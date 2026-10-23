Rumores del mercado de fichajes: el Arsenal retoma las conversaciones por Vinícius; Alexander-Arnold, Alisson y más

El mercado de fichajes sigue moviéndose. En la Premier League, el Chelsea sigue buscando cerrar el fichaje del centrocampista del Como, Nico Paz. Mientras tanto, en LaLiga, el Real Madrid podría perder a uno de sus futbolistas más talentosos en el próximo mercado de transferencias.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

Premier League

El Galatasaray ha puesto fin a su interés por el centrocampista del Manchester United, Bruno Fernandes, quien sigue siendo objeto de interés para clubes de Arabia Saudita, mientras las negociaciones para una extensión de su contrato en Old Trafford permanecen estancadas. (Fuente: TEAMtalk)

El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, espera aprovechar el clima negativo que rodea a Vinícius Júnior y ha solicitado al equipo de captación que explore nuevamente la posibilidad de fichar al extremo del Real Madrid, quien se encuentra bajo una fuerte presión. (Fuente: El Nacional)

En la lista de objetivos del Arsenal para enero también figura el extremo del Atlético de Madrid, Álex Baena. (Fuente: FootballTransfers)

El Flamengo ha identificado al portero del Liverpool, Alisson, como un objetivo a largo plazo, pero solo dará un paso al frente si el brasileño muestra interés en regresar a su país natal. (Fuente: 1News)

El Chelsea es un equipo a seguir en lo que respecta al lateral izquierdo del Arsenal, Riccardo Calafiori, quien también despierta el interés del Real Madrid. (Fuente: Si Phillips)

La Roma espera recibir ofertas por el centrocampista Manu Koné durante las próximas dos ventanas de fichajes; tanto el Chelsea como el Liverpool siguen interesados ​​tras haber sondeado su incorporación durante el verano. (Fuente: Tuttomercatoweb)

El Arsenal y el Manchester United también están en la carrera por hacerse con los servicios de Koné. (Fuente: Asromalive)

El Chelsea sigue buscando cerrar el fichaje del centrocampista del Como, Nico Paz, aunque es probable que deba pagar una cifra significativamente superior a la cláusula de recompra de 80 millones de euros (90 millones de dólares) que tiene el Real Madrid. (Fuente: Tuttomercatoweb)

Como 1907 v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3 | Image Photo Agency/GettyImages

Se espera que el extremo del Sporting CP, Flávio Gonçalves, de 19 años, sea objeto de ofertas de hasta 50 millones de euros (56 millones de dólares) por parte del Chelsea y el Manchester United cuando se abra el mercado de fichajes de enero. (Fuente: Mark Brus)

El AC Milan, el Inter de Milán y la Juventus buscan llevar de vuelta a la Serie A al lateral derecho del Manchester United, Diogo Dalot, quien ya estuvo cedido en Italia durante la temporada 2020/21. (Fuente: Gazzetta dello Sport)

El Manchester City prepara una oferta de 50 millones de euros (56 millones de dólares) por el delantero del Club Brujas, Nicolò Tresoldi, a quien consideran un recambio a largo plazo para Erling Haaland. El jugador de 22 años también está en el radar del Chelsea, Everton, Leeds United, Manchester United y Newcastle United. (Fuente: Fichajes)

El mediapunta del Friburgo, Yuito Suzuki, de 24 años, se encuentra en la agenda tanto del AC Milan como del Tottenham Hotspur. (Fuente: fussball-news)

Ante el interés de clubes como el Atlético de Madrid, Bayern Múnich, Paris Saint-Germain, Liverpool y Tottenham por Malo Gusto, el Chelsea ha comenzado a buscar un nuevo lateral derecho. (Fuente: Flashscore)

LaLiga

Si el Manchester City es sancionado por infringir las normas financieras de la Premier League, el Barcelona intentaría cerrar los fichajes del delantero Erling Haaland y del centrocampista Rayan Cherki; no obstante, la llegada del francés probablemente supondría el fin de la etapa de Fermín López en el Camp Nou. (Fuente: El Nacional)

Trent Alexander-Arnold está dispuesto a valorar sus opciones durante el mercado invernal, dado que sigue sin contar con los minutos deseados en el Real Madrid. Una cesión a corto plazo a la Premier League en enero es una posibilidad. (Fuente: indykaila)

El entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, ha dado el visto bueno a un reencuentro con Alexander-Arnold, mostrando un gran interés en que la operación llegue a buen puerto. (Fuente: Si Phillips)

Real Madrid C.F. v RB Leipzig - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3 | Angel Martinez - UEFA/GettyImages

Tras la dura derrota del Barcelona por 4-2 ante el PSG en la Champions League, la directiva del club se plantea incorporar varios defensas en el mercado de enero, siempre y cuando logren reunir los fondos necesarios. (Fuente: SPORT)

Algunos miembros del cuerpo técnico de Hansi Flick muestran una preocupación creciente por el rendimiento del lateral João Cancelo; sin embargo, el entrenador del Barcelona mantiene una confianza inquebrantable en el jugador. (Fuente: Juan Jesus)

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