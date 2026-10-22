¿Quién llega mejor al Clásico? Las estadísticas del Barcelona y del Real Madrid

El FC Barcelona y el Real Madrid se preparan para protagonizar un nuevo Clásico, el próximo domingo 25 de octubre, con objetivos diferentes en LaLiga 2026/27.

El conjunto azulgrana llega tras golear por 5-2 al Betis en el campeonato español, aunque la derrota por 4-2 ante el Paris Saint-Germain en la UEFA Champions League supuso un duro golpe anímico en la previa de uno de los partidos más importantes de la temporada.

Del otro lado, los dirigidos por José Mourinho afrontan el encuentro con confianza después de vencer por 4-1 al Sevilla en el torneo doméstico y repetir el mismo resultado frente al RB Leipzig en la competencia europea.

Más allá de sus últimos resultados, las estadísticas también marcan diferencias entre ambos gigantes del fútbol español. Con el Spotify Camp Nou como escenario, el Clásico promete poner a prueba el gran momento liguero de los catalanes y la confianza con la que los merengues llegan al encuntro.

El Barcelona marca el ritmo de LaLiga

El conjunto de Hansi Flick suma 27 puntos, producto de nueve triunfos en nueve partidos. Su rendimiento también destaca en ataque, con 39 goles convertidos y un promedio de 4,33 tantos por encuentro. Además, recibió apenas nueve goles, la misma cantidad que su rival.

Uno de los datos más llamativos es su regularidad ofensiva. El equipo culé marcó al menos tres goles en ocho de sus nueve presentaciones ligueras y solamente se quedó por debajo de esa cifra en la victoria por 2-0 frente al Athletic Club. A esto se suma su volumen de llegadas: acumula 149 remates, frente a los 120 del Madrid.

La diferencia también aparece en la tabla: los azulgranas aventajan por seis puntos al conjunto blanco, que ocupa el tercer puesto con 21 unidades. Por eso, el resultado del Clásico podría tener un impacto importante en la pelea por el liderato.

El Real Madrid busca reducir la distancia

El merengue registra siete victorias y dos derrotas en el campeonato; sus únicos tropiezos llegaron ante el Betis y el Atlético de Madrid, resultados que explican parte de la diferencia actual respecto al Barcelona.

Sin embargo, los números ofensivos del equipo blanco también merecen atención. El Madrid convirtió 23 goles en nueve jornadas, una cifra inferior a la de su rival, aunque mantiene el mismo registro de tantos recibidos. La diferencia de gol es de +14, frente al +30 que presentan los catalanes.

FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

Otro dato curioso es que ninguno de los dos equipos empató en lo que va de LaLiga. Ambos sumaron puntos mediante victorias y sufrieron derrotas en los casos del Madrid, por lo que el enfrentamiento llega con dos antecedentes que apuntan a partidos de desenlace definido.

Raphinha y Mbappé, protagonistas en ataque

En el apartado individual, Raphinha y Kylian Mbappé concentran buena parte de la atención. El brasileño lidera la tabla de goleadores de la competencia con 12 tantos, mientras que el delantero francés acumula nueve. Entre ambos suman 21 anotaciones, una cifra que se acerca a los 23 goles conseguidos por todo el Real Madrid en el torneo.

A su vez, Lamine Yamal aporta otra amenaza para la defensa madridista. El joven extremo suma ocho goles y seis asistencias, números que reflejan su influencia en la generación y finalización de las jugadas del Barcelona.

Con estas cifras sobre la mesa, el Clásico enfrentará a un Barcelona que llega con una producción ofensiva superior y a un Real Madrid que buscará imponer su capacidad competitiva para acortar la distancia en la clasificación.

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