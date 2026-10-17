Rumores del mercado de fichajes: el PSG presenta una oferta por Saliba; Bellingham, Martín Zubimendi y más

En la Premier League, el Liverpool lleva la delantera frente al Chelsea en la carrera por hacerse con los servicios del centrocampista del Bournemouth, Alex Scott. Mientras tanto, en LaLiga, Jules Koundé está dispuesto a valorar su salida del Barcelona.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

Premier League

El Arsenal y el Manchester United buscarían el fichaje del lateral izquierdo del Sporting CP, Maxi Araújo, por una cifra cercana a los 65 millones de euros (73 millones de dólares). (Fuente: fussball-news)

El entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, ha solicitado el fichaje del central del Arsenal, William Saliba; una oferta de 90 millones de euros (101 millones de dólares) pondrá a prueba la determinación de los «Gunners». (Fuente: El Nacional)

El Manchester United ha puesto sus miras en el delantero del Real Betis, Troy Parrott, cuyo precio equivale a su cláusula de rescisión de 80 millones de euros (90 millones de dólares). (Fuente: Ficherio)

El delantero del Club Brujas, Nicolò Tresoldi, de 22 años, está siendo seguido tanto por el Arsenal como por el Tottenham Hotspur. (Fuente: Tuttosport)

El Liverpool lleva la delantera frente al Chelsea en la carrera por hacerse con los servicios del centrocampista del Bournemouth, Alex Scott. (Fuente: Daily Mail)

Scott sigue siendo una opción prioritaria para el Chelsea, club que podría llegar a incorporar a dos centrocampistas durante el mercado invernal. (Fuente: Simon Phillips)

Manchester City v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27 | Visionhaus/GettyImages

El entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, ha solicitado al club que invierta 120 millones de euros (135 millones de dólares) en dos jugadores del Barcelona: el centrocampista Frenkie de Jong y el lateral derecho Jules Koundé. (Fuente: El Nacional)

Tanto el Arsenal como el Liverpool han mostrado interés en el delantero del Brentford, Kevin Schade. (Fuente: TEAMtalk)

El entrenador del Manchester City, Enzo Maresca, ha solicitado el fichaje del central del Real Betis, Natan, para el mercado de enero. (Fuente: Ficherio)

El Manchester United se enfrenta a una decepción en su intento invernal por fichar a Youssouf Fofana —actualmente cedido en el Sevilla—, ya ​​que el jugador no tiene intención de interrumpir su cesión para marcharse a Old Trafford. (Fuente: Vamos Mi Sevilla)

La Juventus está dispuesta a competir con el Chelsea y el Liverpool por el prometedor lateral derecho del Benfica, Daniel Banjaqui. (Fuente: Tutto Juve)

Roberto De Zerbi tiene una lista de cinco delanteros a los que el Tottenham podría intentar fichar en enero. Entre los candidatos se encuentran Vangelis Pavlidis (Benfica), Roberto Fernández (Espanyol), Endrick (Real Madrid), Igor Matanović (Freiburg) y Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace). (Fuente: TEAMtalk)

El Beşiktaş está preparado para ofrecer un contrato al centrocampista del Newcastle United, Joe Willock, una vez que este entre en los últimos seis meses de su actual vínculo en enero. (Fuente: Fotomaç)

El centrocampista del Sporting CP, Issa Doumbia, es un objetivo tanto para el Brentford como para el Newcastle. (Fuente: Ekrem Konur)

LaLiga

El Real Madrid ha definido a Martín Zubimendi (Arsenal) y Scott McTominay (Napoli) como sus dos principales objetivos para reforzar el centro del campo. (Fuente: SPORT)

Jude Bellingham ha rechazado el interés del Chelsea, el Liverpool y el Manchester City, optando por firmar un nuevo contrato con el Real Madrid. (Fuente: Fichajes)

Jules Koundé está dispuesto a valorar su salida del Barcelona debido a la disminución en sus minutos de juego. Además del Chelsea, otros clubes de la Premier League —el Arsenal, el Liverpool y el Manchester United— han mostrado interés, mientras que el Bayern Múnich también sigue explorando la posibilidad de una operación. (Fuente: 4-4-2)

Galatasaray A.S. v FC Barcelona - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2 | Ahmad Mora - UEFA/GettyImages

Alejandro Balde, visiblemente afectado, también busca abandonar el Barcelona tras asumir que no ha logrado convencer al entrenador Hansi Flick. El Manchester United podría intentar cerrar un acuerdo en enero. (Fuente: Juan Jesus)

El Real Madrid busca un nuevo defensa central y tiene en su radar a Luka Vušković (Brighton & Hove Albion), Alessandro Bastoni (Inter de Milán) y Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund). (Fuente: Fichajes)

El Atlético de Madrid se ha sumado a la puja por el delantero del Club Brujas, Nicolò Tresoldi, en medio de las dudas sobre el futuro de Julián Álvarez. (Fuente: Mundo Deportivo)

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