Real Madrid vs FC Barcelona: los 10 jugadores con el salario más alto en cada equipo

El Real Madrid y el FC Barcelona no solo compiten por los títulos más importantes del fútbol español y europeo, sino también por el protagonismo económico que representan sus principales figuras.

Con un nuevo Clásico programado para el próximo domingo 25 de octubre en el Spotify Camp Nou, por la décima jornada de LaLiga 2026/27, la rivalidad entre ambos equipos vuelve a acaparar la atención del fútbol mundial.

Además de su peso deportivo, los dos gigantes españoles se destacan por su capacidad económica: el Madrid cuenta con un límite de coste de plantel cercano a los 832,7 millones de euros, mientras que el del blaugrana ronda los 587,7 millones, cifras que reflejan la dimensión financiera de ambos dentro del fútbol europeo.

9 campeones del mundo.

El máximo goleador de la historia de los Mundiales.

El MVP del mundial.

El mejor jugador joven.



La mayor concentración de estrellas del fútbol se reúne en un solo partido.



El 25 de octubre los astros se alinean.



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En la previa de uno de los partidos más esperados de la temporada, una comparación de los salarios brutos fijos anuales permite conocer cuánto cobran algunas de las estrellas de ambos equipos y qué diferencias existen entre las principales remuneraciones.

Mbappé lidera el ranking salarial del Real Madrid

Kylian Mbappé y Vinícius Jr. comparten el primer puesto entre los futbolistas mejor pagos del conjunto merengue, con un salario bruto fijo anual de 31,25 millones de euros cada uno. Jude Bellingham ocupa el tercer lugar, con 20,83 millones, y completa el podio de los jugadores con mayores remuneraciones fijas del equipo.

10 salarios más altos en el Real Madrid

Jugador Salario bruto anual Kylian Mbappé 31.250.000 € Vinícius Jr. 31.250.000 € Jude Bellingham 20.830.000 € Federico Valverde 16.670.000 € Ibrahima Konaté 16.670.000 € Trent Alexander-Arnold 16.670.000 € Rodrygo 16.670.000 € Bernardo Silva 16.040.000 € Thibaut Courtois 15.000.000 € Antonio Rüdiger 14.580.000 €

Rodri marca la diferencia en la nómina del Barcelona

FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA Sports 2026/27 | NurPhoto/GettyImages

Rodri lidera la lista de los futbolistas azulgranas con mayores ingresos, con una remuneración bruta anual de 27,08 millones de euros. Le sigue Lamine Yamal, con 22,92 millones, mientras que Raphinha ocupa el tercer puesto con 16,67 millones.

La diferencia entre los españoles es de 4,16 millones de euros al año, aunque ambos superan ampliamente al delantero brasileño. De esta manera, la clasificación culé presenta una diferencia más acotada entre sus dos primeros puestos que la que existe entre los principales salarios de ambas instituciones.

10 salarios más altos en el FC Barcelona

Jugador Salario bruto anual Rodri 27.080.000 € Lamine Yamal 22.920.000 € Raphinha 16.670.000 € Jules Koundé 15.630.000 € Dani Olmo 15.630.000 € Frenkie de Jong 13.020.000 € Pedri 12.500.000 € Karim Adeyemi 12.500.000 € Gabriel Jesus 12.080.000 € Anthony Gordon 12.080.000 €