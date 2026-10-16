¿Tiene razón Lisandro Martínez en sus polémicas declaraciones contra el Manchester United?

El defensa central del Manchester United, Lisandro Martínez, reveló que el jueves mantuvo una “conversación positiva” con Michael Carrick y la directiva del club en un nuevo comunicado en el que incluía una disculpa pública.

Este artículo fue publicado originalmente en SI FC

El defensa argentino acaparó la atención cuando lanzó una mordaz crítica después de la derrota de los diablos rojos contra el Atlético de Madrid en la segunda jornada de la Champions League. Lisandro arremetió contra el director deportivo Jason Wilcox y compañía por el decepcionante mercado de fichajes que hizo el club en verano y el consiguiente pésimo comienzo de la temporada 2026/27.

Atletico de Madrid v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2 | Florencia Tan Jun - UEFA/GettyImages

Esas polémicas declaraciones pusieron en duda el futuro de Martínez dentro del club, sobre todo porque su contrato expira al final de la temporada, aunque el United tiene la opción de prorrogarlo por un año más. Se produjo una fuerte reacción negativa, lo que llevó al defensa a publicar un extenso comunicado en las redes sociales en el que explicaba con más detalle su punto de vista y asumía la culpa por el bajo rendimiento de los jugadores sobre el terreno de juego.

Menos de 24 horas después, apareció otra historia de Instagram en el perfil de Martínez que contenía un nuevo comunicado, con un tono muy diferente al de sus comentarios anteriores.

"Hoy me he reunido con la directiva del club y con el entrenador. Ha sido una conversación muy positiva, en la que hemos podido intercambiar opiniones y hablar con franqueza sobre lo ocurrido tras el partido del martes. Todo el mundo sabe que soy una persona apasionada y que vivo el fútbol con gran intensidad. La frustración por la derrota me llevó a expresar lo que sentía en un momento y un lugar que quizá no fueran los adecuados, y por ello quiero pedir disculpas.

Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27 | James Gill - Danehouse/GettyImages

Nuestro club da lo mejor de sí mismo cuando estamos todos unidos, y reconozco que mis palabras en ese momento no contribuyeron a ello. Sé que todas y cada una de las personas del Manchester United están haciendo todo lo posible para alcanzar nuestra ambición común: conseguir el éxito que este club y sus aficionados se merecen. Ahora que hemos dejado atrás esta situación, estamos totalmente centrados en ganar juntos", explicó el jugador en sus redes sociales.

¿Existe realmente un problema en el Manchester United?

Las nuevas declaraciones de Martínez tenían claramente como objetivo infundir un sentimiento de unidad en los Red Devils después de que el jugador criticara a la directiva del club. En tan solo dos días, pasó de reprochar a Wilcox que no hubiera hecho más este verano a afirmar que “todas y cada una de las personas haciendo todo lo posible” para que el club recupere su antigua gloria.

A pesar de haberse retractado de sus comentarios y de afirmar que la situación ya es cosa del pasado, la idea original de Martínez sigue siendo cierta. El Manchester United tuvo un mercado de fichajes de verano decepcionante, centrándose en la reconstrucción del centro del campo en lugar de incorporar los refuerzos defensivos que tanto se necesitaban.

Fulham v Manchester United - Premier League 2026/27 | Visionhaus/GettyImages

Pasar por alto la zaga ya fue bastante grave, pero los fichajes del club para el centro del campo han decepcionado enormemente en las primeras jornadas de la temporada. El United pagó 63,7 millones de dólares por Andrey Santos, quien no está a la altura. Carlos Baleba solo ha disputado dos partidos tras una prolongada lesión de tobillo, mientras que Youri Tielemans parece haber sido el mejor fichaje, y eso no es decir mucho de este jugador irregular.

Mientras tanto, la zaga de Carrick sufre una y otra vez, habiendo encajado goles en ocho de los nueve partidos que ha disputado el equipo esta temporada entre todas las competiciones. La única portería a cero del United se produjo ante el Sabah, debutante en la Champions League, allá por septiembre.

Es cierto que el equipo puede haber superado la tensa situación con Martínez, pero los problemas que él puso de relieve e insinuó siguen marcando a los Red Devils, que llevan cinco partidos sin ganar.

El Manchester United no puede permitirse guardar rencor

Tras semejante crítica contra su propio club, es probable que Martínez se enfrentara a algún tipo de sanción interna. La temporada pasada, el entrenador del Liverpool, Arne Slot, dejó fuera del equipo a Mohamed Salah por una diatriba similar en Elland Road. El Chelsea también suspendió a Enzo Fernández por coquetear abiertamente con un traspaso.

Dejar a Martínez fuera del partido de este fin de semana contra el Leeds United no sería una sorpresa, dadas las circunstancias. Pero ahora que las cosas parecen haberse calmado, Carrick no puede permitirse dejar al internacional argentino fuera de su alineación.

Manchester United v Fulham - Premier League | Matt McNulty/GettyImages

La ya de por sí escasa plantilla defensiva del United se encuentra aún en peor situación tras un cruel parón internacional. Se espera que Carrick no pueda contar con Luke Shaw, Noussair Mazraoui y Patrick Dorgu para el choque de la Premier League. Matthijs de Ligt vuelve a estar disponible tras un largo periodo de baja, pero alinear al holandés de inicio en un partido tan duro contra el Leeds no es muy acertado, teniendo en cuenta que no ha jugado ni un minuto de fútbol desde noviembre de 2025.

Carrick necesita a Martínez, y el United necesita una victoria. Estos dos simples hechos tienen el poder de dejar de lado una situación bastante volátil, sobre todo ahora que el defensa central ha pedido disculpas públicamente y ha respaldado con firmeza al club.

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