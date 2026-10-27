Santiago Baños habla del mercado invernal que se aproxima para el América

El América está en la cima de la Liga MX, algo que no se esperaba per se a inicios del torneo. La salida de André Jardine de la dirección técnica parecía un golpe muy duro a nivel interno del cuadro del nido de Coapa, sin embargo, los capitalinos han sabido salir al frente cortesía de la presencia de su nuevo mandamás, Guillermo Almada.

Si bien el torneo no ha terminado, el club ya valora movimientos próximos para el invierno. El Presidente Deportivo, Santiago Baños, aseguró que en Coapa conocen las zonas del campo donde requieren crecimiento, destacando una por sobre del resto.

Santiago Baños ventila nombres para reforzar al América rumbo al Clausura 2027https://t.co/qFOQR8Wh97 — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) October 26, 2026

(Buscaremos) un volante, un 8, nos quedamos cortos en la contratación en la última ventana. Desafortunadamente. Se presentó la oportunidad de Chávez y la oportunidad de Deossa, no pudimos cerrar a ninguno por diferentes factores. Ahora trataremos, si no son ellos dos, alguien más que pueda llegar a llenar ese hueco para estar completos. Santiago Baños

Baños también fue contundente y afirmó que Raphael Veiga está prácticamente fuera del club. En este momento, las condiciones financieras y deportivas no se dan para que el América compre la carta del hombre que pertenece a Palmeiras.

Es complicado por muchos factores. Fue a operarse a Brasil, regresará para la liguilla, para estar con el plantel. Es complicado el tema de la compra porque no es un jugador barato, en la nómina también nos pega mucho. Es difícil, se ven pocas probabilidades de que pueda seguir. Santiago Baños

Toluca v Club America - Final Torneo Clausura 2025 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

Para cerrar, Santiago Baños desmintió a Álvaro Fidalgo y afirmó que en el verano sí se habló de su posible regreso a Coapa.

Sí, de hecho tuvimos una conversación con él días antes de que cerrara la ventaja de transferencias, fue una posibilidad. Fidalgo lo pensó, pero tenía un tema personal porque quiere tener su hijo en España, entonces eso lo hacía más complicado, pero siempre es una posibilidad que pueda regresar, es su casa y siempre lo recibiremos con los brazos abiertos. Santiago Baños