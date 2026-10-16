Rumores del mercado de fichajes: el Real Madrid presiona para vender a Vinícius; Haaland, Lisandro Martínez y más

Los clubes ya se están moviendo de cara a la ventana de fichajes de invierno. En la Premier League, el Manchester United está dispuesto a intentar fichar de nuevo al centrocampista del Barcelona Frenkie de Jong. Mientras tanto, en LaLiga, tanto el Barcelona como el Real Madrid buscan hacerse con los servicios del lateral derecho del Tottenham, Pedro Porro.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

Premier League

Lisandro Martínez no se opondrá a los intentos del Manchester United de venderlo en enero si los "Red Devils" deciden hacer caja tras su airada reacción contra la directiva del club. (Fuente: indykaila)

Erling Haaland ha decidido abandonar el Manchester City al final de la temporada, temiendo que el club ya no pueda competir por ganar la Champions League. Su opción preferida es fichar por el Barcelona. (Fuente: El Nacional)

El Bournemouth estudiará ofertas superiores a los 106 millones de dólares en enero por el centrocampista Alex Scott —quien no está satisfecho con su situación—, después de que este se negara a renovar su contrato, que expira en 2028. (Fuente: Sky Sports News)

Existe una pugna entre el Chelsea y el Liverpool por Scott. Los "Reds" también contemplan a Manu Koné (Roma) y Lamine Camara (Mónaco) como posibles alternativas. (Fuente: TEAMtalk)

El Newcastle United ha elevado el precio de venta de Lewis Hall, objetivo del Manchester United; el jugador podría costar ahora más de 100 millones de euros (112 millones de dólares). (Fuente: Flashscore)

El Manchester United está dispuesto a intentar fichar de nuevo al centrocampista del Barcelona Frenkie de Jong y parece llevar ventaja en la carrera, ya que el precio de 65 millones de euros (73 millones de dólares) resulta excesivo para su rival, la Juventus. (Fuente: Tutto Juve)

FC Barcelona v Real Racing Club de Santander - LaLiga EA Sports 2026/2027 | NurPhoto/GettyImages

Por otro lado, ni el Manchester United ni el Chelsea están dispuestos a avanzar en su interés por De Jong debido a las dudas que genera su historial de lesiones. (Fuente: SPORT)

El Arsenal está interesado en fichar al central del Bayern Múnich, Kim Min-jae en enero, ante la preocupación por la lesión de Piero Hincapié. (Fuente: Christian Falk)

El Tottenham Hotspur estudiará la posibilidad de fichar al central del Real Madrid, Antonio Rüdiger al final de la temporada, cuando expire su contrato. (Fuente: Football Insider)

El Aston Villa está dispuesto a competir con el Atlético de Madrid y la Juventus por el fichaje del centrocampista del Lyon, Pavel Šulc. (Fuente: Tutto Juve)

LaLiga

El Barcelona se prepara para la posible salida del centrocampista Gavi y buscará reemplazarlo con Lucas Bergvall, del Tottenham. (Fuente: El Nacional)

El Real Madrid quiere vender a Vinícius Júnior en enero. El Arsenal sigue interesado en el extremo —que atraviesa un momento complicado— y está dispuesto a pagar hasta 150 millones de euros (168 millones de dólares) para cerrar la operación. (Fuente: Fichajes)

La Juventus intentará fichar al centrocampista del Real Madrid, Bernardo Silva, en enero; no obstante, solo podría plantear una cesión, para lo cual necesitaría que el club español siguiera asumiendo parte de su salario. (Fuente: TUTTOmercatoWEB)

El Bayern Múnich no tiene interés en fichar al lateral derecho del Barcelona, ​​Jules Koundé. (Fuente: Christian Falk)

Galatasaray A.S. v FC Barcelona - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2 | Ahmad Mora - UEFA/GettyImages

Tanto el Barcelona como el Real Madrid buscan hacerse con los servicios del lateral derecho del Tottenham, Pedro Porro; sin embargo, para lograrlo tendrían que convertirlo en el jugador más caro de su posición en la historia, ya que los «Spurs» exigen más de 75 millones de euros (84 millones de dólares) para autorizar su traspaso. (Fuente: TEAMtalk)

El Barcelona sigue de cerca la situación de Lisandro Martínez en el Manchester United, a medida que el jugador se acerca a los últimos seis meses de su contrato. (Fuente: Juan Jesus)

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