Serbia vs Alemania: previa, predicciones y alineaciones
Alemania comenzó una etapa nueva bajo el mando de Jürgen Klopp. El desempeño de la selección germana en el Mundial 2026, todavía con Julian Nagelsmann como técnico, dejó mucho que desear con la temprana eliminación en dieciseisavos de final. A partir de eso, el ex DT del Liverpool asumió la conducción del equipo y las expectativas estaban por las nubes.
Sin embargo, el rendimiento de los cuatro veces campeones del mundo en las primeras jornadas de la Nations League estuvo lejos de lo esperado, con una sola victoria en cuatro partidos disputados. Lo positivo es que ese triunfo fue justamente contra Serbia, a quien volverán a enfrentar este viernes en Belgrado. Alemania necesita sumar de a tres para mantener sus aspiraciones de clasificar a los cuartos de final.
Pronóstico SI
Alemania todavía no logró convencer en este ciclo de Klopp, pero Serbia parece ser el rival ideal para recuperar la confianza. Los locales llevan seis derrotas consecutivas y recibieron goles en sus últimos 13 partidos, estadística que alimenta el optimismo alemán. Sumado a eso, el primer partido entre estas selecciones en la Nations 2026/27 terminó 2-0 a favor de los germanos. Esta vez, con Belgrado como sede, Serbia podría ofrecer resistencia e incluso marcar, pero los visitantes son los favoritos para quedarse con los tres puntos.
Serbia 1-2 Alemania
¿A qué hora se juega el Serbia vs Alemania?
Ciudad: Belgrado, Serbia
Estadio: Stadion Rajko Mitic
Fecha: viernes 13 de noviembre
Hora: 14:45 EE.UU (Este), 13:45 MEX, 20:45 ESP
Árbitro: TBD
Historial de enfrentamientos directos entre Serbia y Alemania (últimos cinco partidos)
- Serbia: 0
- Empates: 1
- Alemania: 1
- Último partido entre ambos: 1/10/2026 - Alemania 2-0 Serbia - Fecha 3, Nations League 2026/27
Últimos 5 partidos
Serbia
Alemania
Países Bajos 2-1 Serbia 4/10/2026
Grecia 0-0 Alemania 4/10/2026
Alemania 2-0 Serbia 1/10/2026
Alemania 2-0 Serbia 1/10/2026
Serbia 1-2 Países Bajos 27/9/2026
Alemania 0-1 Grecia 27/9/2026
Serbia 1-2 Grecia 24/9/2026
Países Bajos 1-1 Alemania 24/9/2026
México 5-1 Serbia 4/6/2026
Alemania 1-1 Paraguay 29/6/2026
¿Cómo ver Serbia vs Alemania por Televisión y Streaming online?
País
Canal TV / Streaming Online
Estados Unidos
fuboTV, Fubo Sports Network, ViX, Tubi
México
Sky Sports Mexico, Sky+
España
DAZN Spain
Últimas noticias de Serbia
Serbia no ganó ningún partido de la Nations y esas cuatro derrotas consecutivas la dejaron en el último puesto del Grupo A2, sin puntos. En su último partido de octubre perdió 2-1 contra Países Bajos, pero aun así el DT Veljko Paunovic rescató algunos aspectos del rendimiento de sus dirigidos. "Dejamos una imagen que ahora tenemos que confirmar. Quiero que seamos dignos sobre el terreno de juego, que mostremos resistencia ante el rival sin balón e ideas con balón", afirmó.
En cuanto a la plantilla, Dusan Vlahovic sigue ausente y Strahinja Pavlovic difícilmente pueda participar debido a un problema renal. Tampoco van a estar disponibles Sasa Lukic y Maksimovic por acumulación de tarjetas amarillas. La buena noticia para Paunovic es el regreso de Aleksandar Mitrovic, que deberá ser evaluado por el cuerpo médico.
Últimas noticias de Alemania
Klopp hizo una serie de cambios en la convocatoria de los germanos para los partidos contra Serbia y Países Bajos. Después de incluir a 44 futbolistas en su primera lista, el DT redujo la cantidad a 24 para esta ventana internacional. La selección alemana está en el tercer puesto del grupo A2 con cinco puntos, producto de una victoria, dos empates y una derrota.
Entre las principales ausencias está Karim Adeyemi del Barcelona que perdió protagonismo en el plantel culé durante las últimas semanas. Otros futbolistas que no fueron convocados son Serge Gnabry y Jamal Musiala, ambos lesionados, ni Nick Woltemade. En contrapartida, Klopp incluyó a Wael Mohya, una de las promesas del Borussia Mönchengladbach, de 17 años.
Una de las decisiones del DT estuvo relacionada con los arqueros. Marc-André ter Stegen será el titular por delante de Alexander Nübel y Jonas Urbig, elección que Klopp justificó por la experiencia y el rendimiento del guardameta en el Ajax. "Afrontamos estos partidos con Marc como nuestro número uno. Y no se trata de quién esté haciendo mejores paradas en un momento dado, porque los porteros tienen que aportar mucha estabilidad y confianza", explicó el técnico.
Posible alineación de Alemania contra Serbia (3-2-4-1): Marc-André ter Stegen; Waldemar Anton, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Nathaniel Brown; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic; Lennart Karl, Florian Wirtz, Felix Nmecha; Kai Havertz.
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María Sofía Lucena es redactora de Sports Illustrated Fútbol. Cuenta con más de tres años de experiencia en medios de comunicación, donde trabajó en coberturas presenciales de fútbol y rugby, redacción de crónicas, trabajos de investigación y entrevistas. Es licenciada en Ciencias Políticas y realizó el Programa Internacional FIFA/CIES de Gestión Deportiva. Actualmente cursa la Maestría en Periodismo de la Universidad de San Andrés, en Buenos Aires. Se especializa en fútbol argentino y europeo, y cuenta con experiencia en Mundiales y Eliminatorias Sudamericanas.