Todos los jugadores lesionados durante el parón de selecciones de noviembre

Los partidos de selecciones son una verdadera película de terror para los clubes europeos, ya que sus jugadores estrella están expuestos a posibles lesiones en temporadas que ya de por si son maratónicas.

En esta oportunidad, varios futbolistas acudieron a sus países con el resto físico justo y necesario como para sumar minutos, como los casos de Raphinha y Lamine Yamal del FC Barcelona. Algunos otros, como Marc Guéhi, se presentaron a las prácticas y fueron licenciados por dolencias preexistentes.

A continuación, los lesionados durante el parón internacional de noviembre.

1. Frenkie de Jong

El volante del FC Barcelona sufrió un problema en su espalda | Rene Nijhuis/MB Media/GettyImages

El capitán de la selección de Países Bajos viene recuperándose de su lesión en la rodilla con un tratamiento conservador, pero eso le trae algunas molestias en otras zonas del cuerpo.



En la victoria 7-0 de su equipo contra Grecia, el volante se retiró con un problema en la espalda en el descanso. Según dijo el propio Xavi Hernández, el ex Ajax no tiene nada de gravedad y su reemplazo fue por precaución.

2. Bernardo Silva

El flamante capitán de Portugal no estará contra Gales | DeFodi Images/GettyImages

El caso del futbolista del Real Madrid tiene menos claridad, al menos hasta que vuelva a hablar Jorge Jesús: fue liberado de la concentración portuguesa tras un examen médico.



“Bernardo Silva fue evaluado clínicamente y declarado no apto por la Dirección de Salud y Rendimiento de la Federación Portuguesa de Fútbol, ​​y también fue liberado”, rezó en un comunicado la FPF.

3. Aurélien Tchouaméni

El jugador del Real Madrid se lesionó en una práctica | CHANDAN KHANNA/GettyImages

El volante central francés reincidió en una lesión del aductor derecho durante un entrenamiento con la selección antes del encuentro con Italia, el primero de los dos de Les Bleus en esta fecha FIFA.



Fue liberado para que pueda volver y arrancar su rehabilitación en el Real Madrid.

4. Nicolò Tresoldi

La figura del Club Brugge sufrió un fuerte golpe en su cabeza | Fabio Deinert/GettyImages

Se trata del caso más alarmante de la lista: chocó cabeza contra cabeza con Hendry Blank, también descartado para lo que se viene, durante un entrenamiento del combinado alemán para menores de 21 el miércoles 11 de noviembre.



La figura del Club Brugge se perdió el encuentro contra Bélgica (derrota 2-1) y no dirá presente contra Croacia, también en el marco de un partido amistoso.