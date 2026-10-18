Stuttgart vs Atlético de Madrid: previa, predicciones y alineaciones

Otro viaje a la vista para el Atlético de Madrid, que viajó a Barcelona para enfrentar al Espanyol por LaLiga el sábado y este martes le tocará medirse con el Stuttgart en Alemania por la tercera jornada de la Champions League. Los dirigidos por Diego Simeone consiguieron una victoria contra el Manchester United en la segunda fecha del campeonato europeo y suman tres puntos, luego de haber perdido en su debut contra el Liverpool en Anfield. Por eso, cada partido cuenta y en la visita a los alemanes buscarán ganar para escalar posiciones en la tabla.

No va a ser fácil. El Stuttgart ganó sus dos primeros compromisos europeos contra el Viking y el Slovan Bratislava, por lo que llega con seis puntos de seis disponibles. Sin embargo, la derrota del sábado contra el Hamburgo en la Bundesliga dejó al equipo de Sebastian Hoeness con algunos aspectos por mejorar antes de recibir al Colchonero.

Pronóstico SI Fútbol

El Stuttgart ganó sus dos partidos de la Champions y habrá que ver como le pegó la derrota contra el Hamburgo. Del otro lado, el Atleti está en un gran momento de seis victorias consecutivas que querrá extender en la visita a Alemania. De todas formas, quedó demostrado que los torneos locales e internacionales son dos caminos que van separados y, en teoría, el partido va a ser muy parejo. Podría haber goles de los dos equipos y una victoria del Colchonero.

Stuttgart 1-2 Atlético de Madrid

¿A qué hora se juega el Stuttgart vs Atlético de Madrid?

Ciudad: Stuttgart, Alemania

Stuttgart, Alemania Estadio: Mercedes-Benz Arena

Mercedes-Benz Arena Fecha: martes 20 de octubre

martes 20 de octubre Hora: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP

15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP Árbitro: TBD

Historial de enfrentamientos directos entre el Stuttgart y el Atlético de Madrid

Stuttgart: 0

Empates: 1

Atlético de Madrid: 0

Último partido entre ambos: 5/8/2018 - Stuttgart 1-1 Atlético de Madrid - Amistoso

Últimos 5 partidos

Stuttgart Atlético de Madrid Hamburgo SV 1-0 Stuttgart 17/10/2026 Espanyol 0-1 Atlético de Madrid 17/10/2026 Slovan Bratislava 0-3 Stuttgart 14/10/2026 Atlético de Madrid 2-0 Manchester United 13/10/2026 SC Paderborn 0-2 Stuttgart 10/10/2026 Alavés 1-2 Atlético de Madrid 10/10/2026 Stuttgart 5-0 Furth 1/10/2026 Atlético de Madrid 2-1 Real Madrid 20/9/2026 Stuttgart 3-0 Heidenheim 25/9/2026 Atlético de Madrid 4-0 Osasuna 16/9/2026

¿Cómo ver el Stuttgart vs Atlético de Madrid por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos Paramount+, DAZN USA México Max Mexico España Movistar+

Últimas noticias del Stuttgart

Sebastian Hoeneß, Stuttgart | picture alliance/GettyImages

El Stuttgart no tuvo el resultado que le hubiera gustado en su visita al Hamburgo y perdió 1-0 por la séptima jornada de la Bundesliga. Los dirigidos por Hoeness generaron 23 remates, de los cuales cinco fueron al arco, pero ninguno terminó en gol. Cuando parecía que el encuentro terminaría sin goles, Miro Muheim apareció en el minuto 88 con un zurdazo desde afuera del área para darle la victoria a los locales.

El resultado interrumpió una racha de dos triunfos consecutivos del Stuttgart y dejó en evidencia las dificultades que atraviesa en el campeonato alemán. La situación de Undav genera preocupación, ya que suma un gol y dos asistencias en lo que va de la temporada, lejos de los 25 tantos y 14 pases de gol que registró el año pasado. La Champions, en cambio, parece sonreírle a los alemanes, que vencieron al Viking y al Slovan Bratislava, este último por 3-0.

Posible alineación del Stuttgart contra el Atlético de Madrid (3-2-4-1): Bredlow; Mittelstädt, Chabot, Jeltsch; Stiller, Prömel; Führich, El Khannouss, Undav,Leweling; Demirovic.

Últimas noticias del Atlético de Madrid

Diego Simeone, Atletico De Madrid | Europa Press Sports/GettyImages

El Atleti lleva seis victorias consecutivas entre todas las competiciones. La última fue el sábado contra el Espanyol, al que derrotó 1-0 gracias a un gol de Álex Baena en el minuto 89. El Colchonero generó muchísimas chances a lo largo del partido de los pies de Jonathan David, Giuliano Simeone, Julián Álvarez y Marcos Llorente, aunque la resistencia del arquero Ángel Fortuño prolongó el 0-0 hasta los últimos minutos.

El DT rotó a algunos de los jugadores para repartir minutos de cara al partido del martes. Simeone explicó que Pablo Barrios salió por precaución y que Cristian Romero pidió el cambio durante el partido. Además, aprovechó para darles participación a Dani Martínez y Mendoza. "Buscamos que estén preparados cuando les toque", afirmó el Cholo, consciente de que va a necesitar a toda el plantel para afrontar los partidos que se aproximan.

En la Champions, el Atleti viene de derrotar 2-0 al United en el Metropolitano, con goles de Barrios y Ademola Lookman. El mediocampista abrió el marcador a los 50 segundos después de una asistencia de Baena, y el nigeriano amplió la ventaja en el minuto 79, poco después de la expulsión de Leny Yoro. Fue la primera victoria colchonera en el torneo, luego de la caída ante los Reds en Anfield.

Posible alineación del Atlético de Madrid contra el Stuttgart (4-4-2): Oblak; Grimaldo, Hancko, Romero, Llorente; Baena, Cardoso, Barrios, Simeone; Álvarez, Kang-in.