El ciclo de Jules Koundé en el FC Barcelona podría estar cerca de cerrarse, y, de acuerdo con numerosos reportes periodísticos, el destino podría ser Stamford Bridg. El Chelsea está preparándose para reforzar su defensa tras un mercado de fichajes récord que parece no haberles bastado para competir en el más alto nivel.

La lesión muscular de Maxence Lacroix frente al Liverpool fue la que terminó de encender las alarmas de Xabi Alonso, que entiende que necesita aún mejor recambio en la última línea de su equipo. Este medio reporta que la directiva Blue ya está trabajando activamente en la incorporación de un futbolista polivalente como Koundé por pedido expreso del entrenador.

El obstáculo es el propio Koundé, que ha protagonizado reiterados idas y vueltas, no dando un visto bueno definitivo para abandonar el Barça. Para gestionar su traspaso, el club catalán necesita que el francés confirme que quiere marcharse.

FC Barcelona v Eintracht Frankfurt - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6 | Judit Cartiel/GettyImages

El Chelsea ya se había interesado en los servicios del francés cuando este estaba en el Sevilla, justamente en el mismo verano en que el Barcelona terminó haciéndose de su ficha. Koundé tiene contrato vigente hasta mediados de 2030 y esto le da al club catalán un margen de negociación superior.



El esquema de tres defensores de Xabi Alonso podría sentarle especialmente bien a un futbolista que sabe desarrollar su juego tanto jugando en posición central como en la banda. Es cierto que tendría competencia de gran calidad, pero cuenta con la jerarquía suficiente como para ganarse un lugar en el once titular sin mayores complicaciones.

En lo que va de la campaña 2026/27 tuvo varias complicaciones por lesiones, y eso lo llevó a disputar solamente ocho partidos en la temporada. En ellos aportó un gol y una asistencia, aunque todavía se espera más de él en un equipo que busca competir en todos los frentes posibles.