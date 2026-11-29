El Real Madrid recibió dos pésimas noticias este sábado por la noche: perdió 2-1 contra el Alavés en el Bernabéu y Jude Bellingham fue expulsado por doble amonestación en dos situaciones realmente peculiares. Ahora, los de José Mourinho deberán remontar un déficit de puntos más grande para intentar disputarle la cima al FC Barcelona.

La baja del internacional inglés seguro calará hondo en la organización de The Special One de cara a los próximos partidos, a la espera de que el tribunal de disciplina se expida sobre la sanción a Bellingham para saber a cuántas fechas de suspensión se expone.

¿Qué pasó con Jude Bellingham?

El inglés recibió dos tarjetas amarillas | NurPhoto/GettyImages

El inglés fue expulsado tras recibir dos tarjetas amarillas: la primera llegó en el minuto 74, cuando “Desaprobó con palabras, acciones y gestos una de mis decisiones”, según refleja el acta arbitral. La segunda arribó a los 87 en una jugada más que curiosa: Bellingham cayó en el área y César Soto cobró penal, pero a instancias del VAR no solo revirtió esa decisión sino que determinó sacarle la segunda cartulina al inglés por simulación.

¿Qué sanción puede recibir?

Como mínimo, Bellingham se pierde el próximo partido | Soccrates Images/GettyImages

La novela seguirá en los próximos días, ya que el Diario AS informa que el Real Madrid intentará apelar a esa segunda tarjeta amparándose en las imagenes del VAR. A priori, se perdería solamente el partido frente a la Real Sociedad del próximo miércoles, adelantado de la jornada 23 por el encuentro entre ambos por la semifinal de la Supercopa de España.

La bronca de José Mourinho

Mourinho explotó con el colegiado | Angel Martinez/GettyImages

"El penalti, soy sincero contigo, lo he visto en el banquillo en la tablet y me ha parecido dudoso, pero Jude dice que es penalti. Cuando el jugador dice que es penalti, yo tengo que pensar que es penalti. Yo tengo que creer en el jugador. En la tablet ahí rápido me pareció que podía ser un penalti exagerado. Me quedo con esa sensación, pero también con la certeza de lo que me ha dicho Jude", señaló The Special One.

"Este árbitro hace dos temporadas expulsó a Mbappé y a Vinicius, a Bellingham ahora… A ver si la próxima temporada le toca a Courtois. Creo que a este árbitro le gusta demostrar su poder, demostrar que es un fenómeno. Pero yo no quiero decir que hemos perdido por el árbitro. Hay cosas que están tipificadas. A Mbappé lo han cogido como en el rugby y no da amarilla. No estoy contento con el trabajo del árbitro, hemos perdido por nosotros, por mí, que soy el jefe.", cerró.