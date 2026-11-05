Toluca vs Monterrey: previa, predicciones y alineaciones

Dos fechas de terminar con la fase regular y el Deportivo Toluca FC se mide en la Jornada 16 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX al Club de Futbol Monterrey.

A continuación, les compartimos los detalles más relevantes acerca de este compromiso que se celebrará disputará en el Estado de México.

Pronóstico SI Fútbol

Los Diablos Rojos vienen de cuatro empates consecutivos en el certamen, han dejado ir muchos puntos, pero siguen siendo un equipo de cuidado y puede sorprender en cualquier momento y más con la Liguilla a poco tiempo.

En casa creemos que pueden romper esa racha y derrotar a los Rayados que siguen sin mostrar su mejor versión a pesar del gran plantel que tienen.

Toluca 2.1 Monterrey

¿A qué hora se juega el Toluca vs Monterrey?

Ciudad : Estado de México

: Estado de México Estadio : Nemesio Diez

: Nemesio Diez Fecha : sábado 7 de noviembre

: sábado 7 de noviembre Hora: 20:00 EE.UU. (Este), 18:00 MX

El Estadio Nemesio Diez es la sede | Manuel Velasquez/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el Toluca vs Monterrey (últimos cinco enfrentamientos)

Toluca : 3

: 3 Empate : 0

: 0 Monterrey: 2

Último partido entre ambos: 02/10/26 - Monterrey 2-1 Toluca - Amistoso

Últimos 5 partidos

Toluca Monterrey América 2-2 Toluca Monterrey 3-3 Tijuana León 1-1 Toluca Monterrey 0-1 Chivas Toluca 2-2 Tijuana Puebla 1-4 Monterrey Toluca 1-1 San Luis Monterrey 2-1 Pachuca Tigres 3-2 Toluca América 1-1 Monterrey

¿Cómo ver el Toluca vs Monterrey por Televisión y Streaming online?

Países Canal TV / Streaming Online Estados Unidos TUDN USA, Univision y ViX México TUDN, Canal 5 y ViX

Últimas noticias de Toluca

El encuentro entre América y Toluca, quienes empataron 2-2 en la Jornada 15 del Torneo Apertura 2026 en el Estadio Banorte en un partido que ofreció un auténtico espectáculo.

Toluca se mantiene en puestos de Liguilla tras empate. Los Diablos Rojos llegan a 24 puntos en la competencia y se mantiene en el quinto puesto de la tabla general.



La posible alineación de Toluca (4-2-3-1): Luis García; Santiago Simón, Bruno Méndez, Federico Pereira, Jesús Gallardo; Franco Romero, Erick Gutiérrez; Helinho, Jorge Díaz, Pável Pérez; Federico Viñas.

Últimas noticias de Monterrey

90' ⏱️ | Monterrey 3-3 Xolos |



Repartimos puntos en esta Jornada 15.🏟️@CervezaTecate pic.twitter.com/W1tAONUEJP — Rayados (@Rayados) November 1, 2026

Los Rayados de Monterrey empataron 3-3 con Xolos en el partido de la Jornada 15 del Torneo Apertura 2026. El Monterrey inició el partido atacando. Los Xolos abrieron el marcador. Hugo Cuypers anotó un doblete y, con una chilena espectacular, Lucas Ocampos le dio la ventaja al Monterrey, pero Xolos empató el partido.

Con este resultado, el Monterrey llega a 21 puntos, y se mantiene en octavo lugar de la Tabla General.

La posible alineación del Monterrey (4-2-3-1): Esteban Andrada; Ricardo Chávez, Víctor Guzmán, Carlos Salcedo, Gerardo Arteaga; César Garza, Óliver Torres; Lucas Ocampos, Diego Rossi, Jesús Corona; Hugo Cuypers.

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