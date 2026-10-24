Rumores del mercado de fichajes: Haaland, en el radar del Barcelona y el Real Madrid; Nico Paz, Fermín López y más

En la Premier League, Lewis Hall mantiene su interés en cambiar el Newcastle United por el Manchester United, mientras que, en LaLiga, el Barcelona se ha retirado de la puja por la joven promesa del Manchester United, JJ Gabriel.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

Premier League

El Chelsea prepara una oferta superior a los 100 millones de euros (112 millones de dólares) por el centrocampista del Barcelona Fermín López, tras un intento fallido por el internacional español durante el verano. (Fuente: El Nacional)

Por su parte, el Chelsea y el Manchester United siguen de cerca al centrocampista del Como, Nico Paz, ante la posibilidad de realizar grandes ofertas al finalizar la temporada. (Fuente: Nicolò Schira)

El centrocampista del Galatasaray, Aleksey Batrakov (21 años), ha surgido como objetivo tanto del Arsenal como del Liverpool, tras conocerse que cuenta con una cláusula de rescisión de 50 millones de libras (67 millones de dólares). (Fuente: TEAMtalk)

El Arsenal se ha sumado a la puja por el delantero revelación del Monza, Gustavo Varela, quien ha marcado seis goles en sus primeros seis partidos de la Serie A esta temporada. (Fuente: Gazzetta dello Sport)

El Tottenham Hotspur se muestra tranquilo ante el interés del Barcelona y el Real Madrid por el lateral derecho Pedro Porro; el club londinense planea fijar un precio de venta muy elevado para disuadir a los gigantes españoles. (Fuente: Football Insider)

El centrocampista del Bournemouth, Alex Scott, ha rechazado una oferta de renovación y desea abandonar el club lo antes posible. Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City y Manchester United están interesados ​​en el internacional inglés. (Fuente: Ekrem Konur)

Lewis Hall mantiene su interés en cambiar el Newcastle United por el Manchester United, a pesar de haber firmado recientemente un nuevo contrato en St James’ Park. (Fuente: The i Paper)

Newcastle United v Aston Villa - Premier League - St James' Park | Owen Humphreys - PA Images/GettyImages

El Chelsea, el Barcelona y el Bayern Múnich han identificado al central del Brighton & Hove Albion, Luka Vušković, como un objetivo de cara al futuro. (Fuente: TEAMtalk)

El Liverpool comunicó al Valencia su intención de ejecutar la cláusula de rescisión del extremo de 19 años David Otorbi, lo que llevó al club español a renovar su contrato incluyendo una cláusula aún más elevada. (Fuente: Tribuna Deportiva)

El Aston Villa podría retractarse de su obligación condicional de fichar a Alejandro Garnacho —actualmente cedido por el Chelsea— si el extremo no mejora su rendimiento en el club durante las próximas semanas. Al igual que ocurrió con Harvey Elliott la temporada pasada, el jugador podría quedar apartado para evitar que alcance un número determinado de partidos disputados. (Fuente: Football Insider)

LaLiga

El Real Madrid está dispuesto a valorar la salida del lateral derecho Trent Alexander-Arnold en enero. (Fuente: Bernabéu Digital)

El delantero del Manchester City, Erling Haaland, estaría abierto a unirse al Barcelona o al Real Madrid en el futuro, siempre y cuando ambos clubes acepten incluir una cláusula de rescisión razonable en su contrato, lo que le permitiría tener libertad para emprender un nuevo traspaso más adelante. (Fuente: El Nacional)

El Barcelona se ha retirado de la puja por la joven promesa del Manchester United, JJ Gabriel; el Real Madrid y el Paris Saint-Germain son ahora los únicos interesados. (Fuente: Football Insider)

Manchester United U18 v Sabah U18: UEFA Youth League | Zohaib Alam/GettyImages

Por otro lado, el Barcelona tiene previsto intentar el fichaje del centrocampista del Como, Nico Paz —sobre quien el Real Madrid posee una opción de recompra—, al finalizar la temporada. (Fuente: François Gallardo)

El PSG ha puesto sus ojos en el extremo del Athletic Club, Nico Williams, como posible sustituto de Khvicha Kvaratskhelia, quien se encuentra lesionado. (Fuente: Eurosport)

El Barcelona sigue de cerca la situación del Manchester City tras el veredicto de culpabilidad, con la esperanza de que la operación para fichar a Cavan Sullivan —centrocampista de 17 años e internacional con EE. UU.— fracase, lo que les brindaría una oportunidad para intervenir. (Fuente: SPORT)

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