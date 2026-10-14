Rodri enumera las cosas que el Barcelona aún debe mejorar

El Barcelona dio otro golpe de autoridad en la temporada, esta vez en Europa, ante el Galatasaray turco, en una nueva jornada de la Champions League. Más allá de que el triunfo fue un 1-4 contundente, Rodri Hernández salió al frente para afirmar que el equipo tiene mejorías por delante para lo que resta de año.

Estamos en un buen momento, llevamos diez de diez, ¿no?. Pero bueno, siempre intentamos buscarle la mejora. Creo que hay cosas muy positivas, también otras a mejorar. Sabemos que cuando vamos a Europa hay ciertas cosas que tenemos que vigilar. Rodri Hernández

Uno de los ejemplos que colocó Rodri fue el gol que recibieron por parte del Galatasaray. En la primera llegada ofensiva por parte de los turco, los culés sucumbieron.

FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA Sports 2026/27 | Quality Sport Images/GettyImages

Por ejemplo, la primera que han tenido ha ido adentro. En ese sentido tenemos que mejorar y nos han podido marcar el segundo. Así que toca aprender, quizás intentar atacar un poco más despacio, porque al final si pierdes balones te transiciones rápido. Rodri Hernández

A manera de conclusión, Rodri afirmó que el Barcelona tiene que estar listo para todos los escenarios deportivos: desde ponerse al frente en el marcador, hasta verse orillados a remontar marcadores.

Tenemos que estar preparados para todo tipo de escenarios, cuando marquemos, cuando no marquemos y la consigna es clara, quizás esos diez minutos un poco alocados que hemos vivido cuando hemos concedido el gol, pues tener un poquito más tranquilidad y ese es un poco el aprendizaje para hoy. Rodri Hernández

El ex Manchester City llegó al Barcelona para embonar dentro de la perfección con los de la ciudad de condal. Al final del camino, el fútbol que desarrollan su ex club, su hoy equipo y claro, la selección de España, es muy similar entre sí, por lo que no hay mayor sorpresa en el éxito de su fichaje.