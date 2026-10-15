Rumores del mercado de fichajes: el Manchester United y una oferta de 110 millones; Frenkie de Jong, Lisandro y más

En la Premier League, el Manchester United no estaría dispuesto a apresurar la salida de Lisandro Martínez, pese a sus explosivas declaraciones de los últimos días. En LaLiga, el Frenkie de Jong mantendría vivo su deseo de continuar con el FC Barcelona, mientras que la MLS podría unir a sus filas a un campeón del mundo de Rusia 2018.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

Premier League

El Manchester United y el Manchester City son dos de los clubes que compiten por hacerse con los servicios del centrocampista del Bayern Múnich, Aleksandar Pavlović; se analiza una posible oferta que superaría los 100 millones de euros (111,2 millones de dólares). El Real Madrid y el Paris Saint-Germain también están atentos al mercado, pero el Bayern no tiene intención de vender. (Fuente: Fussball News)

Frenkie de Jong ha rechazado el interés tanto del Manchester United como del Chelsea para priorizar su continuidad en el Barcelona. (Fuente: TEAMtalk)

El polivalente defensa de la Juventus, Pierre Kalulu, figura en la lista de posibles sustitutos de Jeremie Frimpong que maneja el Liverpool. (Fuente: TuttoMercatoWeb)

El Brentford exige más de 70 millones de euros (78,4 millones de dólares) por Kevin Schade, ante el gran interés que ha despertado en varios clubes de la Premier League. (Fuente: Sky Germany)

A pesar de su reciente estallido público, el Manchester United no tiene intención de forzar la salida de Lisandro Martínez. (Fuente: TEAMtalk)

El Manchester United y el Arsenal siguen de cerca al veloz extremo del Newcastle United, Bazoumana Touré, tras su prometedor comienzo en el equipo inglés. (Fuente: CaughtOffside)

El Liverpool está intensificando su interés por la joven promesa mexicana Gilberto Mora. Los Xolos de Tijuana han fijado un precio de 39,5 millones de dólares, lo que convertiría su traspaso en el más caro en la historia de la Liga MX. (Fuente: TEAMtalk)

El Chelsea es uno de los varios clubes que siguen de cerca al delantero del Philadelphia Union, Malik Jakupovic, quien también ha despertado el interés del Borussia Dortmund. (Fuente: Sky Germany)

San Diego FC v Philadelphia Union | Orlando Ramirez/GettyImages

El Tottenham Hotspur continúa valorando la posibilidad de intentar el fichaje del veterano central del Real Madrid, Antonio Rüdiger. Sin embargo, la opción más probable para el defensa parece ser la Saudi Pro League. (Fuente: Football Insider)

A pesar de sus dificultades para sumar minutos de juego, Alejandro Garnacho busca un traspaso definitivo al Aston Villa, procedente del Chelsea, este verano. (Fuente: Flashscore)

Como era de esperar, el defensa central del Crystal Palace, Jaydee Canvot, estaría abierto a abandonar Selhurst Park si el PSG muestra interés. (Fuente: Football Insider)

LaLiga

Tras descartar al prolífico delantero del Galatasaray, Victor Osimhen, el Barcelona prioriza intentar el fichaje de la joven promesa del Bournemouth, Junior Kroupi. (Fuente: El Nacional)

El Real Madrid aventaja al Barcelona en la carrera por hacerse con la joven estrella del Manchester United, JJ Gabriel, quien desea abandonar el club. (Fuente: Fabrizio Romano)

En un giro inesperado, el Real Madrid podría arrebatarle al Barcelona el tan esperado fichaje de Pedro Porro, jugador muy codiciado por el conjunto azulgrana —especialmente por Lamine Yamal—. (Fuente: El Nacional)

Tottenham Hotspur v Aston Villa FC - Premier League 2026/27 | NurPhoto/GettyImages

El Getafe se ha posicionado como el principal candidato para rescatar a Jadon Sancho —exjugador del Manchester United, el Chelsea y el Borussia Dortmund— de su actual ostracismo. (Fuente: DAZN España)

En un duro golpe para clubes como el Real Madrid y varios de los grandes equipos de la Premier League, Michael Olise estaría a punto de cerrar un nuevo contrato con el Bayern Múnich. (Fuente: El Nacional)

MLS

F1 Grand Prix Of Singapore | Kym Illman/GettyImages

El destino más probable para Paul Pogba es la MLS, donde el D.C. United aparece como uno de los posibles interesados. Arabia Saudita no se considera una opción factible. (Fuente: Daily Mail)

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