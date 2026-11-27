El FC Barcelona está teniendo una gran temporada y sus figuras están a la altura de las circunstancias, pero en las últimas semanas surgió un debate intenso sobre el encargado de los penaltis en el equipo de Hansi Flick. El tópico se disparó tras el fallo de Lamine Yamal frente al Villarreal, en un choque que los catalanes terminaron ganando.

Están líderes de la clasificación de LaLiga con 36 puntos, producto de 12 victorias y una sola caída, en el Clásico contra el Real Madrid en el Camp Nou. Justamente, la Casa Blanca es escolta a tres unidades de distancia. En la UEFA Champions League están momentáneamente en zona de clasificación a octavos de final de la competencia, mientras que el camino no ha iniciado para ellos aún tanto en la Copa del Rey como en la Supercopa de España.

Las estadísticas de Lamine Yamal en penaltis

El joven maravilla viene de fallar contra el Villarreal | Soccrates Images/GettyImages

Lamine Yamal abandonó hace rato el estatus de promesa para convertirse en el talento emergente más grande del fútbol mundial, y es por eso que de la mano con grandes lujos viene una exigencia monumental. El fallo parece no estar permitido y cada error te puede poner en el foco de la polémica, y eso es algo que le está sucediendo en la actualidad.

En lo que va de la temporada ejecutó tres penales y falló dos, lo que generó que se dispare el debate sobre el dueño de los penaltis en la plantilla del FC Barcelona. En el último encuentro liguero, frente al Villarreal en casa, erró en el peor momento: su equipo iba 0-2 abajo y tenía la oportunidad de descontar para soñar con la remontada. A pesar de haber tirado el remate por el costado izquierdo del arco, el equipo de Hansi Flick logró dar vuelta la historia.

Según informes, se convirtió en el futbolista más joven en errar tres penales fallando esa cantidad sobre sus primeros siete lanzamientos en el campeonato español de Primera División, conformando así un preocupante 57.1% de efectividad.

Las estadísticas de Raphinha en penaltis

El brasileño es la gran figura Culé en la temporada | LLUIS GENE/GettyImages

Los datos de Raphinha en los penaltis son sencillamente brutales: solamente falló uno en su carrera, vistiendo la camiseta del Vitória Guimarães de Portugal el 23 de diciembre de 2017 en una derrota por la mínima ante el Tondela. Desde allí, lleva casi nueve años sin desperdiciar un tiro desde la pena máxima.

Llegó al Barcelona en 2022 y se ha hecho cargo de 13 penales con 100% de efectividad, algo que pocos logran y que le puede otorgar el mote de especialista. Además, está altísimo en confianza en esta temporada gracias a sus 19 goles en 16 partidos repartidos tanto en LaLiga como en la UEFA Champions League, rendimiento que si se sostiene lo situará en un lugar de privilegio para competir por el Balón de Oro 2027.

Conclusión

Hansi Flick debe decidir | FRANCK FIFE/GettyImages

Hansi Flick ya tiene todos los datos sobre la mesa, la conclusión llega sola: Raphinha debe hacerse cargo de los penaltis en el FC Barcelona, ya que cuenta con una efectividad del 95,7% a lo largo de su carrera en tiros de ese índole y todavía no ha fallado ninguna pena máxima desde que arribó al club de la Ciudad Condal.

Lamine Yamal no debe desanimarse y sería positivo para él y el Barça que mejore esta estadística, pero para el bien del equipo sería una decisión sana optar por el brasileño como el encargado fijo de los penaltis. Además, cuenta con una experiencia mucho mayor y tiene más espalda para sobrellevar algún eventual fallo. Cuidar al joven maravilla también es ayudarlo a crecer.

Penaltis Lamine Yamal Raphinha Anotados 7 13 Fallados 3 0 Totales 12 13

*Datos solo de partidos del FC Barcelona