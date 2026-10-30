Racing de Santander vs Real Madrid: previa, predicciones y alineaciones

El Racing de Santander recibe al Real Madrid este domingo 1 de noviembre por la undécima fecha de LaLiga. El equipo cántabro vuelve a recibir a los merengues en Primera División por primera vez desde septiembre de 2011, en su primera temporada en la élite tras catorce años de ausencia.

El conjunto de Mou llega en su mejor momento de la temporada. Desde la derrota en el derbi ante el Atlético de Madrid encadenó cinco victorias consecutivas, la última en el Clásico ante el Barcelona en el Camp Nou. Un triunfo vital que le quitó el invicto al líder y dejó al Madrid tercero con 24 puntos, a tres del Barça y a uno del Atlético.

El Racing, por su parte, transita una campaña aceptable en su regreso a Primera. Marcha 13° con 11 puntos, producto de tres triunfos, dos empates y cinco derrotas. En su última presentación consiguió un triunfo muy valioso en El Sardinero al remontar ante el Espanyol con goles de Jeanuël Belocian y Yassir Zabiri. El equipo de José Alberto López tiene un ataque peligroso, pero su defensa es una de las más goleadas del campeonato, con derrotas fuertes ante el Barcelona (7-2) y el Celta (5-0).

Pronóstico SI

El Racing es un equipo valiente, que ataca con muchos hombres y se hace fuerte ante su gente, como mostró en la remontada ante el Espanyol. Pero esa propuesta deja espacios atrás y Real Madrid, con Mbappé, Diomande y Güler, los hace pagar.

Con la confianza por las nubes tras el Clásico, todo indica que el Merengue estirará su racha.

Pronóstico: Racing de Santander 1-3 Real Madrid

¿A qué hora se juega el Racing de Santander vs Real Madrid?

Ciudad: Santander, España

Estadio: El Sardinero

Fecha: domingo 1 de noviembre

Hora: 10:15 EE.UU (Este), 09:15 MEX, 16:15 ESP

Árbitro: a confirmar

Historial de enfrentamientos directos entre el Racing de Santander y el Real Madrid (últimos cinco partidos)

Racing de Santander : 0

: 0 Empates : 1

: 1 Real Madrid: 4

Último partido entre ambos: 18/02/2012 - Real Madrid 4-0 Racing de Santander - La Liga 2011/12

Real Madrid's French forward Karim Benze | PIERRE-PHILIPPE MARCOU/GettyImages

Últimos 5 partidos

Racing de Santander Real Madrid Racing de Santander 2-1 Espanyol 24/10/26 Barcelona 1-2 Real Madrid 25/10/26 Osasuna 2-0 Racing de Santander 18/10/26 Real Madrid 4-1 RB Leipzig 21/10/26 Racing de Santander 2-2 Valencia 11/10/26 Real Madrid 4-1 Sevilla 18/10/26 Celta 5-0 Racing de Santander 19/09/26 Roma 3-4 Real Madrid 14/10/26 Barcelona 7-2 Racing de Santander 16/09/26 Real Madrid 1-0 Villarreal 10/10/26

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Últimas noticias del Racing de Santander

José Alberto no podrá contar con Jorge Salinas, suspendido, ni con Simon Eriksson, lesionado. Matteo Prati, a préstamo desde el Cagliari, tampoco podrá ser de la partida. Aarón Martín ocuparía el lateral izquierdo en lugar de Salinas.

El partido tendrá un sabor especial para Sergio Canales, el veterano mediocampista cántabro que defendió la camiseta del Real Madrid en la temporada 2010/11 y que hoy es una de las referencias del Racing. Zabiri, autor del gol del triunfo ante el Espanyol, seguirá como referencia en ataque.

Real Racing Club de Santander v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27 | NurPhoto/GettyImages

Posible alineación del Racing de Santander (4-2-3-1): Agirrezabala; Mantilla, Pablo Ramón, Belocian, Aarón Martín; Iván Martín, Almeida; Andrés Martín, Íñigo Vicente, Canales; Zabiri.

Últimas noticias del Real Madrid

Thibaut Courtois, ausente en el Camp Nou por un resfriado, apunta a volver al arco en Santander. Mourinho felicitó a Lunin por su actuación en el Clásico, pero todo indica que el belga estará bajo los tres palos. Vinícius cumple la tercera de sus cuatro fechas de suspensión y Ferland Mendy, Raúl Asencio y Rodrygo siguen fuera por lesión.

Mbappé, protagonista estos últimos días por su lamentable pedido de disculpas a China por llamar 'dictador' a Mao Tse-Tung, llega encendido tras su doblete en el Clásico. Y Camavinga, decisivo en el gol del triunfo ante el Barça, pide pista para volver a ser titular.

FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27 | David Ramos/GettyImages

Posible alineación del Real Madrid (4-2-3-1): Courtois; Valverde, Konaté, Huijsen, Cucurella; Tchouaméni, Bernardo Silva; Diomande, Bellingham, Güler; Mbappé.

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