Miguel Ángel Portugal es una persona que está atravesada por el Real Madrid en muchas de sus etapas: fue jugador, entrenador del filial, ojeador y secretario técnico del club. En diálogo con As, contó una situación que sorprendió a más de uno, ya que tuvieron al alcance de la mano el fichaje de Leo Messi.

"Hubo un momento en el que se le pudo meter mano, todavía no tenía contrato profesional con el Barça, no terminaba de renovar y una persona allegada a él se lo ofreció al Madrid", recordó Portugal sobre la situación del 2001.

Igualmente, se encargó de no agrandar lo que podría ser una polémica: "No sé si era verdad o mentira, pero llegó la información al club de que se podía ir a por él. Estuvo ahí. No se quiso romper relaciones con el Barça, pero sí que hubo un acercamiento. Aunque por respeto creo que no se hubiera hecho".

Real Madrid v Barcelona - La Liga | Denis Doyle/GettyImages

Finalmente nadie se interpuso en el camino de Leo y el FC Barcelona, con una historia ya conocida: el 10 argentino es el máximo ídolo de la historia del club, liderando la tabla de goleadores y siendo fundamental en las últimas dos décadas de la entidad catalana. Su desarrollo en la Ciudad Condal lo llevó a ser el mejor de la historia.

Sobre otros jugadores que posteriormente se vincularon al FC Barcelona, Portugal dijo: "Nosotros vimos a Neymar y a Coutinho y siempre estuvieron recomendados. Estarán por ahí los informes. A Kroos le vimos con 16 años jugando de mediapunta. Se lo dije un día: "¡Por ahí tengo informes tuyos!".

"A Modric también: cuando empezó era más debilucho, pero se formó mucho en Inglaterra, le vino muy bien. Eran mediapuntas, pero la evolución te lleva a jugar en la base", recordó sobre el ojeo del internacional croata, que terminó marcando una época vistiendo la camiseta del Real Madrid.

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