Real Madrid vs Sevilla: previa, predicciones y alineaciones

El Real Madrid recibe al Sevilla este domingo 18 de octubre por la novena fecha de LaLiga. El conjunto de José Mourinho está obligado a ganar para no alejarse del Barcelona antes del Clásico del próximo fin de semana ante un rival que todavía no perdió como visitante esta temporada.

Los merengues llegan con la moral por las nubes tras una remontada épica en la Champions League. Perdían 3-1 ante la Roma en el Estadio Olímpico a falta de diez minutos, pero en apenas siete minutos. Carlos Espí, Endrick y Antonio Rüdiger dieron vuelta el marcador para el 4-3 final. Por el equipo viene de ganarle 1-0 al Villarreal con el estreno goleador de Yan Diomande. Marcha cuarto con 18 puntos, seis menos que el Barcelona.

El Sevilla, por su parte, vive un arranque mucho más estable que el de la temporada pasada, cuando peleó por no descender. El equipo de Luis García Plaza es quinto con 14 puntos y sigue invicto fuera de casa, aunque el lunes dejó escapar un increíble triunfo en la cancha del Levante con un 3-3 final.

Pronóstico SI

Sin Vinícius, el Real Madrid apostará por Mbappé como referencia y por la creatividad de Arda Güler y Jude Bellingham para romper el bloque sevillista. La visita, que llega con bajas en el ataque, buscará cerrarse y lastimar de contra con la velocidad de Félix Correia y la presencia de Robbie Ure.

El historial reciente favorece al local: el Madrid ganó los últimos cinco partidos entre ambos. Aun con el desgaste de la Champions, la jerarquía del plantel blanco debería alcanzar para sumar de a tres.

Pronóstico: Real Madrid 2-1 Sevilla

¿A qué hora se juega el Real Madrid vs Sevilla?

Ciudad: Madrid, España

Estadio: Santiago Bernabéu

Fecha: domingo 18 de octubre

Hora: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP

Árbitro: a confirmar

Historial de enfrentamientos directos entre el Real Madrid y el Sevilla (últimos cinco partidos)

Real Madrid : 5

: 5 Empates : 0

: 0 Sevilla: 0

Último partido entre ambos: 17/05/2026 - Sevilla 0-1 Real Madrid - La Liga 2025/26, Fecha 37

Sevilla FC v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Fran Santiago/GettyImages

Últimos 5 partidos

Real Madrid Sevilla Roma 3-4 Real Madrid 14/10/26 Levante 3-3 Sevilla 12/10/26 Real Madrid 1-0 Villarreal 10/10/26 Sevilla 1-3 Barcelona 19/09/26 Atlético de Madrid 2-1 Real Madrid 20/09/26 Deportivo 0-1 Sevilla 16/09/26 Elche 2-3 Real Madrid 15/09/26 Sevilla 1-0 Valencia 11/09/26 Real Madrid 4-1 Rayo Vallecano 12/09/26 Espanyol 1-1 Sevilla 06/09/26

¿Cómo ver el Real Madrid vs Sevilla por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Estados Unidos ABC, ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App México Sky Sports Mexico, Sky+, izzi España Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV

Últimas noticias del Real Madrid

La gran ausencia será la de Vinícius Júnior, sancionado con cuatro partidos tras su expulsión ante el Villarreal. El brasileño había marcado lo que parecía el 2-0, pero el VAR anuló el gol al detectar que le tiró del pelo a Nathan Saliba. Por esa acción y por sus protestas al árbitro, se perderá este partido y también el Clásico en el Camp Nou. Un golpe duro para un jugador que ya venía siendo cuestionado y cuyo lugar en el once había quedado en duda en las últimas semanas.

Mourinho seguirá sin Ferland Mendy, Raúl Asencio, Rodrygo y Éder Militão, este último ya entrenando con el grupo pero todavía sin ritmo. La buena noticia es que Dean Huijsen vuelve tras cumplir su sanción. Con Vinícius afuera, Diomande apunta a acompañar a Mbappé en ataque.

Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27 | Angel Martinez/GettyImages

Posible alineación del Real Madrid (4-3-1-2): Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Valverde, Tchouaméni, Bellingham; Güler; Diomande, Mbappé.

Últimas noticias del Sevilla

García Plaza llega al Bernabéu con varias bajas. Isaac Romero cumple su fecha de suspensión, Jon Guridi tiene una lesión en el aductor y Miguel Sierra, una de las grandes revelaciones del equipo esta temporada, se luxó la clavícula ante el Levante y será operado, por lo que no volverá hasta 2027. Tampoco estarán Marcao ni Iker Muñoz. Giorgi Kochorashvili es duda por una sobrecarga.

En el lado positivo, Lucas Stassin ya se entrena con normalidad tras superar su lesión, aunque difícilmente sea titular. Robbie Ure, que marcó ante el Levante, aparece como la principal opción para ocupar el lugar de Romero en el ataque.

Levante UD v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27 | Clive Brunskill/GettyImages

Posible alineación del Sevilla (4-3-3): Vlachodimos; Juan Iglesias, Pablo Ramón, Kike Salas, Suazo; Agoumé, Fofana, Kochorashvili; Félix Correia, Ure, Ejuke.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL FC 27