Rumores del mercado de fichajes: el recomendado de Messi para el Barcelona; Bellingham, Erling Haaland y más

Continúan los rumores en el mercado de fichajes. En la Premier League, el Liverpool y el Manchester United estarían verdaderamente interesados en el polivalente defensa de la Juventus, Pierre Kalulu. Mientras tanto, en LaLiga, Gilberto Mora podría decantarse por el FC Barcelona a petición expresa de Lionel Messi.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

Premier League

Aunque habría acordado un nuevo contrato con el Real Madrid —que lo convierte en el segundo jugador mejor pagado del club, solo por detrás de Kylian Mbappé—, Jude Bellingham mantiene la "ambición a largo plazo" de jugar en la Premier League. (Fuente: TEAMtalk)

El capitán del Liverpool, Virgil van Dijk, ha sido señalado como el central ideal para formar pareja con Pau Cubarsí en el Barcelona de cara a la temporada 2027/28, una vez que expire su contrato en Anfield. (Fuente: El Nacional)

El Arsenal y el Tottenham Hotspur siguen muy de cerca a la nueva joya de la cantera del Barcelona, ​​Xavi Espart. (Fuente: CaughtOffside)

No conformes con Espart, el Arsenal y los Spurs también compiten por hacerse con los servicios del talentoso delantero del Club Brujas, Nicolò Tresoldi. (Fuente: Tuttosport)

Existe la firme convicción de que el fichaje de Alex Scott podría terminar costándole al Chelsea o al Liverpool más de los 133 millones de dólares que ha fijado el Bournemouth como precio de partida. (Fuente: Football Insider)

Manchester City v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27 | Visionhaus/GettyImages

El Barcelona ya ha iniciado negociaciones por la gran estrella del Manchester City, Erling Haaland, antes incluso de que el Real Madrid pueda abrir una vía de diálogo con el prolífico goleador nórdico. (Fuente: El Nacional)

Además del interés del Liverpool, el polivalente defensa de la Juventus, Pierre Kalulu, también ha despertado el interés del Manchester United. (Fuente: Football Insider)

El Tottenham sigue la pista al joven y espigado delantero del Eintracht Frankfurt, Younes Ebnoutalib, en medio del interés de otros clubes europeos. (Fuente: TEAMtalk)

Castello Lukeba, objetivo del Manchester United, del Chelsea, del Liverpool y del Bayern Múnich, estará disponible por 50 millones de euros (56,2 millones de dólares) el próximo año. (Fuente: El Nacional)

LaLiga

Lionel Messi ha "recomendado" a la joven promesa mexicana Gilberto Mora al equipo de captación del Barcelona, ​​que ya sigue de cerca a la estrella de 18 años del Club Tijuana. El Barça tendrá que competir con clubes como el Arsenal, el Liverpool y el Real Madrid para hacerse con los servicios de Mora. (Fuente: El Nacional)

El Barcelona está dispuesto a rivalizar con el Real Madrid por el fichaje de Martín Zubimendi, centrocampista que no está recibiendo el protagonismo esperado en el Arsenal. (Fuente: Fichajes)

Deco, director deportivo del Barcelona, ​​se reunió con el representante de Dani Olmo ante el creciente interés del Bayern Múnich. Al parecer, el centrocampista tiene intención de permanecer en Cataluña. (Fuente: SPORT)

FBL-ESP-LIGA-BETIS-BARCELONA | JORGE GUERRERO/GettyImages

A pesar del interés de clubes como el Liverpool y el Manchester United, es probable que Hansi Flick bloquee una posible salida de Frenkie de Jong en enero, ya que no quiere comprometer la profundidad de la plantilla del Barcelona. (Fuente: El Nacional)

El Barcelona competirá con el Manchester City y el Manchester United por hacerse con los servicios del defensa central del Real Betis, Natan, en 2027. (Fuente: fussball news)

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