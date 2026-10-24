Todos los jugadores del Arsenal que ganaron el Balón de Oro

El Arsenal es uno de los clubes más exitosos de Inglaterra y lleva mucho tiempo atrayendo a algunas de las mayores estrellas del fútbol al norte de Londres.

Este artículo fue publicado originalmente en SI FC

Sin embargo, algunos de los jugadores más emblemáticos de los Gunners llegaron sin mucho revuelo. Bajo la dirección de Arsène Wenger, el club fichó a talentos relativamente desconocidos de toda Europa y los convirtió en jugadores de talla mundial. Incluso antes de la llegada del francés, el Arsenal ya había formado a numerosos jugadores excepcionales.

Pero la brillantez individual no siempre se traduce en títulos. El Balón de Oro de France Football es el máximo galardón individual en el fútbol, que reconoce a los jugadores que destacan por encima de sus compañeros tras actuaciones excepcionales al más alto nivel.

UEFA Soccer Champions League - Inter Milan vs Arsenal | Eddy Lemaistre/GettyImages

Desde delanteros legendarios hasta maestros del centro del campo, varias estrellas del Arsenal han dejado su huella en el fútbol mundial. Pero, ¿hasta qué punto se han acercado los Gunners a tener un ganador del Balón de Oro? ¿Y qué jugadores han estado más cerca de hacerse con el codiciado galardón?

Todos los jugadores que han ganado el Balón de Oro con el Arsenal

Hasta la fecha ningún jugador del Arsenal ha ganado el Balón de Oro mientras militaba en el club. Aunque los Gunners han contado con numerosas estrellas de primer nivel desde la creación del premio en 1956, los auténticos candidatos han sido relativamente escasos.

Sus mejores oportunidades se produjeron a principios de la década de 2000, bajo la dirección de Wenger, cuando una leyenda del Arsenal quedó en dos ocasiones entre los tres primeros clasificados del premio.

Jugadores del Arsenal que han quedado entre los tres primeros en el Balón de Oro

Thierry Henry es el único jugador del Arsenal que ha quedado entre los tres primeros clasificados del Balón de Oro mientras militaba en el club. El delantero francés quedó segundo en 2003 y tercero en 2006, lo que consolidó su estatus como uno de los mejores jugadores que nunca han ganado el premio.

Manchester City FC v Tottenham Hotspur FC - Premier League | Visionhaus/GettyImages

Podría decirse que Henry fue el jugador más destacado de la Premier League durante la primera mitad de la década de 2000, y ayudó al Arsenal a ganar dos títulos de liga. Sus extraordinarias actuaciones en 2003, que incluyeron los primeros meses de la famosa campaña de los «Invincibles» del club, lo situaron como firme candidato al Balón de Oro.

A pesar de las notables actuaciones individuales de Henry, el centrocampista de la Juventus Pavel Nedved se alzó con el premio. La decisión sigue siendo objeto de polémica entre los aficionados, que creen que el delantero del Arsenal merecía un reconocimiento por su excepcional año.

Henry volvió a quedarse a las puertas en 2006, durante su penúltima temporada con el Arsenal. Aunque los Gunners terminaron la temporada sin ningún título, el francés los llevó hasta la final de la Champions, donde acabaron perdiendo ante el Barcelona.

Ese año también destacó su impresionante actuación en el Mundial de Alemania en el que marcó tres goles y ayudó a Francia a llegar a la final. Sin embargo, la derrota ante Italia le impidió a Henry conseguir otro gran título internacional.

FBL-EUR-C1-REAL MADRID-ARSENAL | JOSE JORDAN/GettyImages

Finalmente, el defensa italiano Fabio Cannavaro, capitán de la selección que fue campeona del mundo, se alzó con el Balón de Oro, mientras que el portero Gianluigi Buffon quedó en segundo lugar. Henry tuvo que conformarse con el tercer puesto, dejando una vez más este prestigioso galardón individual fuera de su alcance.

Todos los jugadores del Arsenal que han subido al podio del Balón de Oro

Jugador Año Posición Thierry Henry 2003 2º Thierry Henry 2003 3º

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