Rodri enumera las cosas que el Barcelona aún debe mejorar
El Barcelona dio otro golpe de autoridad en la temporada, esta vez en Europa, ante el Galatasaray turco, en una nueva jornada de la Champions League. Más allá de que el triunfo fue un 1-4 contundente, Rodri Hernández salió al frente para afirmar que el equipo tiene mejorías por delante para lo que resta de año.
Estamos en un buen momento, llevamos diez de diez, ¿no?. Pero bueno, siempre intentamos buscarle la mejora. Creo que hay cosas muy positivas, también otras a mejorar. Sabemos que cuando vamos a Europa hay ciertas cosas que tenemos que vigilar.Rodri Hernández
Uno de los ejemplos que colocó Rodri fue el gol que recibieron por parte del Galatasaray. En la primera llegada ofensiva por parte de los turco, los culés sucumbieron.
Por ejemplo, la primera que han tenido ha ido adentro. En ese sentido tenemos que mejorar y nos han podido marcar el segundo. Así que toca aprender, quizás intentar atacar un poco más despacio, porque al final si pierdes balones te transiciones rápido.Rodri Hernández
A manera de conclusión, Rodri afirmó que el Barcelona tiene que estar listo para todos los escenarios deportivos: desde ponerse al frente en el marcador, hasta verse orillados a remontar marcadores.
Tenemos que estar preparados para todo tipo de escenarios, cuando marquemos, cuando no marquemos y la consigna es clara, quizás esos diez minutos un poco alocados que hemos vivido cuando hemos concedido el gol, pues tener un poquito más tranquilidad y ese es un poco el aprendizaje para hoy.Rodri Hernández
El ex Manchester City llegó al Barcelona para embonar dentro de la perfección con los de la ciudad de condal. Al final del camino, el fútbol que desarrollan su ex club, su hoy equipo y claro, la selección de España, es muy similar entre sí, por lo que no hay mayor sorpresa en el éxito de su fichaje.
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Gerardo Cárdenas es redactor de Sports Illustrated Fútbol, especializado en la cobertura del fútbol mexicano. Realiza un seguimiento amplio y detallado de la Liga MX y la selección mexicana, con especial atención a la actualidad de los clubes, futbolistas y principales acontecimientos que rodean al balompié nacional. Su cobertura también se extiende al fútbol internacional, con un seguimiento puntual del mercado de fichajes europeo y de la actualidad de los grandes clubes del Viejo Continente. Cárdenas es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde cursó la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Además de su labor periodística, ha creado y desarrollado múltiples espacios de comunicación deportiva en el entorno digital, enfocados en acercar la información futbolística a nuevas audiencias.