Santiago Baños habla del mercado invernal que se aproxima para el América
El América está en la cima de la Liga MX, algo que no se esperaba per se a inicios del torneo. La salida de André Jardine de la dirección técnica parecía un golpe muy duro a nivel interno del cuadro del nido de Coapa, sin embargo, los capitalinos han sabido salir al frente cortesía de la presencia de su nuevo mandamás, Guillermo Almada.
Si bien el torneo no ha terminado, el club ya valora movimientos próximos para el invierno. El Presidente Deportivo, Santiago Baños, aseguró que en Coapa conocen las zonas del campo donde requieren crecimiento, destacando una por sobre del resto.
(Buscaremos) un volante, un 8, nos quedamos cortos en la contratación en la última ventana. Desafortunadamente. Se presentó la oportunidad de Chávez y la oportunidad de Deossa, no pudimos cerrar a ninguno por diferentes factores. Ahora trataremos, si no son ellos dos, alguien más que pueda llegar a llenar ese hueco para estar completos.Santiago Baños
Baños también fue contundente y afirmó que Raphael Veiga está prácticamente fuera del club. En este momento, las condiciones financieras y deportivas no se dan para que el América compre la carta del hombre que pertenece a Palmeiras.
Es complicado por muchos factores. Fue a operarse a Brasil, regresará para la liguilla, para estar con el plantel. Es complicado el tema de la compra porque no es un jugador barato, en la nómina también nos pega mucho. Es difícil, se ven pocas probabilidades de que pueda seguir.Santiago Baños
Para cerrar, Santiago Baños desmintió a Álvaro Fidalgo y afirmó que en el verano sí se habló de su posible regreso a Coapa.
Sí, de hecho tuvimos una conversación con él días antes de que cerrara la ventaja de transferencias, fue una posibilidad. Fidalgo lo pensó, pero tenía un tema personal porque quiere tener su hijo en España, entonces eso lo hacía más complicado, pero siempre es una posibilidad que pueda regresar, es su casa y siempre lo recibiremos con los brazos abiertos.Santiago Baños
Gerardo Cárdenas es redactor de Sports Illustrated Fútbol, especializado en la cobertura del fútbol mexicano. Realiza un seguimiento amplio y detallado de la Liga MX y la selección mexicana, con especial atención a la actualidad de los clubes, futbolistas y principales acontecimientos que rodean al balompié nacional. Su cobertura también se extiende al fútbol internacional, con un seguimiento puntual del mercado de fichajes europeo y de la actualidad de los grandes clubes del Viejo Continente. Cárdenas es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde cursó la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Además de su labor periodística, ha creado y desarrollado múltiples espacios de comunicación deportiva en el entorno digital, enfocados en acercar la información futbolística a nuevas audiencias.