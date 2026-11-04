Rafa Nadal tendrá un nuevo cargo institucional en el Real Madrid

Rafael Nadal, una de las máximas leyendas del deporte español, comenzará una nueva etapa en el Real Madrid, club del que es reconocido simpatizante y socio de honor.

La institución anunció este miércoles su nombramiento como nuevo integrante de la Junta Directiva, una decisión que todavía deberá recibir el visto bueno de la Asamblea General de Socios Compromisarios, de acuerdo con el artículo 46 de los Estatutos Sociales.

De esta manera, el histórico tenista tendrá la oportunidad de trasladar parte de su experiencia deportiva al ámbito institucional de una entidad con la que mantiene una estrecha relación desde hace años.

De referente deportivo a integrante de la Junta Directiva

La propuesta fue aprobada durante una reunión de la Junta Directiva, bajo la presidencia de Florentino Pérez. Nadal, identificado con el número de socio 67.778, recibió el respaldo de las autoridades madridistas para incorporarse al órgano dirigencial, en reconocimiento tanto a su trayectoria profesional como a los valores que representó durante toda su carrera.

Su llegada también supone un nuevo capítulo en el vínculo entre el exnúmero uno del mundo y el conjunto blanco, al que siempre manifestó públicamente su admiración.

Su función estará relacionada con la participación en las decisiones dirigenciales y estratégicas de la entidad, aportando su experiencia y perspectiva desde el ámbito deportivo. Aunque el Real Madrid no anunció un área específica de responsabilidad, su incorporación supone sumar a una personalidad con reconocimiento internacional y una trayectoria que trasciende los límites del tenis.

Nadal no ocultó su entusiasmo por esta nueva responsabilidad y agradeció públicamente la confianza depositada en él por el presidente y los demás integrantes de la Junta. "He aceptado esta propuesta con mucha ilusión, ganas de aprender y aportar todo lo que pueda", expresó a través de sus redes sociales.

Una relación con el Real Madrid que viene de lejos

Real Madrid v AFC Ajax - UEFA Champions League | Angel Martinez/GettyImages

La llegada de Nadal a la dirigencia no es una decisión aislada ni responde únicamente a su popularidad; el vínculo con el conjunto merengue forma parte de su historia personal.

El Real Madrid destacó especialmente las cualidades personales del extenista para explicar el orgullo que representa su incorporación a la Junta Directiva. La institución hizo referencia a su capacidad de sacrificio, humildad, espíritu de superación, respeto por los rivales y compromiso, características que considera fundamentales dentro de su identidad.

Ahora, después de construir un legado histórico en el tenis y convertirse en uno de los deportistas españoles más reconocidos de todos los tiempos, tendrá un nuevo desafío: su experiencia internacional y su identificación con el madridismo serán parte de una etapa en la que buscará contribuir al presente y al futuro del club.

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