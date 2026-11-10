¿Quién tiene mejor plantilla: el FC Barcelona o el Real Madrid?

La rivalidad entre el FC Barcelona y el Real Madrid vuelve a trasladarse al análisis de sus planteles. Más allá de los resultados en el campo, los dos gigantes españoles cuentan con futbolistas de primer nivel en prácticamente todas las posiciones, aunque presentan características diferentes en la construcción de sus proyectos.

Mientras el conjunto blanco apuesta por reunir grandes individualidades, el equipo azulgrana combina figuras consolidadas con jóvenes talentos que todavía tienen margen de crecimiento.

El Real Madrid tiene el plantel más valioso

De acuerdo con los datos de Transfermarkt para la temporada 2026/27, el Real Madrid cuenta con una plantilla valuada en 1.502,5 millones de euros, por encima de los 1.295,8 millones del Barcelona. Esta diferencia de más de 200 millones refleja el peso de las grandes figuras que conforman el plantel dirigido por José Mourinho.

Entre los futbolistas mejor cotizados del merengue se encuentra Kylian Mbappé, con un valor de mercado de 200 millones de euros. A él se suman Jude Bellingham, Vinícius Júnior, Federico Valverde y Arda Güler, nombres que refuerzan el potencial individual de un equipo que reúne talento y jerarquía en distintas líneas.

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Por su parte, el conjunto de Hansi Flick presenta una valoración global inferior, aunque tiene al futbolista más cotizado de los dos equipos. Lamine Yamal alcanza los 220 millones de euros y se convirtió en una de las grandes referencias del mercado internacional.

Lamine Yamal supera a las figuras del Madrid

La comparación entre las principales figuras ofrece uno de los datos más interesantes del análisis. El extremo español supera individualmente la valoración de Mbappé. Con 19 años, el campeón del mundo representa el presente y el futuro del proyecto azulgrana.

Su crecimiento deportivo y su influencia ofensiva explican buena parte de su cotización. Además, el Barcelona cuenta con otros futbolistas muy valorados, como Pedri, Pau Cubarsí y Fermín López, que también aparecen entre los nombres más destacados del mercado.

El Madrid, en cambio, presenta una mayor concentración de figuras por encima de los 100 millones de euros. Esta distribución permite entender por qué el conjunto blanco conserva la ventaja en el valor total, incluso sin tener al jugador más caro de la comparación.

La juventud y La Masia, los argumentos del Barcelona

La diferencia también aparece en la formación de sus futbolistas: el Barcelona mantiene una importante presencia de jugadores surgidos de La Masia. Esta combinación le permite sostener una identidad futbolística reconocible y contar con una base de jóvenes talentos que pueden seguir desarrollándose durante varias temporadas.

El Madrid, por su parte, dispone de una estructura con mayor presencia de futbolistas extranjeros y una inversión económica superior. Su profundidad en distintas posiciones y la capacidad para incorporar estrellas consolidadas son dos de sus principales fortalezas.

El Barcelona tiene mayor poder goleador

Las estadísticas de la temporada 2026/27 también permiten establecer diferencias en el rendimiento de ambos equipos. Después de 12 jornadas de LaLiga, el Barcelona convirtió 48 goles, con un promedio de cuatro por encuentro, mientras que el Real Madrid anotó 31.

La distancia refleja la capacidad ofensiva del conjunto de Flick, que consiguió transformar su propuesta de juego en una producción goleadora superior. Sin embargo, el Madrid presenta mejores números defensivos. Recibió apenas 10 goles en sus primeros 12 compromisos ligueros, mientras que el Barcelona encajó 13.

FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27 | NurPhoto/GettyImages

Raphinha y Mbappé, las principales armas ofensivas

En el plano individual, Raphinha es uno de los grandes protagonistas del ataque azulgrana, con 15 goles en LaLiga. Lamine Yamal también sobresale por su capacidad para generar peligro: acumula 10 tantos y ocho asistencias, números que reflejan su influencia más allá de la valoración económica.

Del lado madridista, Kylian Mbappé lidera la producción ofensiva con 13 goles y dos asistencias. El francés continúa siendo una de las principales referencias del equipo y su capacidad para resolver situaciones individuales representa una ventaja importante para Mourinho.

La comparación muestra dos modelos ofensivos diferentes: el Barcelona consigue repartir más su producción y generar un volumen goleador superior, mientras que el Madrid encuentra en Mbappé a su principal referencia para definir los encuentros.

¿Quién tiene mejor plantel?

Por valor económico, cantidad de figuras y profundidad individual, el Real Madrid parte con ventaja. Su capacidad para reunir futbolistas de primer nivel en diferentes posiciones le permite disponer de mayores alternativas y un potencial ofensivo extraordinario.

El Barcelona, sin embargo, tiene argumentos importantes para discutir esa superioridad. Su juventud, la calidad de sus principales talentos y sus mejores registros goleadores reflejan un equipo con capacidad para marcar diferencias en ataque.

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