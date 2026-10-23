Real Madrid TV lanza un duro ataque contra el Barcelona y Javier Tebas antes de El Clásico de España

El próximo domingo 25 de octubre, la cancha del Spotify Camp Nou reunirá a los dos equipos más importantes en la historia del fútbol español para una edición más de El Clásico de España. El FC Barcelona, actual puntero de LaLiga, recibirá la visita de un Real Madrid que viene a la alza en los últimos partidos.

Sin embargo, a tan solo un par de días de que ruede la pelota, en Real Madrid TV han lanzado una serie de declaraciones que están incendiando desde ya las redes sociales, pero no precisamente desde un ángulo meramente deportivo.

El Barcelona tiene una gran ventaja cuando se trata de decisiones arbitrales. Estamos hablando de una liga afectada por el caso Negreira y por Tebas.



En las últimas semanas, hemos visto a jugadores del Barcelona comportándose como si fueran árbitros.



Si ignoramos toda la controversia en torno a LaLiga, el Real Madrid es el claro favorito para ganar El Clásico desde una perspectiva futbolística.



Los medios siguen presentando al Barcelona como la octava maravilla del mundo, como si estuvieran haciendo algo extraordinario.



No es casualidad que hayan pasado 11 temporadas sin ganar nada en Europa. Real Madrid TV

🚨🗣️ 𝗡𝗘𝗪: Real Madrid TV has launched a HUGE ATTACK on Barcelona, La Liga and Javier Tebas ahead of El Clásico!



“Barcelona have a big advantage when it comes to refereeing decisions. We are talking about a league affected by the Negreira case and by Tebas.”



“In recent… pic.twitter.com/XbiKVEoBv7 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 23, 2026

Si bien es verdad que los clásicos se viven de otra manera, y muchas veces lo que se declara detrás de un micrófono tiende a repercutir también en lo que ocurre dentro del terreno de juego, declaraciones así tienden a manchar algo mucho más importante que el propio clásico: la credibilidad por el juego.

Y es que esta clase de polémicas, fundadas o no, pueden terminar por condicionar el trabajo ya de por sí complicado de un árbitro al momento de que intente impartir justicia en un duelo que todos quieren ganar.

Pensamos que el fútbol debería estar más relacionado con lo que hacen los futbolistas con la pelota en los pies y no tanto con los reclamos y las discusiones entre directivos y medios, cuya labor pasaría más por la de ser un vínculo entre el hincha y los verdaderos protagonistas del juego y no por la de incendiar algo que ya de por sí está ardiendo.

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