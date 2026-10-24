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Sports Illustrated

Real Madrid vs FC Barcelona: los 10 jugadores con el salario más alto en cada equipo

Las cifras reflejan las diferencias entre los dos planteles y el peso de sus grandes figuras.
Lucía Domínguez|
Real Madrid CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports
Real Madrid CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | David Ramos/GettyImages

El Real Madrid y el FC Barcelona no solo compiten por los títulos más importantes del fútbol español y europeo, sino también por el protagonismo económico que representan sus principales figuras.

Con un nuevo Clásico programado para el próximo domingo 25 de octubre en el Spotify Camp Nou, por la décima jornada de LaLiga 2026/27, la rivalidad entre ambos equipos vuelve a acaparar la atención del fútbol mundial.

Además de su peso deportivo, los dos gigantes españoles se destacan por su capacidad económica: el Madrid cuenta con un límite de coste de plantel cercano a los 832,7 millones de euros, mientras que el del blaugrana ronda los 587,7 millones, cifras que reflejan la dimensión financiera de ambos dentro del fútbol europeo.

En la previa de uno de los partidos más esperados de la temporada, una comparación de los salarios brutos fijos anuales permite conocer cuánto cobran algunas de las estrellas de ambos equipos y qué diferencias existen entre las principales remuneraciones.

Mbappé lidera el ranking salarial del Real Madrid

Kylian Mbappé y Vinícius Jr. comparten el primer puesto entre los futbolistas mejor pagos del conjunto merengue, con un salario bruto fijo anual de 31,25 millones de euros cada uno. Jude Bellingham ocupa el tercer lugar, con 20,83 millones, y completa el podio de los jugadores con mayores remuneraciones fijas del equipo.

10 salarios más altos en el Real Madrid

Jugador

Salario bruto anual

Kylian Mbappé

31.250.000 €

Vinícius Jr.

31.250.000 €

Jude Bellingham

20.830.000 €

Federico Valverde

16.670.000 €

Ibrahima Konaté

16.670.000 €

Trent Alexander-Arnold

16.670.000 €

Rodrygo

16.670.000 €

Bernardo Silva

16.040.000 €

Thibaut Courtois

15.000.000 €

Antonio Rüdiger

14.580.000 €

Rodri marca la diferencia en la nómina del Barcelona

Anthony Gordon, Lamine Yamal, Rodri
FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA Sports 2026/27 | NurPhoto/GettyImages

Rodri lidera la lista de los futbolistas azulgranas con mayores ingresos, con una remuneración bruta anual de 27,08 millones de euros. Le sigue Lamine Yamal, con 22,92 millones, mientras que Raphinha ocupa el tercer puesto con 16,67 millones.

La diferencia entre los españoles es de 4,16 millones de euros al año, aunque ambos superan ampliamente al delantero brasileño. De esta manera, la clasificación culé presenta una diferencia más acotada entre sus dos primeros puestos que la que existe entre los principales salarios de ambas instituciones.

10 salarios más altos en el FC Barcelona

Jugador

Salario bruto anual

Rodri

27.080.000 €

Lamine Yamal

22.920.000 €

Raphinha

16.670.000 €

Jules Koundé

15.630.000 €

Dani Olmo

15.630.000 €

Frenkie de Jong

13.020.000 €

Pedri

12.500.000 €

Karim Adeyemi

12.500.000 €

Gabriel Jesus

12.080.000 €

Anthony Gordon

12.080.000 €

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Published | Modified
Lucía Domínguez
LUCÍA DOMÍNGUEZ

Lucía Domínguez es redactora en Sports Illustrated Fútbol. Comenzó su carrera en el periodismo deportivo en 2022 y en 2024 se graduó como Técnica Superior en Periodismo con Orientación en Deportes en TEA y Deportea, en Buenos Aires. Apasionada por la redacción, cubre principalmente la actualidad de la Premier League, LaLiga y el fútbol de selecciones.