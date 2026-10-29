Todos los puestos de Lionel Messi en las votaciones por el Balón de Oro durante su carrera

El nombre propio más grande de la historia del Balón de Oro es sin dudas Leo Messi: el internacional argentino se posiciona como el máximo ganador con ocho trofeos, cuatro de ellos conseguidos de manera consecutiva entre 2009 y 2012.

Su primera postulación llegó cuando tenía 19 años, en 2006, cuando hizo su estreno por Copas del Mundo con Argentina en Alemania 2006. La decisión de José Pekerman de no darle minutos en los cuartos de final contra los locales todavía pesa en las almas argentinas, que no pueden evitar pensar qué hubiera sido de esa selección si se superaba dicha instancia.

Su primer Balón de Oro llegó en 2009, cuando fue la figura rutilante del FC Barcelona de Pep Guardiola, recordado como uno de los mejores equipos de la historia. Desde allí, ganó ininterrumpidamente hasta 2012, donde firmó el rendimiento individual más grande del fútbol con más de 90 goles en un año calendario.

Soccer - UEFA Champions League Finals - FC Barcelona vs. Manchester United | sampics/GettyImages

La disputa mano a mano con Cristiano Ronaldo se dio a partir del 2013 de forma más fuerte, ya que estaban en clubes que son acérrimos rivales y se debatían todos los premios individuales entre ellos dos. Hasta 2018, cuando ganó Luka Modric, la pelea fue entre ellos únicamente.

En 2019 llegó su último Balón de Oro con la camiseta del Barcelona, mientras que en 2021 el logro fue compartido entre los catalanes y el París Saint-Germain. En 2023, ya como campeón del mundo, levantó el trofeo vistiendo los colores del Inter Miami de la MLS, en un verdadero hito para la liga norteamericana.

Tras un Mundial 2026 histórico para él, consiguió un quinto puesto fenomenal en lo que sería, de no mediar nada extraño, su última nominación. Compitió hasta último momento contra futbolistas que crecieron viéndolo jugar, demostrando así su vigencia a sus 39 años. Sigue rompiéndola en el sur de la Florida, aunque su despedida de la selección argentina ya es una realidad y su retiro como profesional parece estar cada vez más cerca.

Año Posición 2006 20° 2007 3° 2008 2° 2009 1° 2010 1° 2011 1° 2012 1° 2013 2° 2014 2° 2015 1° 2016 2° 2017 2° 2018 5° 2019 1° 2021 1° 2023 1° 2026 5°

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