Tchouaméni desvela lo que sucedió en la pelea con Valverde

La temporada 2025/26 del Real Madrid estuvo marcada por varios episodios polémicos y será más recordada por todo lo que pasó fuera del terreno de juego. Uno de los incidentes que salieron a la luz y que más impacto causó fue la pelea entre Aurelian Tchouaméni y Federico Valverde el pasado mes de mayo, y que acabó con el uruguayo siendo trasladado al hospital tras sufrir una luxación.

Ahora ha tomado la palabra uno de los protagonistas. El centrocampista francés ha explicado en una charla para The Birdge lo que realmente ocurrió ese día: “La gente habla mucho, pero no hubo ninguna pelea entre Valverde y yo. Sí, es verdad que en vestuario pasan cosas, pero nunca nos peleamos”, aseguró.

“En un vestuario hay indirectas y cosas así, pero nunca me pegué con Valverde. Es verdad que hubo algo feo. El único problema de todo esto es que es el Real Madrid y cualquier cosa, por pequeña que sea se agranda mucho y se vuelve de una dimensión mediática loquísima. Algo que no era necesariamente un problema, termina siéndolo. Después todo el mundo me llamó para ver qué pasaba y si estaba bien. Quieren saber qué pasó, pero hoy en día tienes que ser muy discreto. Para calmar a la gente les tuve que decir que no pasaba nada. Una vez vi un documental de la NFL y allí estas cosas pasan muy a menudo”, añadió Tchouaméni .

FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-SEVILLA | OSCAR DEL POZO/GettyImages

"Si hoy entras al vestuario, podrás ver que Valverde y yo estamos bien, no hay ningún problema entre los dos”, concluyó el jugador del Real Madrid.

Florentino se pronunció sobre el incidente

También el propio presidente del club, Florentino Pérez, en su momento restó importancia al asunto diciendo que lo que había pasado era algo normal en un vestuario y que pasaba todos los años. No obstante, el club abrió un expediente disciplinario a cada jugador y les acabó sancionando con una multa de 500.000 euros.

"Me parece muy mal la pelea y me parece peor que lo hayan sacado a la luz. Llevo 26 años y no recuerdo ningún año que no se hayan pegado dos jugadores... o cuatro. Pero me parece muy mal que salga de la casa. Se han peleado en todos los años que he estado. Peleas como todos los jóvenes, a uno le das una patada, el otro te la devuelve y luego son tan amigos", dijo Florentino cuando le preguntaron por el incidente.

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