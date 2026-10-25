Rumores del mercado de fichajes: el Manchester United va por un jugador del Manchester City; Vitinha, Endrick y más

En la Premier League, el Arsenal y el Chelsea siguen al centrocampista del Inter de Milán, Andy Diouf. Mientras tanto, en LaLiga, Endrick ha rechazado una propuesta del AC Milan para salir del Real Madrid en enero.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

Premier League

El Manchester City ha programado una reunión con los representantes del delantero Erling Haaland para el mes de noviembre, con el fin de tratar sus planes de futuro tras el veredicto de culpabilidad contra el club. (Fuente: indykaila)

La incorporación de un nuevo lateral izquierdo será la máxima prioridad del Manchester United en el mercado invernal de enero; David Raum, del RB Leipzig, se perfila como el principal objetivo. (Fuente: Daily Briefing)

El Manchester United también está estudiando la posibilidad de solicitar la cesión del lateral izquierdo del Manchester City, Rayan Aït-Nouri, quien se muestra frustrado por los pocos minutos de juego que ha tenido durante la primera mitad de la temporada. (Fuente: Africafoot)

La Juventus también sigue de cerca a Aït-Nouri, con vistas a realizar una ofensiva en enero. (Fuente: Ekrem Konur)

El Arsenal es uno de los varios clubes importantes de Europa que siguen al delantero del Club Brujas, Nicolò Tresoldi. (Fuente: Sky Deutschland)

El extremo del Bayern Múnich, Lennart Karl, ha despertado el interés del Arsenal, el Liverpool y el Manchester United, en medio de una creciente preocupación por el desarrollo del jugador de 18 años en Múnich. (Fuente: TEAMtalk)

Si el Chelsea está dispuesto a rebajar sus pretensiones económicas por el lateral derecho Malo Gusto, el Manchester City volverá a la carga con una oferta en enero. (Fuente: TEAMtalk)

El Arsenal y el Chelsea siguen al centrocampista del Inter de Milán, Andy Diouf, quien también es objeto de interés por parte del Barcelona y el Paris Saint-Germain. (Fuente: fussball-news)

FC Internazionale Milano v FC Shakhtar Donetsk - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3 | Claudio Villa/GettyImages

El Liverpool no tiene previsto, por el momento, ofrecer un nuevo contrato al centrocampista Alexis Mac Allister, ya que prepara una reestructuración de esa zona del equipo de cara a 2027. (Fuente: Ben Jacobs)

El central del Brighton & Hove Albion, Luka Vušković, está siendo seguido por varios gigantes europeos, entre ellos el Liverpool y el Real Madrid. (Fuente: Football Insider)

Tanto el Barcelona como el Nápoles han puesto sus ojos en el centrocampista del Tottenham Hotspur, Lucas Bergvall, como posible objetivo. (Fuente: Tuttomercatoweb)

El Newcastle United y el Tottenham han preguntado por el defensa central del AC Milan, Fikayo Tomori, y el centrocampista Ruben Loftus-Cheek. Es cada vez más probable que ambos, exjugadores del Chelsea, regresen a la Premier League, ya que hay muchos otros clubes interesados ​​en ellos. (Fuente: TEAMtalk)

LaLiga

El centrocampista del Barcelona, ​​Dani Olmo, ha dejado claro que está feliz en el Camp Nou y que no le interesan los rumores sobre un posible interés del Bayern de Múnich. (Fuente: Florian Plettenberg)

El centrocampista del PSG, Vitinha, es un jugador que interesa al Barcelona; al club azulgrana se le ha indicado un precio de salida de 140 millones de euros (157 millones de dólares). (Fuente: Ekrem Konur)

El director deportivo del Barcelona, ​​Deco, mantuvo recientemente una reunión con el agente del defensa Jules Koundé para analizar su difícil comienzo de temporada. (Fuente: SPORT)

Real Betis Balompie V Fc Barcelona - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

A pesar de las dudas sobre su futuro en el Real Madrid, el lateral derecho Trent Alexander-Arnold no está siendo considerado para un regreso al Liverpool. (Fuente: Football Insider)

Ante el deseo de Hansi Flick de que el Barcelona incorpore a un nuevo defensa central en enero, los responsables del club han sugerido intentar el fichaje de la joven promesa del Stuttgart, Finn Jeltsch. (Fuente: El Nacional)

Sin embargo, es Natan, del Real Betis, quien se perfila como el candidato más firme para el Barcelona. El brasileño está abierto a realizar el traspaso, ya que prefiere continuar en LaLiga. (Fuente: Juan Jesus)

Endrick ha rechazado una propuesta del AC Milan para salir del Real Madrid en enero; por su parte, el club blanco tampoco tiene intención de negociar ningún tipo de traspaso en este momento. (Fuente: Bernabéu Digital)

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