mayores oportunidades de competir, sumar minutos y continuar con su desarrollo dentro del fútbol profesional.

Tampoco sería descabellado que la directiva del Guadalajara considere una venta definitiva en enero. Si aparece una propuesta económica que satisfaga las pretensiones de la institución, desprenderse de Cowell permitiría recuperar parte de la inversión realizada en su momento y liberar espacio dentro de la nómina.

Por ahora, el único escenario dfinido es que Cade Cowell deberá regresar al Guadalajara una vez que termine su compromiso con el NY RedBulls. A partir de entonces, tanto el futbolista como sus representantes y la directiva rojiblanca tendrán que evaluar las mejores opciones para definir su futuro inmediato.

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