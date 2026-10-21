Pocas instituciones están tan ligadas a la historia del Balón de Oro como el Real Madrid. El premio nació en 1956, casi al mismo tiempo que el club blanco empezaba a dominar Europa, y desde entonces el Santiago Bernabéu fue la casa de algunos de los mejores futbolistas de cada época.

En esta lista repasamos a todos los jugadores que fueron distinguidos con el Balón de Oro mientras vestían de blanco, incluidas las ediciones de 2010 a 2015, cuando el galardón se fusionó con el premio de la FIFA. Son ocho nombres y doce trofeos, con Cristiano Ronaldo como el gran protagonista.

Todos los jugadores del Real Madrid que ganaron el Balón de Oro

1. Alfredo Di Stéfano (1957 y 1959)

SOCCER-REAL MADRID-ALFREDO DI STEFANO | STAFF/GettyImages

La "Saeta Rubia" fue el primer gran emblema del Real Madrid moderno y también el primer futbolista en ganar dos veces el Balón de Oro. Argentino nacionalizado español, jugaba un fútbol total: bajaba a buscar la pelota, organizaba el juego y aparecía en el área para definir. El club construyó la dinastía que ganó las cinco primeras Copas de Europa alrededor de su figura.



En 1957 conquistó la Liga, la segunda Copa de Europa (anotó de penal en la final ante la Fiorentina) y la Copa Latina, además de ser el máximo goleador del campeonato español. En 1959 repitió premio tras levantar la cuarta Copa de Europa consecutiva, con gol en la final ante el Stade de Reims, y volvió a quedarse con el trofeo Pichichi.

2. Raymond Kopa (1958)

French Soccer Player Raymond Kopa | Christian Liewig/GettyImages

El francés llegó al Real Madrid en 1956 desde el Reims, el mismo equipo al que los blancos habían vencido en la primera final de la Copa de Europa. Habilidoso y gambeteador, jugó sobre todo por la derecha del ataque y formó una sociedad de lujo con Di Stéfano y Gento. Fue el primer francés en ganar el Balón de Oro.



Su año de consagración fue completo. Con el Madrid ganó la Liga 1957-58 y la tercera Copa de Europa, conseguida ante el Milan en una final que se definió en el alargue. Luego brilló en el Mundial de Suecia, donde Francia terminó tercera y en el cual fue elegido mejor jugador del torneo.

3. Luís Figo (2000)

FOOT-ESP-REAL MADRID-RAYO VALLECANO-FIGO | AFP Contributor/GettyImages

El portugués protagonizó en el verano de 2000 uno de los traspasos más polémicos de la historia: dejó el Barcelona para firmar con el Real Madrid, que pagó su cláusula de rescisión y lo convirtió en el primer "galáctico" de la era Florentino Pérez. Extremo de enorme desequilibrio, recibió el premio en diciembre, ya vestido de blanco.



El Balón de Oro premió sobre todo su temporada en el Barcelona y una gran Eurocopa 2000, en la que Portugal llegó a semifinales. Fue el primer portugués en ganarlo desde Eusébio en 1965. En su primera temporada en Madrid confirmó su nivel y fue clave en la conquista de la Liga 2000-01.

4. Ronaldo Nazário (2002)

SOCCER-REAL MADRID-FIFA SELECTION | JAVIER SORIANO/GettyImages

Después de dos años marcados por graves lesiones de rodilla, el brasileño vivió en 2002 una de las resurrecciones más recordadas del deporte. Llegó al Real Madrid desde el Inter a fines del verano europeo y respondió de inmediato con goles, para sumarse al equipo galáctico de Zidane, Figo y Raúl.



Ese mismo año fue campeón del mundo con Brasil en Corea-Japón, goleador del torneo con ocho tantos y autor de los dos goles de la final ante Alemania. Con el Madrid ganó la Copa Intercontinental ante Olimpia, con un gol suyo incluido. Fue su segundo Balón de Oro después del que consiguió jugando para el Inter en 1997.

5. Fabio Cannavaro (2006)

Real Madrid's Fabio Cannavaro smiles dur | BRU GARCIA/GettyImages

El defensor italiano llegó al Real Madrid en julio de 2006 desde la Juventus, en pleno escándalo del Calciopoli que mandó al club de Turín a la Serie B. A pesar de medir apenas 1,76 metros, era un central formidable por su anticipación, su timing en el salto y su liderazgo. Se convirtió en el tercer defensor en ganar el premio, después de Franz Beckenbauer y Matthias Sammer.



La clave de su consagración fue el Mundial de Alemania 2006, donde lideró a una Italia que concedió apenas dos goles en todo el torneo y se consagró campeona ante Francia por penales. Ese mismo año también fue elegido Jugador Mundial de la FIFA. Ya en Madrid, formó parte del plantel que ganó la Liga 2006-07.

6. Cristiano Ronaldo (2013, 2014, 2016 y 2017)

La Liga 2017-18 - Real Madrid vs Sevilla FC | Power Sport Images/GettyImages

Ningún jugador ganó tantos Balones de Oro con la camiseta del Real Madrid. Cristiano llegó en 2009 desde el Manchester United, donde ya había ganado el trofeo en 2008, y en nueve temporadas se convirtió en el máximo goleador histórico del club.



En 2013 se impuso pese a no ganar títulos importantes, gracias a una cifra goleadora descomunal y al hat-trick ante Suecia que clasificó a Portugal al Mundial. En 2014 ganó la ansiada décima Champions con récord de 17 goles en una edición, además de la Copa del Rey, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes.



En 2016 levantó la Champions (con el penal decisivo en Milán), la Eurocopa con Portugal, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes. Y en 2017 cerró su ciclo dorado con la Liga, una nueva Champions con doblete en la final de Cardiff y las Supercopas de España y de Europa.

7. Luka Modric (2018)

Real Madrid CF v Rayo Vallecano de Madrid - La Liga | Denis Doyle/GettyImages

El mediocampista croata rompió una década de dominio absoluto de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, que se habían repartido todos los Balones de Oro entre 2008 y 2017. Llegó al Real Madrid en 2012 desde el Tottenham y con su visión de juego y su elegancia para conducir, se transformó en el motor del mediocampo más exitoso de la historia reciente del club.



En 2018 ganó su tercera Champions consecutiva con el Madrid tras vencer al Liverpool en la final de Kiev y luego llevó a Croacia a la primera final mundialista de su historia en Rusia, donde fue elegido mejor jugador del torneo. Ese año también se quedó con el premio The Best de la FIFA y con el de Jugador del Año de la UEFA. Luka se convirtió en el primer y único croata en ganar el Balón de Oro.

8. Karim Benzema (2022)

TOPSHOT-FBL-AWARD-BALLON D'OR-2022 | FRANCK FIFE/GettyImages

Durante años jugó a la sombra de Cristiano Ronaldo, pero tras la salida del portugués el delantero francés asumió el rol de líder y goleador del equipo. Su temporada 2021-22 quedó en la memoria por una seguidilla de noches inolvidables en la Champions, con hat-tricks ante el PSG y el Chelsea que sostuvieron las remontadas blancas. Fue el quinto francés en ganar el premio y el primero desde Zinedine Zidane en 1998.



En su año de consagración ganó la Liga, la Supercopa de España, la Champions League (ante el Liverpool en París) y la Supercopa de Europa. Además, fue Pichichi de la Liga y máximo goleador de la Champions con 15 tantos. Fue el primer ganador bajo el nuevo formato que evalúa la temporada europea en lugar del año calendario, y hasta hoy es el último futbolista del Real Madrid en recibir el trofeo.

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