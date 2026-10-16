¿Regresará Henry Martín a selección mexicana?

Henry Martín podría estar cerca de regresar a la selección mexicana. El delantero del América aparece nuevamente entre las alternativas que contempla Rafael Márquez para fortalecer su convocatoria de noviembre. Si bien todavía no existe una decisión final, el cuerpo técnico nacional valora seriamente la posibilidad de recuperar al experimentado atacante.

De acuerdo con información de TUDN, el futbolista azulcrema ha sido sondeado para volver al combinado nacional. Las conversaciones y evaluaciones se encuentran en marcha, aunque su presencia todavía no está garantizada.

La fecha contemplada sería noviembre, cuando México enfrente una eliminatoria de ida y vuelta contra Jamaica, correspondiente a la Concacaf Nations League. Estos compromisos representan una oportunidad importante para que Rafael Márquez borre todas las dudas que dejó su inicio como entrenador nacional en el pasado parón de selecciones.

El principal motivo para considerar a Henry Martín es la lesión de Raúl Jiménez. Más allá de su condición de veterano, el hombre de Wolverhampton se mantenía como el delantero estelar de México, sin embargo, su baja hasta enero del año entrante, modifica todos los planes de Márquez para el lapso inmediato.

America v Monterrey - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

Sin embargo, la ausencia de Jiménez no representa el único argumnto detrás de esta posibilidad. También existen dudas deportivas alrededor del rendimiento de Armando González y Santiago Giménez. Ambos delanteros militantes en Europa, están viviendo una escasez de minutos que no tiene muy conforme a Rafael.

En ese escenario, Henry Martín aparece como una alternativa interesante gracias a su experiencia internacional y conocimiento del entorno de la selección mexicana. El atacante del América conoce las exigencias de representar al país y cuenta con características que podrían ofrecer soluciones diferentes, particularmente por su capacidad para jugar de espaldas al arco.

La decisión final está por llegar. En todo caso, Márquez y su manejo no serán ajenos a críticas en cuanto se decanten o no por un jugador alejado de la selección por casi tres años.