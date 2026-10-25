Thibaut Courtois se lesiona y es baja para el Clásico vs el Barcelona
El Real Madrid se queda sin uno de sus jugadores más importantes de cara al Clásico. Thibaut Courtois no estará disponible frente al Barcelona y salvo sorpresa será Lunin el encargado de detener las oleadas ofensivas del conjunto culé. El propio Real Madrid ha comunicado a través de sus redes sociales que el Thibaut no estará disponible por un proceso gripal.
El comunicado dice lo siguiente: "Courtois es baja de última hora debido a un proceso gripal para el partido de esta noche entre el Real Madrid y el Barcelona, correspondiente a la décima jornada de Liga. En su lugar entra en la convocatoria Illia Voloshyn."
No sería la primera vez que Lunin se enfrenta al Barcelona y cumple con creces, pero la seguridad que transmite el guardameta belga es única en un partido tan importante como este.
Uno de los puntos débiles del Real Madrid a lo largo de esta campaña ha sido la imposibilidad para mantener a cero su portería, además Courtois había empezado el campeonato doméstico más que inspirado. Se trata de un contratiempo con el que no contaba José Mourinho.
Otra de las grandes dudas para el luso sigue estando en el lateral derecho. Dumfries, Valverde y Trent pelean por un mismo puesto. A esta hora de la mañana todo apunta a que será el neerlandés quien ocupe esa demarcación y por delante Valverde actuando como extremo diestro.
Un Real Madrid sin una de sus grandes estrellas viajará a Barcelona para enfrentarse al infierno culé. La suerte está echada. Gran parte de La Liga se decide esta noche.
Javier Álvarez-Beigbeder Suárez es editor de contenido en Sports Illustrated Fútbol y cuenta con más de cinco años de experiencia en medios deportivos. A lo largo de su trayectoria ha trabajado principalmente en la cobertura de fútbol nacional e internacional, combinando la redacción y edición de contenidos sobre clubes, jugadores y las principales competiciones. Es graduado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas y ha completado un Máster en Mercados Deportivos y Derecho del Deporte. Su formación y experiencia en medios le han permitido desarrollar una visión amplia de la industria deportiva y especializarse en la actualidad del fútbol.