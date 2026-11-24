Se filtran imágenes de la posible camiseta del FC Barcelona para la temporada 2027/28
A varios meses del comienzo de la temporada 2027/28, comenzó a circular un adelanto de la indumentaria que podría utilizar el FC Barcelona.
Las imágenes, difundidas por Footy Headlines -portal especializado en filtraciones de camisetas y equipaciones deportivas-, muestran una posible primera equipación diseñada por Nike, que apostaría por recuperar elementos tradicionales del club y marcaría un cambio respecto de las propuestas más innovadoras de los últimos años.
Franjas más finas y un cuello retro
La principal característica del modelo sería el regreso a las tradicionales franjas verticales blaugranas, aunque con una disposición más estrecha y numerosa. La combinación utilizaría los tonos Blue Void y Deep Garnet, dos variantes oscuras del azul y el granate que identificarían al Barcelona.
Otro de los elementos que más llamaría la atención sería el cuello tipo polo, una elección que le aportaría una estética retro a la camiseta. Además, incorporaría detalles en amarillo mineral, presentes en el logotipo de Nike y otros elementos decorativos. La bandera catalana también volvería a aparecer en la parte posterior del cuello.
Una propuesta diferente a las últimas temporadas
En los últimos años, el Barcelona apostó por diseños que se alejaron de la tradicional distribución de sus colores. La equipación de la campaña 2026/27, por ejemplo, combina distintas tonalidades de azul y granate, mientras que la siguiente propuesta recuperaría una identidad visual más reconocible para los seguidores culés.
La idea también recuerda a otras camisetas históricas de la institución. Una de las comparaciones que podría surgir es con la equipación de la temporada 2011/12, cuando el equipo conquistó la Supercopa de España, la Supercopa de Europa, el Mundial de Clubes y la Copa del Rey.
Las otras equipaciones para 2027/28
Días atrás también se conocieron imágenes de la posible tercera equipación, que estaría inspirada en los correfocs, una tradicional celebración catalana vinculada al fuego y las festividades populares.
Según las filtraciones, Nike prepararía una propuesta con una base negra y gráficos que representarían llamas, humo y brasas. De esta manera, el Barcelona podría combinar una primera camiseta de inspiración clásica con una tercera mucho más vinculada a la cultura de Cataluña.
Por el momento, el club no presentó oficialmente ninguna de las equipaciones pero se estima que la primera camiseta de la temporada 2027/28 tendría su lanzamiento previsto para los primeros meses del verano europeo de 2027.
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Lucía Domínguez es redactora en Sports Illustrated Fútbol. Comenzó su carrera en el periodismo deportivo en 2022 y en 2024 se graduó como Técnica Superior en Periodismo con Orientación en Deportes en TEA y Deportea, en Buenos Aires. Apasionada por la redacción, cubre principalmente la actualidad de la Premier League, LaLiga y el fútbol de selecciones.