Thibaut Courtois se lesiona y es baja para el Clásico vs el Barcelona

El Real Madrid se queda sin uno de sus jugadores más importantes de cara al Clásico. Thibaut Courtois no estará disponible frente al Barcelona y salvo sorpresa será Lunin el encargado de detener las oleadas ofensivas del conjunto culé. El propio Real Madrid ha comunicado a través de sus redes sociales que el Thibaut no estará disponible por un proceso gripal.

El comunicado dice lo siguiente: "Courtois es baja de última hora debido a un proceso gripal para el partido de esta noche entre el Real Madrid y el Barcelona, correspondiente a la décima jornada de Liga. En su lugar entra en la convocatoria Illia Voloshyn."

No sería la primera vez que Lunin se enfrenta al Barcelona y cumple con creces, pero la seguridad que transmite el guardameta belga es única en un partido tan importante como este.

Uno de los puntos débiles del Real Madrid a lo largo de esta campaña ha sido la imposibilidad para mantener a cero su portería, además Courtois había empezado el campeonato doméstico más que inspirado. Se trata de un contratiempo con el que no contaba José Mourinho.

Courtois, baja de última hora.https://t.co/XZ84TYRyza — Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 25, 2026

Otra de las grandes dudas para el luso sigue estando en el lateral derecho. Dumfries, Valverde y Trent pelean por un mismo puesto. A esta hora de la mañana todo apunta a que será el neerlandés quien ocupe esa demarcación y por delante Valverde actuando como extremo diestro.

Un Real Madrid sin una de sus grandes estrellas viajará a Barcelona para enfrentarse al infierno culé. La suerte está echada. Gran parte de La Liga se decide esta noche.