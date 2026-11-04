Raphinha extenderá su vínculo con el FC Barcelona hasta 2030

El FC Barcelona tiene todo preparado para oficializar la continuidad de Raphinha. El futbolista brasileño firmará este jueves la renovación de su contrato hasta junio de 2030, en un acto que se llevará a cabo en las oficinas del Spotify Camp Nou junto al presidente Joan Laporta.

La ampliación del vínculo representa una apuesta del conjunto azulgrana por uno de sus jugadores más importantes. Con el acuerdo ya cerrado entre las partes, la institución busca asegurar la presencia de un futbolista que se convirtió en una pieza fundamental tanto dentro del campo como en el vestuario.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Raphinha is expected to SIGN a new contract with FC Barcelona until June 2030 TOMORROW!



A full agreement has been in place between both parties for several weeks.



The official signing is scheduled for Thursday, barring any last-minute changes.



— @sport pic.twitter.com/rDcnaprT7w — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 4, 2026

Un acuerdo que ya estaba cerrado

La renovación de Raphinha comenzó a tomar forma definitiva en septiembre, cuando Deco, director deportivo del Barcelona, confirmó que las negociaciones habían llegado a buen puerto.

Durante la Asamblea de compromisarios del pasado 19 de septiembre, el dirigente anunció que había alcanzado un acuerdo con el brasileño para extender su contrato. En aquel momento, el entendimiento ya estaba definido en sus aspectos principales, aunque todavía restaba completar el proceso administrativo y formalizar la documentación correspondiente.

Desde entonces, los equipos jurídicos de ambas partes trabajaron en la elaboración del nuevo contrato. Con los términos ya plasmados por escrito, solamente falta la firma del futbolista para completar una operación que el club considera estratégica para su proyecto deportivo.

El vínculo anterior del delantero finalizaba en junio de 2028, por lo que la nueva duración supone una extensión de dos temporadas. De esta manera, el conjunto catalán se asegura su continuidad durante los próximos años y evita que su futuro vuelva a convertirse en una cuestión prioritaria dentro de la planificación blaugrana.

El brasileño, un referente para Hansi Flick

La decisión de prolongar el contrato de Raphinha también responde al protagonismo que adquirió desde su llegada al Barcelona. A sus 29 años, el brasileño se consolidó como uno de los capitanes del equipo y en un futbolista de peso dentro del grupo que conduce Hansi Flick.

Barcelona v Aston Villa - UEFA Champions League - League Phase - Spotify Camp Nou | Nick Potts - PA Images/GettyImages

En ese contexto, su continuidad representa una señal de confianza en una de las figuras que mejor se adaptaron al proyecto del entrenador alemán. La renovación permite, además, mantener una estructura de referentes dentro de un plantel que busca sostener su competitividad en las distintas competiciones.

La firma y el anuncio oficial

Después de estampar su firma, el brasileño podría comparecer ante los medios de comunicación para referirse a la ampliación de su contrato y a sus objetivos para las próximas temporadas. El anuncio llegará después del compromiso frente al Aston Villa por la cuarta jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026/27.

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