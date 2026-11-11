Serbia vs Alemania: previa, predicciones y alineaciones

Alemania comenzó una etapa nueva bajo el mando de Jürgen Klopp. El desempeño de la selección germana en el Mundial 2026, todavía con Julian Nagelsmann como técnico, dejó mucho que desear con la temprana eliminación en dieciseisavos de final. A partir de eso, el ex DT del Liverpool asumió la conducción del equipo y las expectativas estaban por las nubes.

Sin embargo, el rendimiento de los cuatro veces campeones del mundo en las primeras jornadas de la Nations League estuvo lejos de lo esperado, con una sola victoria en cuatro partidos disputados. Lo positivo es que ese triunfo fue justamente contra Serbia, a quien volverán a enfrentar este viernes en Belgrado. Alemania necesita sumar de a tres para mantener sus aspiraciones de clasificar a los cuartos de final.

Pronóstico SI

Alemania todavía no logró convencer en este ciclo de Klopp, pero Serbia parece ser el rival ideal para recuperar la confianza. Los locales llevan seis derrotas consecutivas y recibieron goles en sus últimos 13 partidos, estadística que alimenta el optimismo alemán. Sumado a eso, el primer partido entre estas selecciones en la Nations 2026/27 terminó 2-0 a favor de los germanos. Esta vez, con Belgrado como sede, Serbia podría ofrecer resistencia e incluso marcar, pero los visitantes son los favoritos para quedarse con los tres puntos.

Serbia 1-2 Alemania

¿A qué hora se juega el Serbia vs Alemania?

Ciudad: Belgrado, Serbia

Estadio: Stadion Rajko Mitic

Fecha: viernes 13 de noviembre

Hora: 14:45 EE.UU (Este), 13:45 MEX, 20:45 ESP

Árbitro: TBD

Historial de enfrentamientos directos entre Serbia y Alemania (últimos cinco partidos)

Serbia : 0

: 0 Empates : 1

: 1 Alemania: 1

Último partido entre ambos: 1/10/2026 - Alemania 2-0 Serbia - Fecha 3, Nations League 2026/27

Últimos 5 partidos

Serbia Alemania Países Bajos 2-1 Serbia 4/10/2026 Grecia 0-0 Alemania 4/10/2026 Alemania 2-0 Serbia 1/10/2026 Alemania 2-0 Serbia 1/10/2026 Serbia 1-2 Países Bajos 27/9/2026 Alemania 0-1 Grecia 27/9/2026 Serbia 1-2 Grecia 24/9/2026 Países Bajos 1-1 Alemania 24/9/2026 México 5-1 Serbia 4/6/2026 Alemania 1-1 Paraguay 29/6/2026

¿Cómo ver Serbia vs Alemania por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias de Serbia

Veljko Paunovic, Serbia | Marcel Engelbrecht - firo sportphoto/GettyImages

Serbia no ganó ningún partido de la Nations y esas cuatro derrotas consecutivas la dejaron en el último puesto del Grupo A2, sin puntos. En su último partido de octubre perdió 2-1 contra Países Bajos, pero aun así el DT Veljko Paunovic rescató algunos aspectos del rendimiento de sus dirigidos. "Dejamos una imagen que ahora tenemos que confirmar. Quiero que seamos dignos sobre el terreno de juego, que mostremos resistencia ante el rival sin balón e ideas con balón", afirmó.

En cuanto a la plantilla, Dusan Vlahovic sigue ausente y Strahinja Pavlovic difícilmente pueda participar debido a un problema renal. Tampoco van a estar disponibles Sasa Lukic y Maksimovic por acumulación de tarjetas amarillas. La buena noticia para Paunovic es el regreso de Aleksandar Mitrovic, que deberá ser evaluado por el cuerpo médico.

Últimas noticias de Alemania

Jurgen Klopp, Alemania | Maja Hitij/GettyImages

Klopp hizo una serie de cambios en la convocatoria de los germanos para los partidos contra Serbia y Países Bajos. Después de incluir a 44 futbolistas en su primera lista, el DT redujo la cantidad a 24 para esta ventana internacional. La selección alemana está en el tercer puesto del grupo A2 con cinco puntos, producto de una victoria, dos empates y una derrota.

Entre las principales ausencias está Karim Adeyemi del Barcelona que perdió protagonismo en el plantel culé durante las últimas semanas. Otros futbolistas que no fueron convocados son Serge Gnabry y Jamal Musiala, ambos lesionados, ni Nick Woltemade. En contrapartida, Klopp incluyó a Wael Mohya, una de las promesas del Borussia Mönchengladbach, de 17 años.

Una de las decisiones del DT estuvo relacionada con los arqueros. Marc-André ter Stegen será el titular por delante de Alexander Nübel y Jonas Urbig, elección que Klopp justificó por la experiencia y el rendimiento del guardameta en el Ajax. "Afrontamos estos partidos con Marc como nuestro número uno. Y no se trata de quién esté haciendo mejores paradas en un momento dado, porque los porteros tienen que aportar mucha estabilidad y confianza", explicó el técnico.

Posible alineación de Alemania contra Serbia (3-2-4-1): Marc-André ter Stegen; Waldemar Anton, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Nathaniel Brown; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic; Lennart Karl, Florian Wirtz, Felix Nmecha; Kai Havertz.

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