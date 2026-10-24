Real Madrid vs FC Barcelona: los 10 jugadores con el salario más alto en cada equipo
El Real Madrid y el FC Barcelona no solo compiten por los títulos más importantes del fútbol español y europeo, sino también por el protagonismo económico que representan sus principales figuras.
Con un nuevo Clásico programado para el próximo domingo 25 de octubre en el Spotify Camp Nou, por la décima jornada de LaLiga 2026/27, la rivalidad entre ambos equipos vuelve a acaparar la atención del fútbol mundial.
Además de su peso deportivo, los dos gigantes españoles se destacan por su capacidad económica: el Madrid cuenta con un límite de coste de plantel cercano a los 832,7 millones de euros, mientras que el del blaugrana ronda los 587,7 millones, cifras que reflejan la dimensión financiera de ambos dentro del fútbol europeo.
En la previa de uno de los partidos más esperados de la temporada, una comparación de los salarios brutos fijos anuales permite conocer cuánto cobran algunas de las estrellas de ambos equipos y qué diferencias existen entre las principales remuneraciones.
Mbappé lidera el ranking salarial del Real Madrid
Kylian Mbappé y Vinícius Jr. comparten el primer puesto entre los futbolistas mejor pagos del conjunto merengue, con un salario bruto fijo anual de 31,25 millones de euros cada uno. Jude Bellingham ocupa el tercer lugar, con 20,83 millones, y completa el podio de los jugadores con mayores remuneraciones fijas del equipo.
10 salarios más altos en el Real Madrid
Jugador
Salario bruto anual
Kylian Mbappé
31.250.000 €
Vinícius Jr.
31.250.000 €
Jude Bellingham
20.830.000 €
Federico Valverde
16.670.000 €
Ibrahima Konaté
16.670.000 €
Trent Alexander-Arnold
16.670.000 €
Rodrygo
16.670.000 €
Bernardo Silva
16.040.000 €
Thibaut Courtois
15.000.000 €
Antonio Rüdiger
14.580.000 €
Rodri marca la diferencia en la nómina del Barcelona
Rodri lidera la lista de los futbolistas azulgranas con mayores ingresos, con una remuneración bruta anual de 27,08 millones de euros. Le sigue Lamine Yamal, con 22,92 millones, mientras que Raphinha ocupa el tercer puesto con 16,67 millones.
La diferencia entre los españoles es de 4,16 millones de euros al año, aunque ambos superan ampliamente al delantero brasileño. De esta manera, la clasificación culé presenta una diferencia más acotada entre sus dos primeros puestos que la que existe entre los principales salarios de ambas instituciones.
10 salarios más altos en el FC Barcelona
Jugador
Salario bruto anual
Rodri
27.080.000 €
Lamine Yamal
22.920.000 €
Raphinha
16.670.000 €
Jules Koundé
15.630.000 €
Dani Olmo
15.630.000 €
Frenkie de Jong
13.020.000 €
Pedri
12.500.000 €
Karim Adeyemi
12.500.000 €
Gabriel Jesus
12.080.000 €
Anthony Gordon
12.080.000 €
Lucía Domínguez es redactora en Sports Illustrated Fútbol. Comenzó su carrera en el periodismo deportivo en 2022 y en 2024 se graduó como Técnica Superior en Periodismo con Orientación en Deportes en TEA y Deportea, en Buenos Aires. Apasionada por la redacción, cubre principalmente la actualidad de la Premier League, LaLiga y el fútbol de selecciones.