Rumores del mercado de fichajes: el Manchester United vuelve a la carga por Frenkie de Jong; Gyökeres, Gavi y más

La próxima ventanas de transferencias abrirá en enero de 2027, sin embargo los grandes clubes de la Premier League y LaLiga ya estudian sus movimientos para la segunda parte de la temporada. De acuerdo con los reportes de la prensa internacional, varias escuadras poderosas están interesadas en futbolistas del FC Barcelona.

A continuación te contamos sobre estos y otros movimientos que se podrían concretar en el siguiente mercado de fichajes.

Publicado originalmente en SI FC.

Premier League

Los dirigentes del Manchester United lamentan los fichajes de los centrocampistas Youri Tielemans y Andrey Santos; en su lugar, desearían haber cerrado las operaciones por Éderson, del Atalanta, y Lewis Hall, lateral izquierdo del Newcastle United. (Fuente: The Sun)

El centrocampista del Barcelona Frenkie de Jong vuelve a estar en el punto de mira del Manchester United, y el club español está dispuesto a exigir más de 67 millones de dólares por el traspaso del neerlandés. (Fuente: El Nacional)

Frenkie de Jong está en el radar de los Red Devils | Alex Caparros/GettyImages

El Manchester United también está interesado en el centrocampista del Bayern Múnich Aleksandar Pavlović, pero es el Manchester City quien busca adelantarse en la carrera por ficharlo, con planes de presentar una oferta cercana a los 112 millones de dólares. (Fuente: fussball-news)

El Chelsea confía cada vez más en poder fichar al centrocampista del Bournemouth Alex Scott durante el mercado de invierno. Los Blues están dispuestos a pagar su precio de mercado de 132 millones de dólares. (Fuente: TEAMtalk)

El lateral derecho Malo Gusto podría abandonar el Chelsea. El club londinense está dispuesto a flexibilizar su postura sobre una posible venta ante el interés del Paris Saint-Germain. (Fuente: Sacha Tavolieri)

El Liverpool sigue preocupado por su futuro sin Mohamed Salah y quiere convertir al delantero del Oporto William Gomes en su gran fichaje de enero, aunque su coste podría alcanzar los 112 millones de dólares. (Fuente: A BOLA)

El Arsenal está dispuesto a escuchar ofertas por el delantero Viktor Gyökeres, pero su precio de venta de 67 millones de dólares resulta excesivo para la Juventus. (Fuente: Tutto Juve)

El capitán de los Gunners, Martin Ødegaard, ha instado al Arsenal a ganar la puja por el extremo del RB Leipzig —y también internacional noruego— Antonio Nusa. (Fuente: Football Insider)

Tras cerrar el fichaje de Cavan Sullivan, el Manchester City se fija en otra joven promesa de la selección estadounidense: el delantero del Borussia Dortmund Mathis Albert, por quien planean hacer una oferta en verano. (Fuente: GOAL)

Ante la preocupación por el estado físico del delantero Benjamin Šeško, el entrenador del Manchester United, Michael Carrick, está dispuesto a impedir la posible salida de Joshua Zirkzee en enero. (Fuente: Flashscore)

El Liverpool contempla fichar al lateral izquierdo del Barcelona, ​​Alejandro Balde, en enero, pero podría enfrentarse a la competencia del Benfica y del Manchester United. (Fuente: El Nacional)

El Everton se ha adelantado al Aston Villa y al Leeds United en la carrera por hacerse con los servicios del delantero del Rennes Estéban Lepaul, de 26 años. (Fuente: TEAMtalk)

LaLiga

El Nápoles está dispuesto a pagar 45 millones de dólares para fichar al centrocampista del Barcelona Gavi, quien ya no es considerado intocable en el Camp Nou. (Fuente: El Nacional)

Gavi podría salir del Barcelona si llega la oferta indicada | Quality Sport Images/GettyImages

El Real Madrid ha incluido al defensa central del Brighton & Hove Albion, Luka Vušković, en su lista de objetivos de cara al mercado de fichajes del verano de 2027. (Fuente: Bernabeu Digital)

Representantes del Real Madrid han comunicado al Manchester United su intención de fichar a JJ Gabriel, de 16 años, ante la próxima finalización de su contrato en Old Trafford. (Fuente: AS)

El Barcelona ha llegado a un acuerdo para ampliar el contrato del centrocampista de 19 años Marc Bernal, en medio de informaciones sobre el interés del Liverpool. (Fuente: Mundo Deportivo)

El Atlético de Madrid podría cerrar el fichaje del extremo Riyad Mahrez, actualmente agente libre tras su salida del Al Ahli. (Fuente: Fichajes)

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