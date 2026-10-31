Raphinha marca ante el Alavés y lidera la tabla de goleo de las cinco grandes ligas europeas

Raphinha está en estado de gracia. El delantero brasileño del FC Barcelona ha tenido un arranque espectacular en la temporada 2026/2027 y este fin de semana continuó su paso goleador frente al Deportivo Alavés. El futbolista de 29 años marcó un doblete en la primera mitad del duelo de la jornada 11 ante los Babazorros.

El exjugador del Leeds United abrió el marcador al minuto 8 del enfrentamiento y duplicó su cuenta al 41. Con su doblete ante el Alavés, Raphinha llegó a 15 goles en 10 partidos de LaLiga y la Champions League, cifras que lo colocan como el máximo goleador de las cinco grandes ligas del futbol europeo.

Raphinha es el máximo goleador de las grandes ligas europeas | Alex Caparros/GettyImages

En segundo lugar de esta tabla se encuentra Kylian Mbappé, quien también cuenta con números increíbles. El delantero francés suma 11 goles en 10 partidos esta temporada con el Real Madrid.

En el tercer puesto se ubica otro futbolista que ingresó al top ten del Balón de Oro 2026: Lamine Yamal, quien es compañero de Raphinha en el FC Barcelona. La joya blaugrana también anotó un doblete este fin de semana ante el Alavés, suma 10 goles en 11 encuentros.

FC Barcelona v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports 2026/27 | Alex Caparros/GettyImages

En cuarto lugar: Erling Haaland. El atacante noruego del Manchester City suma nueve goles en nueve partidos esta campaña.

El top 5 de este ranking lo completa Gustavo Varela. El delantero portugués del Monza está sorprendiendo en la Serie A y suma nueve goles en nueve jornadas.

Aunque todavía queda mucha temporada por delante, Raphinha se ha visto muy cómodo, y letal, jugando como nueve en el esquema de Hansi Flick.

¿Raphinha podrá quitarle el pichichi a Mbappé, quien lo ha ganado dos años consecutivos? ¿Si sigue así podrá ser el sucesor de Harry Kane y ganar la Bota de Oro europea?