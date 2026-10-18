Rumores del mercado de fichajes: el Barcelona sigue de cerca a Bruno Fernandes; Wirtz, Viktor Gyökeres y más

En la Premier League, el Liverpool contempla la incorporación del centrocampista del Aston Villa, Johan Manzambi, ante las dudas sobre el futuro de Alexis Mac Allister. Mientras tanto, en LaLiga, el Real Madrid está reevaluando sus objetivos para el centro del campo de cara al mercado de enero y ya no prioriza el fichaje de Martín Zubimendi

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

Premier League

Viktor Gyökeres presionará para salir del Arsenal en enero, tras cansarse de su papel limitado esta temporada. Existe interés desde Inglaterra, Italia, Alemania y España, y los «Gunners» estarían dispuestos a vender si logran encontrar un sustituto. (Fuente: TEAMtalk)

Sin embargo, el Arsenal tiene dudas respecto a su intento de fichar al delantero del Atlético de Madrid, Julián Álvarez. Los campeones de la Premier League temen que el Barcelona lleve ventaja una vez más, dado que el jugador ha cambiado a un agente que fue clave en el traspaso de Rodri al Camp Nou durante el verano. (Fuente: SPORT)

Bruno Fernandes quiere abandonar el Manchester United en enero y ha rechazado una oferta de renovación, debido a su creciente frustración con el rumbo del club. El Galatasaray prepara una ofensiva, pero deberá competir con el Barcelona. (Fuente: Fanatik)

Del mismo modo, Lisandro Martínez ha dejado claro que no ve su futuro en el Manchester United. (Fuente: Manchester Evening News)

El Liverpool ha señalado al defensa de la Juventus, Pierre Kalulu, como un posible objetivo para el mercado de enero. (Fuente: Football Insider)

Andoni Iraola ha solicitado al Liverpool una inversión de 140 millones de euros (157 millones de dólares) para fichar al centrocampista del Barcelona, ​​Fermín López, como sustituto de Florian Wirtz —quien es pretendido por el Bayern Múnich, el Borussia Dortmund, el Chelsea, el Newcastle United y el Al Hilal—. (Fuente: El Nacional)

Brentford v Liverpool - Premier League 2026/27 | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

El Liverpool también contempla la incorporación del centrocampista del Aston Villa, Johan Manzambi, ante las dudas sobre el futuro de Alexis Mac Allister, a quien sigue de cerca el Real Madrid. (Fuente: Fichajes)

El Chelsea y el Manchester United han iniciado conversaciones para hacerse con los servicios del central del Real Betis, Natan; no obstante, el Barcelona encabeza actualmente la carrera por su fichaje. (Fuente: fussball-news)

El entrenador del Tottenham Hotspur, Roberto De Zerbi, ha solicitado la incorporación de Piero Ausilio —exdirector deportivo del Inter de Milán— y ha pedido la llegada de un nuevo delantero en enero, teniendo en el punto de mira a Endrick, del Real Madrid. (Fuente: Mundo Deportivo)

El Arsenal, el Manchester United y el Newcastle United siguen de cerca al lateral derecho de la Roma, Wesley. (Fuente: Asromalive)

LaLiga

El Bayern Múnich ha descartado realizar movimientos en enero por los jugadores del Barcelona Dani Olmo y Jules Koundé, a pesar de mantener un interés de larga data en ambos. (Fuente: Mundo Deportivo)

El River Plate prepara una oferta para hacerse con los servicios del delantero del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, mediante una cesión de seis meses que facilitaría su posterior salida definitiva al Barcelona el próximo verano. (Fuente: Fichajes)

RCD Espanyol de Barcelona v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27 | Pedro Salado/GettyImages

El Real Madrid está reevaluando sus objetivos para el centro del campo de cara al mercado de enero y ya no prioriza el fichaje de Martín Zubimendi, jugador del Arsenal. (Fuente: Bernabeu Digital)

El Barcelona busca un nuevo lateral derecho y ha recibido, a través del agente Jorge Mendes, la posibilidad de incorporar a Matheus Nunes, del Manchester City. (Fuente: El Nacional)

La joven promesa del Manchester United, JJ Gabriel, decidirá próximamente su próximo destino. El Barcelona y el Real Madrid se perfilan como las opciones más probables, por delante del Bayern Múnich o el Paris Saint-Germain. (Fuente: SPORT)

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