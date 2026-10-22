Rumores del mercado de fichajes: el Manchester United busca urgentemente un delantero; Mbappé, Vinícius Jr y más

En la Premier League, el Real Madrid prepara una oferta de 60 millones de euros (67,3 millones de dólares) por la estrella del Liverpool, Alexis Mac Allister. Mientras tanto, en LaLiga, José Mourinho desea reencontrarse con Scott McTominay, a quien ya dirigió en el Manchester United.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

Premier League

El Manchester United teme que la lesión en la espinilla de Benjamin Šeško lo mantenga alejado de los terrenos de juego hasta 2027, lo que podría obligar al club a buscar un delantero de urgencia en enero. (Fuente: The Sun)

Xabi Alonso desea reencontrarse con Trent Alexander-Arnold. El Chelsea tendría que competir con el Liverpool por el lateral del Real Madrid. (Fuente: Si Phillips)

Las aspiraciones del Liverpool de fichar a la joven promesa mexicana Gilberto Mora se han visto obstaculizadas por el creciente interés del AC Milan y del Paris Saint-Germain. (Fuente: TEAMtalk)

El Arsenal está interesado en el mediapunta turco Can Uzun, quien ha tenido otro gran comienzo de temporada con el Eintracht Frankfurt. (Fuente: CaughtOffside)

El PSG y el Bayern Múnich compiten por hacerse con los servicios del centrocampista del Manchester City, Enzo Fernández, quien también ha despertado el interés del Real Madrid. (Fuente: Fichajes)

El Manchester United se ha metido de lleno en la carrera por el lateral de la Roma, Wesley. Será necesario desembolsar más de 50 millones de euros (56,2 millones de dólares) para lograr el traspaso del brasileño. (Fuente: TEAMtalk)

El Real Madrid prepara una oferta de 60 millones de euros (67,3 millones de dólares) por la estrella del Liverpool, Alexis Mac Allister, con el objetivo de convertirlo en uno de sus primeros fichajes de 2027. (Fuente: Fichajes)

Liverpool FC v Villarreal CF - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3 | Liverpool FC/GettyImages

Ante la posibilidad de que Lisandro Martínez quede libre este verano, el United contempla el fichaje de Jarrad Branthwaite, del Everton, como alternativa al argentino. (Fuente: Daily Mail)

El Chelsea planea una nueva incursión en el Brighton & Hove Albion, teniendo a Yasin Ayari como su próximo objetivo. (Fuente: TEAMtalk)

El Tottenham estudia presentar una oferta de hasta 100 millones de euros (112,2 millones de dólares) por el delantero del Benfica, Vangelis Pavlidis. (Fuente: Fichajes)

El Club Brujas ha dejado claro al Arsenal, al Manchester United y a los Spurs que Nicolò Tresoldi no está en venta durante el mes de enero. (Fuente: TEAMtalk)

LaLiga

El Real Madrid asume que, si logra hacerse con los servicios de Erling Haaland, tendrá que desprenderse de Kylian Mbappé o de Vinícius Júnior. El Barcelona y el Paris Saint-Germain también siguen de cerca a la estrella del Manchester City. (Fuente: Fichajes)

Pedro Porro, jugador del Tottenham, estaría dispuesto a abandonar el norte de Londres este verano para recalar en el Real Madrid o en el Barcelona. (Fuente: Football Insider)

José Mourinho desea reencontrarse con Scott McTominay, a quien ya dirigió en el Manchester United y que, en los últimos años, ha alcanzado un nivel aún mayor en el Nápoles. (Fuente: Fichajes)

La lesión de Dani Olmo ha frustrado, prácticamente por completo, las esperanzas del Barcelona de traspasar al centrocampista ofensivo —valorado en 80 millones de euros (89,8 millones de dólares)— al Bayern Múnich. (Fuente: El Nacional)

El Bayern Múnich está dispuesto a desembolsar 40 millones de euros (44,9 millones de dólares) por el polivalente jugador del Barcelona, ​​Gerard Martín. Sin embargo, ante el interés de otros clubes como el Chelsea, el Liverpool y el Tottenham, el Barça exige una cifra superior a los 100 millones de euros. (Fuente: Fichajes)

En un escenario ideal, a Luis Enrique le habría gustado que Gavi no regresara a Barcelona tras el enfrentamiento de Champions League en París. El PSG, a petición de su entrenador, está preparado para fichar al centrocampista español por 40 millones de euros. (Fuente: El Nacional)

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