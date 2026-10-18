Desde afuera, el Barcelona parece una máquina de hacer goles y, gracias a ello, lleva 13 victorias consecutivas. No obstante, detrás de los resultados y de un ataque incansable, hay una ambición constante por seguir mejorando que explica parte del éxito del equipo de Hansi Flick. Rodri es uno de los estandartes de esta mentalidad y, a pocos días de visitar al PSG por la Champions League, identificó una debilidad que podría complicar a los culés en París.

El mediocampista viene de marcar su primer gol con la camiseta del Barça en la victoria por 5-2 contra el Real Betis en La Cartuja. Su cabezazo a los 41 minutos, producto de un córner ejecutado por Fermín López, permitió recuperar la ventaja en un partido que terminó con cinco goleadores diferentes para los visitantes.

De todas maneras, el ex Manchester City no terminó del todo satisfecho con la actuación de sus compañeros. Los dos tantos recibidos por los Verdiblancos dejaron en evidencia un problema que considera necesario solucionar antes de enfrentarse al vigente campeón de Europa. "Somos bastante buenos en ataque, aunque tenemos que mejorar mucho en defensa. Todavía recibimos demasiados goles. Tenemos que ajustar eso para alcanzar nuestro máximo potencial", advirtió.

Rodri, Barcelona vs Betis | Fran Santiago/GettyImages

El Barça convirtió 48 goles en sus primeros 11 partidos oficiales, cifra que contrasta con los 11 recibidos durante el mismo período. En LaLiga, los de Flick ganaron sus nueve partidos y suman 27 puntos de 27 posibles, con 39 goles a favor y nueve en contra. La situación es la misma en la Champions, donde anotaron nueve tantos y recibieron dos en sus primeros compromisos.

La advertencia del Balón de Oro 2024 se da, sobre todo, por la importancia del rival que espera al Barcelona este martes. El PSG es el examen más complicado en lo que va de la temporada para unos culés que todavía no conocen la derrota. "Estamos concediendo bastante. Por ahí puede venir la mejora. El PSG es posiblemente el mejor equipo del mundo. Será una buena prueba para nosotros", aseguró.

El español ya había manifestado su entusiasmo por este partido durante una entrevista en El Partidazo de COPE en septiembre, cuando lo ubicó por encima del Clásico como el partido que esperaba con mayor entusiasmo. "Estamos preparados para la semana que tenemos por delante. Vamos a jugar contra el campeón de la Champions League y nuestro mayor rival. Estamos motivados", afirmó.