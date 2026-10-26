Rumores del mercado de fichajes: ¿Marcus Rashford a otro equipo de la Premier League? Haaland, Estêvão y más

En la Premier League, Rico Lewis, formado en la cantera del Manchester City, podría presionar para salir del club en enero, con el Nottingham Forest como uno de los equipos interesados. Mientras tanto, en LaLiga, el interés del Real Madrid por el centrocampista del Arsenal, Martín Zubimendi, corre el riesgo de verse frustrado por la irrupción del Chelsea.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

Premier League

La etapa de Marcus Rashford en el Manchester United podría llegar a su fin; los Red Devils están en conversaciones con el Everton para concretar el traspaso del jugador formado en su cantera (Fuente: Football Transfers)

El Chelsea se ha metido de lleno en la puja por el defensa central del Brighton & Hove Albion, Luka Vušković, a quien también siguen el Liverpool, el Real Madrid y el Bayern Múnich. (Fuente: TEAMtalk)

El Liverpool está dispuesto a competir con el Manchester United por el central del Everton, Jarrad Branthwaite, cuyo traspaso podría superar los 107 millones de dólares. (Fuente: Football Insider)

El extremo del Valencia, David Otorbi, ha surgido como un objetivo inesperado para el Liverpool, que lo contempla como un posible sustituto de Mohamed Salah; el club inglés ha intensificado sus esfuerzos para hacerse con esta joven promesa, valorada en 30 millones de euros (33,7 millones de dólares). (Fuente: Tribuna Deportiva)

Se espera que JJ Gabriel espere hasta enero para abandonar el Manchester United; clubes como el Paris Saint-Germain y el Real Madrid figuran entre sus principales pretendientes. (Fuente: Football Insider)

Rico Lewis, formado en la cantera del Manchester City, podría presionar para salir del club en enero, con el Nottingham Forest como uno de los equipos interesados. (Fuente: Football Insider)

Aston Villa FC v Manchester City - Premier League 2026/27 | Carl Recine/GettyImages

El exentrenador del Manchester United, Rúben Amorim, podría intentar fichar a uno de sus antiguos pupilos; por su parte, Leny Yoro figura en la lista de objetivos del AC Milan. (Fuente: Calciomercato)

Estêvão, cada vez más frustrado por la falta de minutos, tiene previsto reunirse con el Chelsea para tratar una posible salida en enero. (Fuente: TEAMtalk)

Ismaïla Sarr, objetivo conocido del Liverpool, sigue buscando una salida de Selhurst Park. Aunque el interés desde Merseyside ha disminuido, el Galatasaray mantiene su firme intención de ficharlo. (Fuente: Football Insider)

LaLiga

No satisfecho con el fichaje de Erling Haaland, el Barcelona también tiene en el punto de mira a Jérémy Doku, del Manchester City, en una ambiciosa operación doble. (Fuente: Indykaila)

El interés del Real Madrid por el centrocampista del Arsenal, Martín Zubimendi, corre el riesgo de verse frustrado por la irrupción del Chelsea. (Fuente: El Nacional)

El Brighton ha desmentido las informaciones que sugerían que el Real Madrid dispone de una cláusula de recompra por su talentosa incorporación estival, Chema Andrés. Anteriormente, se había especulado con que el club blanco podría recuperar al jugador —formado en su propia cantera— por una cifra cercana a los 13,5 millones de euros (15,2 millones de dólares). (Fuente: TEAMtalk)

Brighton & Hove Albion v Crystal Palace FC - Premier League 2026/27 | Rob Newell - CameraSport/GettyImages

El lateral de la Fiorentina, Dodo, se acerca a la agencia libre el próximo verano y ha aparecido en el radar del Barcelona. El club azulgrana tendrá que competir con el AC Milan y la Juventus. (Fuente: Football Italia)

El Barcelona sigue de cerca la situación de Ez Abde, jugador del Real Betis que también ha despertado el interés del PSG, club que busca un sustituto para Khvicha Kvaratskhelia. El Barça tiene derecho al 20 % de los beneficios que se obtengan por un futuro traspaso de Abde; dichos fondos se destinarían a intentar el fichaje del central del RB Leipzig, Castello Lukeba. (Fuente: El Nacional)

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